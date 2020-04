Leipziger Justiz näht selbst: 1500 Schutzmasken auch für benachbarte Einrichtungen

Leipzig

Das Leipziger Amtsgericht stellt derzeit 1500 Mund-Nasen-Schutzmasken her. Laut Präsident Michael Wolting sind diese sowohl für den Eigenbedarf als auch für Einrichtungen in der Südvorstadt gedacht. „Ein benachbartes Pflegeheim wurde bereits ausgestattet, eine Schule und eine Kita in der unmittelbaren Umgebung bekommen die Masken in den nächsten Tagen, jedenfalls vor der Wiedereröffnung. Selbstverständlich kostenlos“, so Wolting.

Zum Team „‚Nähen gegen Corona“ gehören sechs Mitarbeiterinnen aus der Zivilabteilung, der Verwaltung, der Nachlass- und Strafabteilung sowie zwei externe Helferinnen. In der Annahme, dass eine Maskenpflicht wohl mehr oder weniger bevorsteht und das persönliche Zusammentreffen von Menschen im Gericht trotz eines deutlich heruntergefahrenen Geschäftsbetriebes vielfach nicht vermieden werden kann, war mit der Herstellung begonnen worden – aber nicht in dem Justizgebäude. Die Nähmaschinen stehen bei den Helferinnen jeweils zu Hause. S. K.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Mundschutz leicht gemacht

Weitere LVZ+ Artikel

Corona-Liveticker

Von S. K.