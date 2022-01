Leipzig

Wildschwein Rudi ist eine Institution in Meusdorf. Seit 16 Jahren lebt der Keiler auf eingezäuntem Pachtland im Schwarzenbergweg. Viele Anwohner kennen ihn, vor allem die Knirpse lieben ihn. Wenn die Kinder ihn rufen, läuft er zum Zaun und grunzt. Jäger fanden ihn als neu geborenen Frischling im Wald, die Mutter war tot. Ein Jäger nahm ihn mit nach Hause. Seine Lebensgefährtin Michaela Zabel (48) päppelte das Jungtier mit der Flasche auf. Bei „Michi“ ist er bis heute zutraulich, sie kann seine Koppel betreten, den Keiler füttern und sogar am Bauch kraulen, bei ihr hört er auf „Sitz“ und „Platz“.

Bei seiner Besitzerin hört Wildschwein Rudi sogar auf „Sitz“ und „Platz“. Quelle: Andre Kempner

Rudi konnte zwar nie mit Artgenossen zusammenleben, aber immerhin mit zwei Pferden. Bis 2011 – da zog seine Besitzerin nach Grimma. Ihre Pferde nahm sie mit, das Wildschwein musste in Meusdorf bleiben. Die Behörden genehmigten Rudis Umzug in den Landkreis nicht. Inzwischen dürfte die technische Angestellte ihn mitnehmen, müsste ihm aber ein 2000 Quadratmeter großes Gehege sowie 100 Quadratmeter Stallfläche bieten. Was völlig unrealistisch ist, denn ihre Pferde brauchen ja auch noch Auslauf. Also versorgt Michaela Zabel zusammen mit Nachbarn und Bekannten den Keiler weiterhin in Meusdorf.

Eine Nachbarin hat Hilferufe an Rudis Gehege aufgehängt. Quelle: Andre Kempner

Die Seuche rückt näher

Gesundheitlich ging es Rudi nicht immer gut. Von „wohlmeinenden“ Besuchern wurde er fett gefüttert, konnte kaum noch aufstehen. Bürger, die sich ums Tierwohl sorgten, erstatteten wiederholt Anzeigen. Doch Rudi hat sich erholt und wieder kräftig abgespeckt. Und jetzt wird der nichts ahnende Schwarzkittel von einem mächtigen Feind bedroht: von der Afrikanischen Schweinepest. Von Polen aus hat die tödliche Seuche im Oktober 2020 nach Sachsen übergegriffen, inzwischen ist sie bis Meißen vorgedrungen. Auch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und mehrere Nachbarstaaten Deutschlands sind betroffen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das erste infizierte Tier in Leipzig gefunden wird.

Zwei Möglichkeiten: Stall oder Tötung

Ist die Seuche da, wird von den Behörden nicht gespaßt. Die Stadt Leipzig hat Halter von Schweinen in den vergangenen zwei Jahren verstärkt kontrolliert und auf die Rechtslage aufmerksam gemacht. Laut EU-Tiergesundheitsrecht haben sie bei Ausbruch der Schweinepest nur zwei Möglichkeiten: ihre Tiere dauerhaft im Stall unterzubringen – oder sie binnen einer Woche töten zu lassen, auch wenn sie gesund sind. Das betrifft Hausschweine, exotische Schweine und Wildschweine, die in menschlicher Obhut in der gefährdeten Zone leben. So wurden im November im Wildgehege Moritzburg neun erwachsene Wildschweine und sechs Frischlinge getötet, weil es nicht zumutbar ist, sie bis zum Ende der Seuche im Stall zu halten. Eine Ausnahmegenehmigung gab es nicht.

Seit das bekannt ist, haben die Rudi-Fans in Meusdorf Angst um ihren Liebling. Nachbarin Simone Balthasar (52) hat Zettel aufgehängt, macht auf die Gefahr für das Borstentier aufmerksam und bittet um Hilfe. Kinder malen Bilder und schreiben mit Unterstützung ihrer Eltern Briefe wie „Unser Rudi soll leben“. Sie wünschen sich, dass der Keiler an seinem vertrauten Ort bleiben darf bis ans Ende seiner Tage – und die sind vermutlich gezählt: Wildschweine haben in freier Wildbahn eine Lebenserwartung von zehn bis zwölf Jahren, in menschlicher Obhut bis zu 20 Jahren.

Anwohnerin Simone Balthasar (oberes Foto, links) und Rudi-Besitzerin Michaela Zabel freuen sich über viele liebevolle Kinderzeichnungen. Quelle: Andre Kempner

Auch Wildpark und Zoo sind betroffen

Die Leipziger Stadtverwaltung macht klar, dass es keine Ausnahmen geben wird, wenn die Afrikanische Schweinepest im Stadtgebiet ankommt. Dann geht es wohl nicht nur Rudi an den Kragen: Aktuell werden 38 Minipigs und Hängebauchschweine im Stadtgebiet in menschlicher Obhut gehalten, außerdem dreimal Schwarzwild und rund 150 Hausschweine. Und nicht zuletzt sind dann auch der Wildpark mit seiner Rotte Wildschweine und der Zoo mit zwei Hängebauchschweinen und drei Pustelschweinen betroffen. Schwein hätten sie alle nur, wenn die Seuche möglichst weit weg bleibt.

Von Kerstin Decker