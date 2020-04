Leipziger Kinderklinik-Chef: Mundschutzpflicht frühestens für Kinder ab 2 Jahren

Leipzig

Eigentlich brauche ein Kind bis unter drei Jahren keinen Mundschutz zu tragen, sagt Prof. Dr. Wieland Kiess (62), seit mehr als 20 Jahren Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Leipzig (UKL), zur Mundschutzpflicht für Kinder. Frühestens ab zwei Jahren mache ein Mundschutz Sinn. Noch gebe es zu wenig Erkenntnisse über die Coronavirus-Infektionen bei Kindern. Das UKL strebe daher eine entsprechende Studie an.

Mit der allgemeinen Mundschutzpflicht, die jetzt in fast allen Bundesländern gilt, ist auch eine Maskenpflicht für Kinder verbunden. Macht das überhaupt Sinn?

Covid-19 ist eine Viruserkrankung, mit der wir alle wenig Erfahrung haben. Wissenschaftlich begründbar ist also noch nicht, ob es Sinn macht, dass Kinder ab zwei, ab vier oder ab sechs Jahren eine Maske tragen. Noch haben wir nur den Eindruck, dass kleine Kinder und auch Jugendliche weniger erkranken an Covid-19. Das lässt sich begründen durch andere Abwehrmechanismen bei Kindern. Kinder sind nicht die großen Virusschleudern. In Baden-Württemberg bereiten meine Amtsbrüder gerade an den vier Universitätskliniken Heidelberg, Tübingen, Freiburg und Ulm eine Studie an 2000 Kindern vor, um herauszufinden, wie stark diese überhaupt infiziert wurden. Kinder sind ja bisher kaum getestet worden.

Studie in Sachsen zu Coronaviren bei Kindern geplant

Wird es so eine Studie mit Kindern auch in Sachsen geben?

Das hoffe ich. Genau daran arbeiten wir derzeit. Wir sind gerade mit dem sächsischen Sozialministerium im Gespräch und mit unserem Institut für Virologie, damit wir auch in Sachsen die tatsächliche Durchseuchung der Kinder mit dem Coronavirus erforschen können. Das Projekt kostet Zeit und Geld. Aber erst dadurch können wir der Politik mit Fakten helfen, Entscheidungen zu treffen. Wir wollen auch ergründen, ob sich durch die Kita- und die Schulöffnung in der Häufigkeit der Corona-Besiedlung bei Kindern etwas ändert.

In den Schulen geht es ja schon los. Da wird es aber Zeit mit der Studie.

Wir wollen gern diese Woche noch loslegen.

Was genau wollen Sie erforschen?

Wie viele Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sind coronapositiv und haben es gar nicht gemerkt. Wir dürfen dabei nicht nur Leipzig sehen, sondern müssen auch Corona-Schwerpunkte wie Zwickau erfassen.

Gibt es schon eine Zusage vom Gesundheitsministerium Sachsens?

Es gibt großes Interesse, aber noch keine konkret mit Mitteln unterlegte Zusage. Klar ist nur: Wir wollen eine sachsenweite Studie der beiden Universitätskliniken Leipzig und Dresden.

„Für Kinder unter zwei Jahren macht Mundschutz keinen Sinn“

Aber bis diese Ergebnisse vorliegen, können die Eltern ja nicht warten; sie brauchen jetzt eine Empfehlung. Zur Verwirrung trägt bei, dass die einzelnen Bundesländer die Mundschutzpflicht für Kinder unterschiedlich handhaben. In Sachsen-Anhalt beginnt sie schon für Kinder ab zwei Jahren – was sagen Sie?

Ich kann hier nur aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Kinderarzt sprechen. Man muss ganz pragmatisch herangehen. Also für Kinder unter zwei Jahren macht ein Mundschutz schlichtweg keinen Sinn. Die Kleinen reißen sich die Maske vom Mund, sie verstehen gar nicht, warum sie den Schutz tragen sollen. Eigentlich kann man sagen, bis unter drei Jahren braucht ein Kind keinen Mundschutz zu tragen. Da reicht es, Abstand zu halten. Und zu Hause sollten die Familien keine Masken tragen. Kinder lernen von den Emotionen der Eltern sehr. Bereits Säuglinge erkennen am Mienenspiel der Mutter, ob sie fröhlich oder traurig ist.

„Ab sechs Jahren können Kinder damit umgehen“

Die meisten Bundesländer sind für eine Maskenpflicht ab sechs Jahren. Halten Sie das für vertretbar?

