Leipziger Kinderpsychiater: „Wir Älteren sind gerade ziemlich egozentrisch unterwegs“

Es galt, Neuland zu betreten, als der erste Corona-Lockdown verordnet wurde. Was würden Ausgangsbeschränkung und Isolation in seinen jungen Patienten auslösen? Rund neun Monate später blickt Professor Kai von Klitzing, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Leipzig, im LVZ-Interview auf das Frühjahr und seine Folgen zurück. Und er schaut auf die Gegenwart, den Lockdown in der Adventszeit, der für die seelische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Familien die nächste Belastungsprobe darstellt.

Ende März, während des ersten Lockdowns, haben Sie sich in einem LVZ-Interview Sorgen um die psychosoziale Betreuung von Kindern und Jugendlichen gemacht. Mit welchen pathologischen Fällen haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen als Folge der Corona-Schutzmaßnahmen bis heute zu tun?

Mehr psychische Krankheiten oder gar neue als eine Folge der Corona-Krise beobachte ich zum Glück nicht. Was wir wohl feststellen mussten: Der Zustand der Patienten, die in letzter Zeit zu uns gekommen sind, war nach dem Frühjahrslockdown deutlich schlechter. Ein Beispiel: Einige magersüchtige Mädchen sind im Sommer in einem lebensbedrohlichen Zustand in unsere Klinik eingewiesen worden. Während der Isolation hatten sie sich in der Dynamik von Hungern und Sporttreiben, um nur ja kein Gramm zuzunehmen, völlig verfangen. Sie haben sich in dieser Zeit nur noch um sich selbst gedreht. Im Bereich des Kinderschutzes erleben wir seit dem ersten Lockdown deutlich mehr ernsthaft dekompensierte Familien als vorher. Auch das ist besorgniserregend.

Wie sah Ihre therapeutische Arbeit während des ersten Lockdowns überhaupt aus?

Im Frühjahr waren wir angehalten, die Zahl der stationären Patienten erheblich zu reduzieren. Wir haben in dieser Phase versucht, übers Telefonieren und über Videosprechstunden den Kontakt zu halten. Jetzt, in der zweiten Welle, die viel stärker ist als die erste, müssen wir im psychiatrischen Bereich nichts zurückfahren. Was gut und richtig ist. Die Versorgung unserer Patienten läuft also wie gewohnt weiter. Wir haben volle Stationen und volle Ambulanzen. Und wir besuchen die Kinder und Jugendlichen mehr zu Hause, zum Beispiel im Rahmen unseres Psychotherapieprogramms für vernachlässigte Kinder. So können wir eine bessere Verbindung zu den Familien herstellen, können besser reagieren. Wir haben aus der ersten Welle also gelernt.

„Die Schließung von Kitas und Schulen im März war sicher ein Fehler“

Welche Maßnahmen aus Lockdown eins sehen Sie im Rückblick kritisch, mit welchen können Sie im Nachhinein leben?

Grundsätzlich fand und finde ich den Umgang von Politik und Gesellschaft mit diesem hochgefährlichen Virus angemessen. Was wir inzwischen wissen: Die Schließung von Kitas und Schulen im März war sicher ein Fehler, denn Kinder spielen im Ansteckungsgeschehen eine untergeordnete Rolle. Es gibt nur wenige Erwachsene, die sich beim jüngeren Nachwuchs tatsächlich anstecken. Im Jugendbereich mag das etwas anders aussehen, doch hier hätte es ein ausgedünnter Unterricht sicher auch getan. Nun, heute sind wir schlauer als damals, heute schließen wir keine Schulen und Kitas mehr per se. Es ist doch auch ein gutes Zeichen, dass unser demokratisches System lernfähig ist.

In einem Beitrag für das jüngst erschienene Buch „Jenseits von Corona: Unsere Welt nach der Pandemie - Perspektiven aus der Wissenschaft“ konstatieren Sie, dass Covid-19 für Kinder zwar keine bedrohliche Krankheit ist, dass Heranwachsende im ersten Lockdown aber neben der sozialen Isolation auch noch mit den Ängsten ihrer erwachsenen Bezugspersonen konfrontiert und belastet wurden. Welche Folgen hat so etwas für junge Seelen?

