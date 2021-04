Leipzig

Der Leipziger Rechtsanwalt René Hobusch (44) hat schon mehrfach gegen Bußgelder und Corona-Maßnahmen geklagt. Er kritisiert „kopflosen Murks“ in den Verfügungen und Verordnungen und verlangt von Behörden, Regierungen und Abgeordneten rechtsstaatliches Handeln.

Das Leipziger Verwaltungsgericht hat die Ausgangsbeschränkungen, die die Stadt Leipzig aus der Corona-Schutz-Verordnung in ihre Allgemeinverfügung übernommen hatte, als rechtswidrig kritisiert. Muss nun nicht auch die Landesregierung in Dresden die Corona-Schutz-Verordnung ändern?

Der kopflose Murks muss überall beendet werden – in Leipzig, in Sachsen und in Deutschland. Bundesregierung, Staatsregierung, Oberbürgermeister – alle haben sie sich verrannt. Niemand mag zugeben, dass das alles nicht funktioniert. Offenbar treibt man das jetzt so lange weiter, bis genügend Menschen geimpft sind. Dann kommt irgendwer um die Ecke und erklärt alles medienwirksam für beendet. Und dann geht alles so weiter wie bisher. Mit einem Unterschied: Das Vertrauen in die Entscheidungsträger ist weg. Niemand weiß aktuell, was wo gerade gilt. Eine sogenannte Ausgangssperre mit 21 Anlässen, die sie außer Kraft setzen. Und dann noch im Juristendeutsch der Auffangtatbestand. Heißt: Alles, was nicht verboten ist, ist auch ein triftiger Grund. Da frage ich: Wer soll hier veräppelt werden? Selbst ich als Jurist muss da täglich nachlesen.

Menschen in Wohnungen einzusperren, ist keine Lösung

Aber Leipzig kommt nicht zuletzt damit vergleichsweise gut durch die Pandemie…

Auf dem Papier mag das stimmen. Auf dem Papier stehen aber auch hier nur Inzidenzen und Todesfälle. Da sieht es im Vergleich zu anderen Regionen gut aus. Aber die Unternehmen stehen hier genauso auf der Kippe. Die Familien pfeifen auf dem letzten Loch. Das ist in Leipzig nicht anders als im Erzgebirge oder im Vogtland.

Was schlagen Sie vor?

Als Jurist und als Liberaler sage ich: Fangt endlich an, rechtsstaatlich zu arbeiten! Die Menschen in den Wohnungen einzusperren, ist keine Lösung, sondern Teil des Problems. Wenn selbst der wissenschaftliche Dienst des Bundestages erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der künftig im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Ausgangssperren im hat, sollten die Regierungen das ernst nehmen. Und wenn sie das nicht tun, ist es Aufgabe der Abgeordneten, Nein zu sagen. Insbesondere die Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD sind hier gefordert – auch die aus Leipzig. Und im Freistaat regieren die Grünen auch mit. Da muss man dann auch mal in der Staatsregierung klar Nein sagen. Andernfalls wird das alles eine Arbeitsbeschaffung fürs Bundesverfassungsgericht.

Von Klaus Staeubert