Absolut. Ab sechs Jahren können die Kinder damit umgehen.

Sachsen stellt es den Eltern frei, ab wann ihr Kind die Maske tragen soll. Verunsichert das?

Nein, das ist eine kluge Entscheidung. Ich würde auch empfehlen, das Mundschutztragen für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren freizustellen. Wenn die Eltern sehen, dass das Kind an der Maske herumzupft, hinein spuckt und sich die Maske vom Gesicht zieht, rate ich davon ab.

Keine Erstickungsgefahr

Im Internet wird auch diskutiert, ob Kinder unter der Maske an einer zu hohen Kohlendioxidkonzentration ersticken könnten. Was ist da dran?

Da ist nichts dran, wenn man einfache Regeln beachtet: Wenn man einem Kinder unter zwei Jahren keine Maske aufsetzt, wenn man einen Zweijährigen nicht nachts allein mit der Maske schlafen lässt, was hoffentlich kein Mensch macht, dann passiert da nichts. Die Maske darf nicht zu fest gezogen werden. Das sagt einem aber schon der gesunde Menschenverstand.

Andere Kritiker befürchten eine Ansammlung von Keimen und Feuchtigkeit unter der Maske bei Kindern.

Natürlich sammeln sich Keime und Feuchtigkeit durch die Atemluft. Daher muss man die Maske ja jeden Tag waschen und wechseln.

Kinder sollten Maske nicht länger als zwei, drei Stunden tragen

Blicken wir voraus: Wenn der Kita-Betrieb wieder losgeht, dauert der Tag für die Kleinen ja im Schnitt so sechs bis neun Stunden. Wie lange sollten die Kinder überhaupt die Maske tragen?

In der Kita sollten die Kinder die Maske nicht länger als zwei, drei Stunden hintereinander tragen. Das wird doch schon durch den Tagesablauf geregelt. Beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Mittagsschlaf und beim Vesper nehmen die Kinder sowieso die Maske ab. Dann sollten die Eltern generell eine Ersatzmaske mitgeben, falls sich das Kind Milch über die Maske kippt. Wichtig ist natürlich, dass die Erzieher auch Masken tragen.

UKL testet alle Patienten bei Aufnahme, auch die Kinder

Wie ist das mit den kleinen Patienten bei Ihnen auf der Kinderstation mit den Masken?

Jedes Kind und seine Mutter bekommen zunächst Schutzmasken, wenn sie auf Station aufgenommen werden. Und dann ist das Uniklinikum Leipzig ja Vorreiter, weil es als einziges Großkrankenhaus alle Patienten bei Aufnahme auf das Coronavirus testet. Innerhalb von acht Stunden haben wir das Ergebnis. Und wenn das negativ ist, kann man das locker angehen, weil keine Gefahr besteht. Grundsätzlich bekommen bei uns nur Kinder ab zwei Jahren eine Maske. Natürlich tragen Ärzte, Schwestern und Pfleger bei der Visite oder beim Umgang mit den Patienten Mundschutz.

Das dreijährige Mädchen aus Leipzig zeigt den Mundschutz mit Einhorn. Die Maske mit ihrem Lieblingsmotiv hat ihre Mutter für sie genäht. Solche Masken tragen Kinder lieber als die sterilen OP-Mundschutze, empfiehlt Prof. Dr. Wieland Kiess. Quelle: privat

Welche Masken empfehlen Sie für die Kinder?

Das können die normalen OP-Masken sein. Besser noch sind sicher Stoffmasken mit den Lieblingsmotiven der Kinder. Die tragen sie dann lieber. Und wenn in der Kita alle Kinder eine tragen, will ja jedes automatisch eine Maske haben. So können auch die Kitas langsam wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das halte ich auch für wichtig, weil viele Kinder darunter leiden, dass sie nicht mehr in die Kita gehen dürfen. Gerade die Kinder aus ärmeren Familien trifft es mehr als die, deren Eltern ein Haus mit Garten haben. Aber die alleinerziehende Mutter in einer engen Wohnung sehnt die Kita-Öffnung zu Recht herbei.

Und wie ist das mit den Grundschulkindern und der Maskenpflicht?

Ab sechs Jahren ist das wie gesagt kein Problem. Und die Schulkinder müssen diese natürlich auch immer mal absetzen zum Essen und Trinken.

Interview: Anita Kecke

Von Anita Kecke