Vielen Erwachsenen ist in der gegenwärtigen Ausnahmesituation das seelische Gleichgewicht abhanden gekommen. Mancher reagiert über, vermutet bei jedem Zipperlein sogleich ein Symptom von Corona. Fakt ist: Angststörungen sind noch ansteckender als das Virus. Bekommen Kinder mit, wie existenziell besorgt ihre erwachsenen Bezugspersonen sind, überträgt sich diese Angst auf sie und sie werden Angst vor dem Leben kriegen. Das andere Extrem ist die Verharmlosung. Auch sie ist ein schlechtes Signal an die Kinder, denn je kleiner diese sind, umso mehr richten sie sich nach dem Vorbild ihrer Eltern. Es hängt gegenwärtig sehr viel davon ab, dass Mütter und Väter eine innere Balance, einen gesunden Mittelweg finden; einen, der den Kindern hilft, mit Gefahren des Lebens heute und in Zukunft angemessen umzugehen.

„Wir Erwachsenen müssen uns hinterfragen“

Stichwort gesunder Mittelweg: Auch im aktuellen Teil-Lockdown kein Sport im Verein, kein Tanzen im Soziokulturellen Zentrum, kein Besuch eines Hallenbades oder Kinos. Stattdessen sollen Kinder nach Möglichkeit unter vielen Freunden den einen Corona-Spezi erwählen. Herr Professor, wir irre sind wir Erwachsenen inzwischen? Was tun wir dem Nachwuchs da an?

Irre sind wir vielleicht nicht. Aber wir Erwachsenen müssen uns hinterfragen. Wir erwarten von unseren Kindern und Jugendlichen solidarischen Verzicht, damit die Älteren ausreichend geschützt sind vor einer Infektion. Das ist grundsätzlich ja nicht falsch und sicher auch zumutbar, aber was mir fehlt, das ist die Anerkennung. Eine Haltung von Dankbarkeit und Respekt gegenüber der jüngeren Generation. Wir lassen die jungen Menschen einmal mehr im Regen stehen. Das taten wir vor Corona schon im Hinblick auf die Ausbeutung unserer Erde und ihrer Ressourcen. Auch jetzt kümmern wir uns viel zu wenig darum, ob dieser Globus nachfolgenden Generationen noch Heimat sein kann. Das ist schon ziemlich undankbar. Und unsererseits kein bisschen solidarisch. Ein anderer Aspekt in dieser Generationenfrage: Der Bundesfinanzminister verspricht in der gegenwärtigen Lage alle paar Wochen weitere Milliarden-Hilfen. Fragt eigentlich mal jemand, was das für die finanzielle Ausstattung unserer Nachfahren bedeutet? Diese Frage fehlt mir. Sie wäre ein Zeichen an Kinder und Jugendliche, dass wir sie wertschätzen. Stattdessen sind wir Älteren gerade ziemlich egozentrisch unterwegs.

„Kinderrechte sind immer noch nicht im Grundgesetz verankert“

Wie schafft es unsere Gesellschaft, das Kindeswohl bei künftigen Epidemien mehr in den Blick zu nehmen?

Wir müssten die UN-Kinderrechtskonvention halt endlich mal ernst nehmen. Die hat Deutschland zwar ratifiziert, Kinderrechte sind aber immer noch nicht im Grundgesetz verankert. Jede gesellschaftliche Maßnahme, auch die Corona-Schutz-Verordnungen, müssten im Hinblick auf ihre Verträglichkeit mit Rechten und Schutz der Kinder genauestens überprüft werden. Beim Schutz von Daten klappt das schon. Siehe Corona-App. Kindern und Jugendlichen fehlt in unserem Land leider noch eine wirksame Lobby.

Die Adventszeit hat begonnen, gerade für Kinder eine besondere Zeit. Diesmal ist das Besondere der Teil-Lockdown, in dem viel davon die Rede ist, dass wir das weihnachtliche Familienfest nicht gefährden dürfen. Was macht das ständige Repetieren dieses Arguments mit den Jungen?

