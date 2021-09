Leipzig

Unendliche Weiten werden es zwar nicht sein. Aber immerhin rund 2000 Quadratmeter umfasst die Ausstellungsfläche, auf der das Leipziger Institut für Raumfahrtbildung auf der Messe „Modell, Hobby, Spiel“ am ersten Oktober-Wochenende einen Weltraum-Parcours aufbaut und ein „International Space and Science Festival“ organisiert. „Wir wollen bei den jungen Leuten die Begeisterung für die Raumfahrt, für Naturwissenschaften und Technik wecken“, sagt Ralf Heckel, Gründer der gemeinnützigen Bildungseinrichtung, die unter anderem die „Jesco von Puttkamer Campus“ betreibt, benannt nach einem in Leipzig geborenen Ingenieur der US-Weltraumbehörde NASA, der bis zu seinem Tod 2012 Pate des Ganzen war.

Mit ihren Moonbuggys haben Schülerinnen und Schüler des Instituts seit 2010 bereits sieben Weltmeister-Titel geholt: Bei der NASA-Rover-Challenge in der Mondraketenstadt Huntsville, Alabama, gilt das Team, das über die Jahre 34 Rover-Typen entworfen hat, stets als Mitfavorit. Der sonst jährliche Wettbewerb pausiert noch immer wegen Corona. Doch vor dem Neustart im April 2022 gilt es für die Leipziger jetzt, die Mitglieder für eine neue Crew zu sammeln. „Vielleicht finden wir auf der Messe welche“, hofft Cosma Heckel. Als Pilotin brauche sie nach den NASA-Regeln für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf jeden Fall noch einen männlichen Kollegen am Steuer, sagt die 14-jährige Tochter des Institutsleiters. Für das Team drumherum werden Mitstreiter zwischen 12 und 16 Jahren gesucht.

„Fabrik der Zukunft“ mit 3D-Druck und Solarbau

Der Hinderniskurs wird Teil einer „Fabrik der Zukunft“ sein, die der Weltraum-Verein in Messehalle 4 aufbaut. Die jungen Besucher sollen dort mehrere Stationen durchlaufen und abgestimmt auf ihr Alter selbst ein Fahrzeug konzipieren, das zum Einsatz auf Mond oder Mars taugen könnte. Auf dem Weg werden handwerkliche Fertigkeiten etwa in computergestütztem Design, 3D-Druck und Solarenergie vermittelt und ein Modell gebaut. Fünf Studierende aus Mexiko in Kosmonauten-Overalls der Puttkamer-Schule helfen dabei.

Mario Montes ist einer von ihnen. „Ich möchte mit den Jugendlichen teilen, was ich gelernt habe“, sagt der 22-Jährige. Er ist Student an der Luftfahrt-Universität UNAQ in Querétaro und wie seine vier Kommilitonen zurzeit für ein Praxissemester in Leipzig. In einem Vortragsareal werden sie mehrmals täglich ihre Projekte vorstellen. Studienkollegin Daniela Diaz arbeitet an Drohnen, die schwere Lasten tragen können. „Einen Rettungshund zum Beispiel. Oder etwas zu essen“, erklärt die ebenfalls 22-Jährige.

Riemenantrieb für den Mars-Rover

Karla Gallegos, 23 Jahre alt, hat eine Rakete entworfen und mit dem 3D-Drucker einen Prototyp hergestellt. Wie daraus ein Spritzguss-Modell wird, ist Thema ihres Vorhabens. Francisco Abud, 23, legt sein Augenmerk auf die logistischen Anforderungen eines Weltraum-Abenteuers. Und der 20-jährige Abraham Vega, der an der Technologischen Hochschule Monterrey in Cuernavaca studiert, hat für den Mond- und Mars-Rover einen Riemenantrieb entwickelt, weil die NASA beim nächsten Wettkampf keine Ketten mehr erlaubt.

Schülerinnen und Schüler können bereits jetzt oder später vor Ort eigene Ideen einreichen. Die besten Projekte werden prämiert. Die Hürde möchte Institutschef Heckel zunächst niedrig halten. Neben den aktuellen Schülern und Absolventen des Puttkamer-Campus wird auch sein siebenjähriger Sohn Jesco an einem Stand zu finden sein und zeigen, wie sich mit einer intuitiv bedienbaren Software für Kinder ein 3D-Drucker programmieren lässt.

Die Handwerkskammer zu Leipzig unterstützt den Messe-Auftritt der Weltraum-Enthusiasten: Junge Menschen für technische Zusammenhänge zu begeistern, ist ganz im Sinne der Handwerksbetriebe, „wir finden das toll“, sagt Sprecherin Andrea Wolter. Die Kinder wiederum mögen vor allem ihren Spaß daran haben, möglichst schnell über hügelige Mond- und Marslandschaften zu kurven. Elf Hindernisse sollen auf der 400 Meter langen Piste im Weg stehen, vier naturwissenschaftliche Aufgaben gilt es bis zum Ziel zu bewältigen, Bodenproben einzusammeln beispielsweise. Zur Belohnung gibt es einen Rovernaut-Pilotenschein – und vielleicht sogar einen Startplatz beim NASA-Rover-Wettrennen kommendes Jahr in den USA.

Registrierung eigener Projektideen: www.issfestival.de

Von Mathias Wöbking