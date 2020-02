Leipziger Italiener sorgt sich um seine Familie

Leipzig/Codogno

Nicola Araldi ist in größter Sorge um seine Familie und seine Freunde. Der seit 2014 in Leipzig lebende Italiener erhielt Ende vergangener Woche von seiner Mutter Lucia Borra aus der Heimat die Nachricht: In Codogno, seiner Geburtsstadt, wurde ein 38-jähriger Mann positiv auf den Coronavirus getestet.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Mehrere Hundert Infizierte wurden seitdem identifiziert. Die Provinz Lodi hatte umgehend eine „Zona Rossa“ (italienisch „Rote Zone“) eingerichtet – ein abgeriegeltes Gebiet von zehn Gemeinden (die LVZ und der RND berichteten).

„Na ja, wenigstens sind wir berühmt“

Araldis Schwester Evita Rossi nimmt die Situation noch mit

So wie Nicola Araldis Schwester begegnen viele Italiener der Corona-Krise noch mit Humor. So auch die Satireseite "Pastorizia Never Dies" auf Facebook. Auf dem Bild sagt der Protagonist übersetzt: "Wenn du auf Facebook endlich ein Mädchen gefunden hast, die passt... aber dann ist sie aus Codogno". Quelle: Facebook-Seite "Pastorizia Never Dies"

Humor. Sie schrieb ihm auf Whatsapp: „Na ja, wenigstens sind wir berühmt“ mit einem lachenden Smiley. Araldi selbst ist nicht mehr zum Lachen zumute. „Ich mache mir vor allem um meine Eltern und meine Oma Gedanken, die sind ja besonders gefährdet“, sagt der 40-Jährige. Seine Großmutter ist bereits 87 Jahre alt und ohnehin gesundheitlich angeschlagen.

Sein Vater ist 73 und seine Mutter feiert im März ihren 70. Geburtstag. Der Urlaub war bereits geplant. Er wollte sie und seine Familie besuchen, um den besonderen Anlass gebührend zu feiern.

Seine Mutter hat ihm verboten, nach Hause zu kommen

„Das fällt nun aus“, sagt Araldi ernst. Zwar gibt es bisher keine Reisewarnung für Italien, aber seine Mutter habe ihm nun verboten in die „Zona Rossa“ zu kommen. Zu groß sei die Gefahr für ihren Sohn, sich mit dem Virus anzustecken. Dabei leide gerade die „Mamma“ in der Heimat darunter, dass er vor sechs Jahren ins 1000 Kilometer entfernte Leipzig gezogen ist, weiß Araldi.

Der Rest seiner Familie, darunter die Großmutter, die Eltern sowie die Schwester mit Mann und den zwei Söhnen, lebt gemeinsam in einem Mehrgenerationenhaus im Dorf Santo Stefano Lodigiano – zehn Kilometer von Codogno entfernten. Die kleine Gemeinde liegt knapp außerhalb des abgeriegelten Bereichs. Dennoch sind auch in diesem Dorf die Geschäfte geschlossen.

An der Grenze der Sperrzone

Zwar rate die Provinzialregierung davon ab, hat Araldi von seiner Mutter erfahren, aber noch könne man sich in Santo Stefano frei bewegen und den Ort verlassen. Ausgenommen sind die Bewohner, die bis Donnerstag noch in der „Roten Zone“ gearbeitet haben. Eine Vielzahl von Araldis Freunden sind etwa bei dem Unternehmen Unilever beschäftigt, das seinen italienischen Firmensitz in Casalpusterlengo hat.

Auch Araldis Neffen Luca und Mattia Razzini sind ans Haus gefesselt, was die zwei Jugendlichen äußerst unfair fänden, erzählt Araldi. „Für Ihre Kumpels fühlt es sich gerade an wie Ferien, sie ziehen um die Häuser“, erklärt er. An der Schule der Neffen in Codogno sei bei einem Schüler der Coronavirus entdeckt worden. Darum seien auch die beiden Teenager nun vorsorglich unter Quarantäne.

Haben die Neffen den Virus nach Hause gebracht?

Ihr Vater Filippo Razzini dagegen könne nach wie vor nach Piacenza zur Arbeit fahren. Diese Stadt liegt weiter von der Sperrzone entfernt. Araldi findet diese Situation absurd: „Es könnte doch sein, das meine Neffen den Virus mit nach Hause gebracht haben, dann kann mein Schwager Corona jetzt in Piacenza verbreiten. Getestet wurden die beiden Jungs bisher übrigens noch nicht“.

Deutlich strenger sind die Regelungen keine 2000 Meter entfernt von Araldis Elternhaus, hinter der „Grenze“. In und um Codogno wird keine Post ausgetragen, der Zug darf in der „Roten Zone“ nicht halten. Die Leute sollen die Häuser so selten wie möglich verlassen, woran sich die Einwohner auch halten. Höchstens kurz zum Supermarkt, Mundschutz ist Pflicht. „Es fühlt sich an, als wäre man im Krieg, die Stadt ist leer gefegt“, schildert Araldis Freund Franco Capellini ihm die Situation in einer Sprachnachricht.

Italiener sind sehr gesellig

Normalerweise sind die Straßen in Codogno voll von Menschen. Hier eine Szene nach der Hochzeit von Franco Capellini auf der Via Roma, bei der auch Nicola Araldi (3.v.r.) dabei war. Quelle: Pauline Szyltowski

In Codogno steppe normalerweise der Bär, so Araldi. Die geselligen Einwohner drängen sich zu jeder Tageszeit in Bars, schlendern an den vielen Ständen auf dem Markt vorbei oder strömen durch die Einkaufsstraßen. Doch diese Zeiten sind erst einmal vorbei.

Die Sperrzone ist zunächst bis zum 5. März eingerichtet. Doch Araldi und seine Familie sind sich sicher, dass die Region und auch ganz Europa nicht gleich wieder zur Tagesordnung zurück kehren kann. Immer mehr Coronaerkrankte kommen hinzu. „Wir haben vielleicht einfach mehr kontrolliert als andere Länder und deshalb mehr Fälle entdeckt“, glaubt Araldis Mutter.

Von der Familie abgeschnitten

Tatsächlich wurden inzwischen Corona-Erkrankte auch in anderen Ländern identifiziert, etwa in Spanien, Kroatien, Großbritannien und jüngst auch wieder in Deutschland.„Gestern betrifft es Codogno, morgen vielleicht Leipzig“ sagt Araldi. Eines ist mittlerweile klar, es könnte eine Weile dauern, bis er seine Heimat, seine Familie und seine Freunde wiedersehen wird.

Von Pauline Szyltowski