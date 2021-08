Leipziger Kinderklinik-Stiftung hilft seit zehn Jahren in schlimmen Momenten

Leipzig

Wenn ein Kind nach einem Unfall plötzlich beatmet auf der Intensivstation liegt, dann ist das nicht nur eine medizinische Herausforderung: Mutter und Vater stehen oft hilflos da. Zur akuten Sorge um das Kind kommen Fragen um die Zukunft, falls es Folgeschäden gibt. Oder sogar existenzielle Probleme, wenn der Arbeitgeber auf die Situation wenig Rücksicht nimmt. In solchen Momenten braucht es zusätzliche Unterstützung für die Eltern. Unterstützung, für die bis heute keine Krankenkasse zahlt. Am Uniklinikum Leipzig hilft dann die Stiftung Kinderklinik. Sie bezahlt eine Stelle für psychosoziale Elternberatung. Jetzt begeht sie ihr zehnjähriges Bestehen.

Lücken, die gefüllt werden müssen

„Es wird viel Geld ausgegeben im Gesundheitswesen“, konstatiert Ulrich Milde vom Stiftungsrat, „aber es gibt Lücken, die mit privatem Geld gefüllt werden müssen – oder sie werden gar nicht gefüllt.“ Die Elternhilfe auf der Kinder-Intensivstation sieht Professor Wieland Kiess, Direktor der Uni-Kinderklinik heute als unverzichtbar an. „Es gibt Kinder, die liegen zwei Jahre lang hier – auch, wenn das Einzelfälle sind.“ Wenn es nach Hause geht, tun sich neue Fragen auf, dann kommt die psychosoziale Elternberatung erneut ins Spiel. Die Stiftung bezahlt außerdem zusammen mit der World-Childhood-Foundation der schwedischen Königin Silvia eine Stelle im Leipziger Childhood-Haus, das sich um missbrauchte Kinder und Jugendliche kümmert.

Stiftung fördert Erforschung seltener Kinderkrankheiten

Schließlich werden Forschungsprojekte im Bereich seltener Erkrankungen von Kindern vorfinanziert. Und anteilig beteiligt sich die Organisation sogar an zwei Arztstellen in der Kinderklinik. „Wir hätten sonst noch weniger Ärzte“, sagt Wieland Kiess, der eine deutschlandweite Unterfinanzierung in der Kindermedizin beklagt. „Wir können nicht mit hohen Fallzahlen Geld verdienen, Kinderheilkunde ist keine Erwachsenenmedizin für Kleine – es ist mit Abstand das Fach mit den unterschiedlichsten Diagnosen.“

Impuls aus Melbourne

Kiess hatte die Stiftungsgründung 2011 initiiert. Den Impuls gab ein Forschungsaufenthalt in Melbourne, wo es ein solches Finanzierungsmodell schon seit den 1930er-Jahren gibt. Der Vorteil gegenüber einem Förderverein: Man kann Spenden entgegen nehmen und sofort ausgeben, aber auch langfristig Kapital aufbauen, erklärt Kiess. Heute sitzen er und Ulrich Milde im zehnköpfigen Stiftungsrat – unter anderem mit Dietrich Enk (Präsident des Unternehmerverbandes Sachsen) und Porsche-Chef Gerd Rupp. Alles läuft ehrenamtlich, auch im Vorstand, wo Gerd Schmidt, Marc Kyewski und Kerstin Sommerfeld die Geschäfte führen. Die Stiftung hat sich einen Namen gemacht und erfährt Unterstützung aus allen möglichen Richtungen. Es sind nicht nur fünfstellige Großspenden, die den Stiftungsleuten wichtig sind. „Eine Frau überweist per Dauerauftrag jeden Monat zehn Euro“, berichtet Ulrich Milde, „das ist für manchen viel Geld, und ich finde das toll.“ Gerade wurde die Schallmauer von einer Million Euro Spenden durchbrochen, allein im vergangenen Jahr waren es 120.000 Euro – trotz Corona.

Wichtige Signalarbeit

In den vergangenen zehn Jahren hat die Stiftung nicht nur wichtige Aufgaben übernommen, sondern mit ihrer Arbeit zugleich auf Finanzierungslücken aufmerksam gemacht. Eine spezielle Elternberatung für Frühgeborene zum Beispiel wird inzwischen doch durch die Kassen bezahlt. „Da hat die Stiftung eine wichtige Signalarbeit geleistet“, sagt Kiess. Er und Milde hoffen, dass noch mehrere solcher Impulse aus Leipzig fruchten. Für die Gesundheit der Kleinsten.

