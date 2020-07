Leipzig

Sympathie für das Fremde, das Nonkonforme und die Außenseiter hatte Kay Dominte schon immer. Ausdruck findet sie unter anderem in seinem Engagement für den Verein TiMMi ToHelp. Der 29-jährige engagiert sich gegen Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung – unter anderem in der buchstäblich Aufsehen erregenden Plakataktion „Gewalt tötet keine Viren. Solidarität verändert Leben“, die bis vor Kurzem den öffentlichen Raum tapezierte. Nur ein Projekt von vielen, das Dominte vorangetrieben hat.

Sein Engagement wurzelt in frühen Erfahrungen mit menschlicher Not in seiner Heimat. Kay Christian Dominte, 1991 geboren, hat im rumänischen Timisoara viel Armut, Elend und Perspektivlosigkeit gesehen. Er selbst erlebte einen Umbruch zum Positiven, als er 2007 mit seinen Eltern nach Heidelberg zog und sehr schnell Deutsch lernte. Nach ein paar Jahren vermisste er hinter der pittoresken Idylle der Stadt am Neckar allerdings Lebendigkeit und Beweglichkeit; mit Anfang 20 zog es ihn nach Leipzig.

Stein auf dem Berufsweg

„Ich mag die Offenheit der Menschen hier, den alternativen Charakter der Stadt“, sagt der 29-Jährige. Dabei rollte ihm der Wechsel von Baden-Württemberg nach Sachsen zunächst einen Stein in den Berufsweg: Die in Heidelberg begonnene Ausbildung als Erzieher war mit den Bedingungen im Freistaat nicht kompatibel.

Dominte brach ab und arbeitete sich autodidaktisch immer mehr in seine Leidenschaft hinein: Grafikdesign. Dazu setzte er sich in einem sozialen Projekt für Jugendliche im gesellschaftlichen Abseits ein. Dann wurde der Verein TiMMi ToHelp auf die Privatinitiative aufmerksam und bat das Team, beim Aufbau neuer Strukturen mitzuhelfen. Während des Zustroms von Migranten ab Herbst 2015 kümmerte man sich um Flüchtlinge und deren Integration. „Das ist ziemlich gut gelungen“, summiert Dominte. „Und viele der Betreuten haben sich engagiert, als wir wegen sinkender Flüchtlingszahlen beschlossen, uns stärker dem Thema Obdachlosigkeit zu widmen.“

Hilfe für Wohnungslose

TiMMi ToHelp erarbeitet Inklusions- und Integrationskonzepte, versorgt die Wohnungslosen aber auch vor Ort mit Lebensmitteln, Getränken, Hygieneartikeln und mehr. Vor allem während der besonders strengen Corona-Regeln ein schwer zu bewältigender Job, denn die Ware durfte nur noch zu zweit ausgeliefert werden.

Seit Januar 2019 setzt Kay Dominte den Fokus auf seine Passion der technischen Gestaltung, per Umschulung zum Mediengestalter im Berufsförderungswerk Leipzig (BFW). „Eine wichtige Zeit“, konstatiert er, „ich verfeinere hier meine Kenntnisse, und ein IHK-Zertifikat kann mir weitere Türen öffnen.“ Der Ausbildung färbt auch auf die Vereinsarbeit ab; am sichtbarsten durch die Aktion #TiMMigegenGewalt und deren Kampagne „Gewalt tötet keine Viren. Solidarität verändert Leben“ – geboren aufgrund negativer gesellschaftlicher Veränderungen durch Corona.

Starkes Echo auf die Aktion

„Aggressionen gegen Obdachlose häuften sich, weil sie keine Quarantäne oder Hygienemaßnahmen einhalten konnten“, so Dominte. „Unsere Aktion richtet sich aber genauso gegen häusliche Gewalt und jegliche Form der Diskriminierung“. Auf Facebook läuft sie weiter, „das Echo von außen und den Betroffenen ist sehr positiv.“

Unterstützung dafür kam von der Bahnhofsmission Leipzig, dem Caritasverband, Luisa Schneider vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung – und Domintes neu geschaffener Plattform Strange Designs. Hier bekommen die künftigen Mediengestalter des BFW Leipzig während des Lockdowns die Möglichkeit, im Home Learning reale Arbeitsaufträge von gemeinnützigen Organisationen zu übernehmen. Die meist finanziell klammen Vereine kostet die Gestaltung beispielsweise von Websites oder Flyern nichts, im Gegenzug sammeln die Designer Praxiserfahrung.

Inklusionsprojekt geplant

Aktuell absolviert der 29-Jährige ein Praktikum im Plagwitzer Unternehmen DeltaDruck – „menschlich und fachlich eine tolle Erfahrung“, betont er. „ Norbert Felchner ist ein Chef, der jeden so sein lässt, wie er ist.“ Im Januar nächsten Jahres beendet er die Ausbildung am BFW, möchte aber mit der Einrichtung weiter kooperieren. Denn Strange Designs soll sich zur Medienagentur weiterentwickeln – und ein Inklusionsprojekt für psychisch und körperlich Beeinträchtigte bieten. Unterstützung für die, die um Teilhabe an der Gesellschaft kämpfen müssen, „das wird mein Anliegen bleiben“, sagt Kay Dominte.

www.strangedesigns.de

Von Mark Daniel