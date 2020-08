Leipzig

Mit Olaf Scholz hat die SPD am Montag ihren Kanzlerkandidaten ernannt. Und das hat im Parteinachwuchs zu Streit geführt. Denn für die einen verkörpert Scholz die alte SPD, der es nur ums Mitregieren geht. Andere halten dagegen: Scholz sei nun mal beliebt. Nur mit ihm gebe es eine Chance auf eine rot-rot-grüne Regierung.

Ann-Kathrin Zierau (22) ist die Leipzigerin unter den sächsischen Juso-Vorsitzenden – und eigentlich Scholz-Gegnerin. Weiß sie was Scholz tun müsste, um die vielen jungen und linken Kräfte zu gewinnen, die Kühnert-Fans und Esken-Anhänger? Und wie soll der Hamburger Scholz in der Stadt überzeugen, in der seine Partei gegründet wurde?

Anzeige

Ann-Kathrin Zierau, wie gefällt den jungen Linken in der SPD die Wahl von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten?

Weitere LVZ+ Artikel

Unter uns Jusos wird die Wahl als Vertrauensbruch wahrgenommen. Das ist aber nur meine Wahrnehmung.

Ann-Kathrin Zierau (22) ist die Leipzigerin im sächsischen Juso-Vorstand. Quelle: Jusos

Warum?

Gerade von unserem linken Parteiduo hätte man sich erhofft, dass die Parteibasis und auch wir Jusos in die Kandidatenkür eingebunden werden. Nun wurde nur der engste Kreis eingeweiht. Das Präsidium hat entschieden, in ganz alter Manier.

Sie fühlen sich überrumpelt.

Das ist gerade die Stimmung, ja. Gerade wenn man bedenkt, was für ein riesiges Verfahren wir für die Wahl der Vorsitzenden hatten. Olaf Scholz muss jetzt auf einem Parteitag offiziell bestätigt werden. Es fühlt sich daher für mich noch nicht richtig an, wenn ich sage: Olaf Scholz ist mein Kanzlerkandidat.

Ihr Vorsitzender Kevin Kühnert sieht das ein wenig anders. Er sagte, die Nominierung von Scholz werde von einer "überragenden Mehrheit" der Jusos mitgetragen.

Ich glaube, diese Einschätzung ist zu optimistisch. Ich denke auch nicht, dass wir jetzt unsere Kritik an Scholz einstellen sollten, nur weil wir in derselben Partei sind.

„Wir werden Scholz auf Rot-Rot-Grün festnageln“

In Umfragen liegt Olaf Scholz auf Platz drei der beliebtesten Politiker, hinter Angela Merkel und Markus Söder. Sollten Sie nicht auch froh sein, dass Sie ihn haben?

Ich finde auch, dass Scholz in der Corona-Krise eine gute Figur gemacht hat. Er hat sich auch immer für Juso-Anliegen offen gezeigt. Er hat die Steuer auf Menstruationsartikel gesenkt, nachdem sich viele Frauen dafür stark gemacht haben. Darum geht es aber nicht.

Sondern?

Bei einer Kanzlerkandidatur zählt nicht die Beliebtheit, sondern das Programm. Das hat sich bei der Kandidatur von Steinmeier 2009 gezeigt, der auch sehr beliebt war. Scholz muss jetzt ein linkes Programm vorlegen. Ein Bekenntnis zu Rot-Rot-Grün ist Pflicht. Darauf werden wir ihn auch festnageln.

„Die Überwindung von Hartz IV wäre das Mindeste“

Wäre das für ihn nicht ziemlich unglaubwürdig? Scholz ist kein Linker, er war lange gegen die Vermögenssteuer und für Leistungskürzungen von Arbeitslosen. Vor Jahren nannte er Unterschiede zwischen SPD und der Linken „größer als zu allen anderen Parteien“.

Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass ich nicht der größte Scholz-Fan bin. Gerade auch, weil er bei der Aufarbeitung der Polizeigewalt während des G20-Gipfel versagt hat. Genau wie bei den Themen Wirecard, oder Cum Ex. Wenn Scholz aber ein progressives Programm vorlegt, bin ich bereit, mich umstimmen zu lassen.

Was müsste Scholz in sein Programm schreiben, um Sie und andere junge Linke in der SPD für sich zu gewinnen?

Die Überwindung von Hartz IV wäre das Mindeste. Er könnte sich hinter die Parität stellen. In meinen Augen braucht er auch Themen, die spezifisch ostdeutsche Wähler ansprechen. So etwas wie die Grundrente, die wir beschlossen haben.

„ Scholz kandidiert auch deshalb, weil sonst niemand wollte“

Kann der Hamburger Scholz überhaupt ostdeutsche Wähler für sich gewinnen?

Er hat bei dem Thema Nachholbedarf. Er hätte aber die passende Vergangenheit. Zu Wendezeiten war er als Arbeitsrechtler im Osten unterwegs. Er weiß, was die Treuhand hier angerichtet hat. Kürzlich hat er gemeinsam mit Klara Geywitz für den Parteivorstand kandidiert, einer Ostdeutschen.

Wäre Geywitz in Ihren Augen die bessere Kanzlerkandidatin?

Sie zählt zu den Genossinnen, die ich sehr schätze: Neben Manu Schwesig, Josephine Ortleb, Leni Breymaier oder Malu Dreyer. Aber wer für das Kanzleramt kandidiert, muss das auch selbst wollen.

Ist Olaf Scholz auch deshalb der Kanzlerkandidat, weil es sonst niemand machen wollte?

Das gehört mit zur Wahrheit, so traurig es klingt.

Von Josa Mania-Schlegel