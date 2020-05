Leipziger Jugendamt: 450 Mitarbeiter ziehen auf die Alte Messe

Leipzig

Es ist ein Millionen-Projekt, das zugleich einen geschichtlichen Kreis für die Halle 12 auf der Alten Messe schließen könnte. Zum 100. Geburtstag im Jahr 2024 soll das riesige Gebäude wieder vollständig saniert und genutzt sein. Erst im letzten Herbst war auf einer kleinen Teilfläche der neue Sitz des Leipziger Stadtarchivs eröffnet worden.

Weihnachtsmarkt-Hütten ausgelagert

Die weitaus größeren Flächen des 1924 als größte Ausstellungshalle der Welt eröffneten Gebäudes sind aber noch unsaniert, ja weitgehend ruiniert. Lange Zeit dienten sie als Unterkunft für die Holzhütten des Leipziger Weihnachtsmarktes – bis die Firma Käthe Wohlfahrt hierfür eine andere Sommerbleibe fand.

Planungen stehen kurz vor Bauantrag

Die Planungen für den seitdem leerstehenden Bereich sind weit vorangeschritten, sagt Kai Thalmann, Geschäftsführer der städtischen Firma LEVG, die das frühere Messegelände entwickelt. Sobald der Stadtrat zwei Mietverträge genehmigt, könne die LEVG den Bauantrag einreichen und den für dieses Großprojekt benötigten Kredit aufnehmen.

Über 450 Mitarbeiter des Jugendamtes

Schon vor zwei Jahren hatte das Rathaus ein Konzept vorgestellt, laut dem die Kernverwaltung des Jugendamtes mit über 450 Mitarbeitern in die Messehalle 12 umziehen soll. Deren bisheriger Hauptstandort in der Naumburger Straße in Plagwitz sei nicht optimal und zu klein, das Amt deshalb auf weitere Standorte verteilt. Auch wäre eine eigene Immobilie auf Dauer für die Stadt finanziell günstiger als Miete bei Privateigentümern zu zahlen.

Erhebliche Verspätung bei Büroetagen

Im ersten Schritt sollten bis spätestens Juli 2019 rund 100 Beschäftigte des Jugendamtes in zwei neue Büroetagen wechseln, die über dem Magazin des Stadtarchivs gebaut wurden. Doch das klappte nicht. Die Fertigstellung der Büroetagen habe sich durch „projektspezifische Herausforderungen, aber auch die schwierige Marktlage verzögert“, heißt es jetzt reichlich verschwurbelt in einer gemeinsamen Vorlage aus dem Bau- und Kulturdezernat.

6,1 Millionen Euro Gesamtmiete im Jahr

Der Mietvertrag für diese Etagen solle angepasst und zugleich um weitere Flächen für 350 Mitarbeiter des Jugendamtes ergänzt werden. Zusammen ergibt das 22 300 Quadratmeter. Einzug: April 2024. Die Jahresmiete mit Nebenkosten beträgt dann gut 4,6 Millionen Euro.

Der nördliche Portikus der Halle 12 entstand 1927, weil das Gebäude nun auch für große Sportveranstaltungen wie Radrennen diente. Die antikisierenden Säulen sollten die bis zu 8000 Zuschauer der Rennen mit dem ansonsten nüchternen Ambiente versöhnen. Die goldene Spitze und der rote Stern wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Sowjets hinzugefügt. Quelle: Kempner

Das Kulturdezernat war an der Vorlage beteiligt, weil direkt neben dem Stadtarchiv bis zum selben Termin rund 7700 Quadratmeter Depot- und Werkstattflächen für die städtischen Museen entstehen sollen. Wie berichtet, werden die dringend gebraucht. Je nach Platzbedarf des Stadtarchivs sollen sie später aber Stück für Stück an das Stadtarchiv übergehen. In dem separaten Mietvertrag für diesen Teil steht eine Jahressumme von 1,5 Millionen Euro samt Nebenkosten.

Platz für Life Science und Biotechnologie

Alle Räume würden der Stadt „im Wesentlichen zu den Selbstkosten der LEVG“ für Bau und Unterhalt überlassen, heißt es in der Vorlage. Dennoch steige die Staffelkaltmiete jedes Jahr um 2,2 Prozent. Der übrige Teil der Halle 12 wird ebenfalls saniert und von der Wirtschaftsförderfirma LGH Leipziger Gewerbehof übernommen. Sie soll dort Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Biotechnologie ansiedeln. LGH betreibt ganz in der Nähe auch schon die BIO CITY und den BioCube.

Abriss und Neubau für die Seitenschiffe

Die Fassade des südlichen Kopfbaus und das mächtige Mittelschiff bleiben in Abstimmung mit dem Denkmalschutz weitgehend erhalten, so LEVG-Geschäftsführer Thalmann. „Wir bauen da im Grunde ein neues Haus hinter die alten Mauern.“ Das Mittelschiff wird zukünftig als Atrium mit einem gläsernen Dach gestaltet, um für viel Tageslicht in den Büros auf mehreren Etagen zu sorgen.

Die beiden Seitenschiffe würden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Genauso, wie es schon beim Einbau des modernen Magazins für das Stadtarchiv geschehen war.

Von Jens Rometsch