Die Advents- und Weihnachtszeit wird sicherlich ruhiger ablaufen als in den Jahren zuvor. Das muss nicht schlecht sein. Im Gegenteil. Problematisch wird es, wenn wir auf die Begegnungen zwischen den Generationen schauen. Da gehen Berührungspunkte verloren, es findet weniger Austausch statt. Als Kinderpsychiater habe ich aber noch einen anderen Blick auf die diesjährige Adventszeit. Normalerweise sind die vier Wochen vor Weihnachten in unserer Klinik die mit den meisten Notfällen, die mit der höchsten Dichte an Kriseninterventionen.

„Die Eltern sind überfordert, es kommt zur Eskalation“

Woran liegt das?

In vielen Familien herrscht in dieser Zeit eine sehr große Diskrepanz zwischen dem Ideal eines friedlichen und harmonischen Zusammenseins und den realen Beziehungen, die von Konflikten, mitunter auch von Hass geprägt sind. Die Eltern sind überfordert, es kommt zur Eskalation. Die Leidtragenden sind in den meisten Fällen die Kinder. Die werden dann als Störenfriede in die Klinik abgeschoben. Ein beruhigtes Weihnachtsfest 2020, das weniger Erwartungsdruck mit sich bringt, könnte den Kindern sehr, sehr gut tun. Und wir Kinderpsychiater hätten mal nicht ganz so viel Arbeit.

Mit Blick auf weitere Pandemien: Wie viele Kinderpsychiater und -psychologen sollte Deutschland schnellstens ausbilden?

Wichtig ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität. Der Lockdown hat einmal mehr gezeigt, dass wir in Fällen von Kindesvernachlässigung – etwa im Rahmen von elterlichen Suchterkrankungen, schweren Zerwürfnissen und Gewaltexzessen in den Familien – dringend Verbesserungen in der Zusammenarbeit von Medizin, Psychiatrie und Jugendhilfe herbeiführen müssen. Hier herrscht nach wie vor zu viel Nebeneinander und zu wenig Miteinander. Wir müssen alle miteinander näher heran an die Lebenswirklichkeiten der Familien, denen wir helfen wollen.

„Wir müssen akzeptieren, dass das Sterben zum Leben gehört“

Eine Passage aus Ihrem Beitrag „Kindheit in Zeiten von Corona“ für das Buch „Jenseits von Corona“ lautet: „Wie viel zählt das einzelne Leben im Vergleich zur Qualität des Lebens? Ist das Verhindern von Sterben das Wichtigste oder ist vielmehr die Art und Weise, wie wir leben und sterben entscheidend?“ Wie beantworten Sie diese elementaren Fragen für sich selbst?

Ich würde für mich erhoffen, dass ich einen Kompromiss finde, bei dem nicht die Verlängerung des Lebens um jeden Preis im Vordergrund steht, sondern der Erhalt einer gewissen Lebensqualität. Wir modernen Menschen müssen akzeptieren lernen, dass das Sterben zum Leben gehört. Aber wir können das Sterben menschlich machen. Die Palliativmedizin geht diesen Weg. Die coronabedingte Isolation von Schwerstkranken und Sterbenden ist hier allerdings eine schwere Bürde.

Wie lange wird uns das Sars-CoV-2-Virus noch beschäftigen?

Der historische Vergleich mit der Spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg, die unendlich viele Todesopfer forderte, gibt hier interessante Hinweise. Die verursachende Form des Influenzavirus wurde nämlich zu keiner Zeit vollkommen ausgelöscht. Sie hat etwas an Gefährlichkeit verloren, was Sinn macht, weil das Virus eigentlich kein Interesse daran hat, den Wirt zu töten. Zum anderen nahm die Immunität in der Bevölkerung zu, was wir bei Corona hoffentlich durch wirksame Impfungen erreichen. Aber es gab noch einen dritte Faktor, einen sozialen nämlich. Die Menschen haben aufgehört, sich Sorgen zu machen, als die Auswirkungen geringer wurden. Der Wille, nach dem schlimmen Krieg das Leben endlich wieder zu genießen, wurde stärker als die Angst vor der Infektion. Insofern werden auch wir lernen müssen, mit den hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft verringerten Auswirkungen des Coronavirus umzugehen. Der Lebens- und Genusswille unserer Kinder und Jugendlichen bedeutet also nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Hoffnung.

