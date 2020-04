Leipziger Kardiologe rät Herzpatienten, Medikamente trotz Corona zu nehmen

Leipzig

Der erfahrene Leipziger Kardiologe Dr. Matthias Weißbrodt (63), der in einer Gemeinschaftspraxis in der Praxisklinik am Johannisplatz arbeitet, warnt Patienten mit Bluthochdruck oder Herzschwäche davor, von sich aus Blutdrucksenker wie Ramipril abzusetzen. Dass diese Medikamente eine Infizierung mit dem Coronavirus beschleunigen sollen, sei nicht bewiesen. Zudem appelliert er an die Herzpatienten, ihre Kontrolltermine beim Arzt trotz Corona wahrzunehmen.

Bestimmte Blutdruckmittel wie Ramipril oder Valsartan sollen dazu beitragen, dass der Patient leichter an Covid-19 erkrankt, weil sie dem Coronavirus Tür und Tor öffnen sollen. Irritiert diese Einschätzung Ihre Patienten?

Mich haben bisher nur wenige Patienten gefragt, ob sie ihre Blutdruck-Medikamente absetzen sollen aus diesem Grund. Es gibt dazu eine ganz klare Botschaft der Gesellschaft für Kardiologie: Die ACE-Hemmer und die Angiotensin-1-Rezeptorblocker sollen weiter verordnet werden. Denn aktuell liegen keine gesicherten Daten vor, die einen möglichen Zusammenhang zwischen der Einnahme dieser Medikamente und der Wahrscheinlichkeit einer Sars-Cov-2-Infektion und deren Verlauf beweisen. Deshalb verschreibe ich Medikamente wie Ramipril und Lisinopril oder Candesartan und Valsartan natürlich weiter. Denn sie sind die tragenden Säulen bei der effektiven Behandlung einer Herzschwäche oder nach einem Herzinfarkt. Selbst bei am Corona-Virus erkrankten Patienten mit Herzschwäche, Bluthochdruck oder nach einem Herzinfarkt soll eine Behandlung mit diesen Medikamenten weitergeführt oder etabliert werden.

Medikamente keinesfalls von sich aus absetzen

Sie warnen also geradezu Ihre Patienten, die genannten Medikamente aus Angst vor Corona selbstständig abzusetzen?

Aber natürlich. Ein Absetzen dieser Medikamente kann schon in kurzer Zeit zu einer Verschlechterung der kardiologischen Erkrankungen führen. Beispielsweise könnte es dann zu einer Lungenstauung kommen. Die wiederum wäre fatal, wenn sich der Patient dann mit dem Coronavirus infiziert. Um es einfach zu sagen: Der Nutzen durch die Medikamente ist viel größer als ein angeblicher Schaden, für den es keine Belege gibt. Deshalb ist es auch wichtig, die Termine beim Kardiologen wahrzunehmen. Nur so können die Medikamente gut auf die individuellen Anforderungen eingestellt werden.

Bei einem Patienten war der Herzschrittmacher schon abgelaufen, weil er so spät kam

Gibt es denn Patienten, die jetzt ihre Termine absagen?

Sagen wir so: Das Patientenaufkommen ist derzeit gering. Und unter denen, die kommen, sind viele Patienten, die zu lange gewartet haben. Einem Patienten ging es richtig schlecht. Bei der Untersuchung merkte ich, dass sein Herzschrittmacher nicht mehr ging. Er war abgelaufen. Denn er hatte aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus den Kontrolltermin ausfallen lassen. Erst als es ganz schlimm war, kam er in unsere Gemeinschaftspraxis. Ich habe ihn sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus einliefern lassen. Bei anderen Patienten habe ich vermehrt Herzrhythmusstörungen, einen entgleisten Blutdruck oder verstärkte Herzschwächen gefunden – alles Beispiele dafür, dass Kontrolltermine nicht eingehalten wurden.

Jeder Patient bekommt in der Praxis einen Mundschutz

Vielleicht ist es die Sorge, sich bei Ihnen im Wartezimmer mit Corona anzustecken, die die vorwiegend älteren Patienten zurückhält. Wie schützen Sie sich und Ihre Patienten?

Wir tun alles, um eine Infektion bei uns in der Praxis zu verhindern. So bekommt jeder Patient, der durch die Tür tritt, für die Zeit seines Besuches bei uns einen Mund-Nase-Schutz. Auch Ärzte und Schwestern tragen diese; wir haben insgesamt 250 Stück gekauft. Alles in Eigeninitiative. Wir haben aus dem Wartezimmer die Hälfte der Stühle herausgeräumt, so dass die Patienten hier auf Abstand sitzen können. An der Rezeption und im Arztzimmer wurden Plexiglasscheiben angebracht, um Tröpfcheninfektionen zu verhindern. Zusammen mit den waschbaren Mundschutzen waren das rund 10 000 Euro, die wir investiert haben.

Wer wäscht die ganzen Mundschutze?

Bisher hat das meine Frau zu Hause erledigt. Oder ich, alles bei 90 Grad gewaschen. Jetzt haben wir für die Praxis eine Waschmaschine gekauft, die nächste Woche installiert wird. Da muss nichts mehr hin- und her transportiert werden. Lassen Sie mich noch sagen: Wir haben uns diese Schutzmaßnahmen selbst einfallen lassen, weil es keine konkreten Anweisungen von der Staatsregierung, der Kassenärztlichen Vereinigung oder der Ärztekammer gibt. Bekommen haben wir sechs FFP-2-Masken – zwei für jeden Arzt. Für ein elfköpfiges Praxisteam reicht das überhaupt nicht. Beim Ultraschall oder beim EKG-Schreiben kommt man dicht ran an den Patienten. Da fühlt man sich schon allein gelassen. Es muss doch auch ein allgemeines Interesse geben, dass die ambulante Gesundheitsversorgung voll funktionsfähig bleibt.

Wenig Alkohol und viel spazieren gehen

Was raten Sie Ihren Patienten: Wie kommt man sicher durch die Corona-Zeit?

Zuerst einmal: Kontrolltermine beim Arzt einhalten. Dann: Wenig Alkohol, kein Tabak, viel spazieren gehen. Und wenn dann noch alle im öffentlichen Raum Abstand halten, die Nies-Regeln befolgen und einen einfachen Mund-Nase-Schutz tragen würden, kommen wir zusammen gut durch diese Zeit.

Interview: Anita Kecke

Von Anita Kecke