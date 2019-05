Leipzig

Schlechte Nachrichten für Autofahrer in der Innenstadt: Die Stadt Leipzig hat für Ende Mai eine größere Baumaßnahme am Augustusplatz angekündigt. Das teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt am Dienstag mit. Demnach wird die östliche Ringfahrbahn vom 20. bis 29. Mai gesperrt, um Schäden in der Asphaltdecke zu beseitigen. Auch an den dortigen Straßenbahngleisen finden Instandhaltungsarbeiten statt.

Konkret wird der Abschnitt zwischen Grimmaischem Steinweg und Goldschmidtstraße dicht gemacht. Von der Goldschmidtstraße aus ist ein Einfahren auf den Ring dann nicht mehr möglich. Aus dem Süden kommende Verkehrsteilnehmer werden derweil über den westlichen Ring umgeleitet. Der Verkehr in südöstlicher Richtung muss die Baustelle über die Grünewald- und Windmühlenstraße umfahren. Ob es auch zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr kommt, ist derzeit unklar.

Nötig seien die Bauarbeiten, da die langanhaltend hohen Temperaturen im Sommer 2018 die Spurrinnen im Asphalt verstärkt und damit den Fahrbahnzustand „erheblich verschlechtert“ hätten, teilt das Amt mit.

von CN