Leipzig

Großer Abschied für Batman und Wonderwoman, Anna und Elsa, Kiwi und Max: Unter Beifall und Anfeuerungsrufen einer Schar Kinder schwirrten sie am Dienstag ab – in die Leipziger Frühlingsluft. „Da, da, da fliegen sie“, freuten sich die Kinder über die Schmetterlinge, die sie selbst im Hort der 10. Grundschule an der Eisenbahnstraße großgezogen hatten. Manche Flügeltierchen hatten es gar nicht eilig, wollten ihre mit Blumen und Blättern ausgelegte Behausung nicht verlassen oder landeten erst noch mal auf einem Handrücken. Einige mussten etwas angeschubst werden. „Die sind zu fett geworden“, fürchteten die Kinder.

Die Schüler lassen ihre Schmetterling fliegen. Von links Mohammed (10), Ian (8) und Erva (7) mit den Aufzuchtvolieren. Quelle: André Kempner

Vor vier Wochen nahmen die Erst- bis Viertklässler kleine Dosen, gefüllt mit Raupen und Nährlösung, in Empfang. Sie wurden von einem Lehrmittelhersteller bezogen. Die Raupen hatten zunächst nichts weiter zu tun, als sich „nimmersatt“ durchzufressen. Als ihre erste Haut platzte und sie das Puppenstadium erreichten, wurden die Tierchen umgesetzt in größere Behälter. Schließlich schlüpften aus den Puppen zarte, schwarzbraune Distelfalter. „Die Kinder haben beobachtet, wie die Raupen von Tag zu Tag immer größer geworden sind“, berichtete Anne-Katrin Seeck, Horterzieherin der Klasse 2a. „Sie haben ihnen Namen gegeben, sie zum Hausaufgaben-Machen mitgenommen, und jedes Kind durfte die Schmetterlinge am letzten Tag noch mal füttern.“ Über das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende schaute sogar der Hausmeister nach den Untermietern.

Manche Schmetterlinge wollten die Aufzuchtvoliere gar nicht verlassen. Quelle: André Kempner

So wie am Dienstag im Rabet im Leipziger Osten sind dieser Tage rund 700 Distelfalter in die Freiheit entlassen worden. Vier Leipziger Schulhorte haben bei der Aktion mitgemacht und mehr als 90 Kinder aus Privathaushalten. Die Schulhorte bekamen die Dosen kostenlos zur Verfügung gestellt, die Privatleute bezahlten selbst – 30 Euro für fünf bis sechs Raupen.

Elin Baumgärtel (8) gehörte zu den Kindern, die sich Ende April eine Dose mit Raupen abholten. Sie wurden bei Oma und Opa im Waldstraßenviertel gehütet. Quelle: André Kempner

Die Idee für das „Schmetterlingswunder“ hatte Trendela Braun (38), Koordinatorin des Projekts „Wunderfinder“ bei der Stiftung Bürger für Leipzig. Um etwas Freude und Fröhlichkeit in die ereignisarme Pandemiezeit zu bringen, besorgte die Stiftung die Aufzuchtsets für die Distelfalter. So konnten die Kinder das Wunder erleben, was sich sonst in der Natur vollzieht.

Von Kerstin Decker