Leipziger Kirchgemeinde: Weihnachten kommt in die Tüte

Leipzig

Anna-Maria Busch hat gleich dreifaches Pech in diesem Corona-Jahr. Als sie Anfang März als neue Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Marienkirchgemeinde Stötteritz in ihr Seelsorgeamt eingeführt wurde, bahnte sich die Pandemie gerade ihren Weg durch unser Leben und warf die Fest-Pläne der Schwestern und Brüder im Herrn über den Haufen. Einen Monat später folgten Karfreitag und Ostern; für einen gläubigen Christen, einen Protestanten zumal, das Höchste der spirituellen Gefühle.

Neue Gattungen des liturgischen Miteinanders

Doch dann traf viele der Schlag: Mitten im ersten harten Lockdown der deutschen Geschichte waren selbst Gottesdienste tabu. Kein gemeinsames Innehalten angesichts des Kreuzestodes Jesu, kein euphorisches Halleluja ob der Auferstehung des Messias. Es fanden überhaupt keine kirchlichen Veranstaltungen statt – von Livestream-Feierstunden und Video-Andachten, neuen Gattungen des liturgischen Miteinanders, einmal abgesehen. Und doch war Anna-Maria Busch versöhnt: „Ich habe demütig gelernt, dass Ostern nicht ist, weil wir Gottesdienst feiern, sondern dass wir Gottesdienst feiern, weil Ostern ist. Ostern war trotz Lockdown.“

Anzeige

Angriff auf jegliche Normalität

Dass auch Weihnachten unter dem Stern der Masseninfektion stehen würde, hätte die 38-Jährige im April 2020 nicht gedacht. „Immerhin“, sagt sie, „haben wir diesmal die Möglichkeit, ein Hochfest der Christenheit wieder in unserer schönen Marienkirche zu feiern.“ Wenn auch mit deutlich weniger Gläubigen als vor dem Angriff des Sars-CoV-2-Virus auf jegliche, auch die religiöse Normalität. Wenn auch mit Mundschutz und mit Abstand – und ohne Gesang. Es ist schon ein Kreuz, im Zeichen des Kreuzes in diesen außergewöhnlichen Monaten Gemeinschaft leben zu wollen. Es ist halt alles anders.

Und wieder nicht. Anna-Maria Busch, die neue Marienpfarrerin, sagt klipp und klar: „Niemand bleibt ohne Botschaft. Das war und das ist der Anspruch des Kirchenvorstandes. Wir wollen, dass alle, die sich danach sehnen, die Weihnachtsgeschichte hören. Wir wollen nicht sagen müssen: ,Für Euch ist kein Platz in der Herberge.‘ Diese Herberge soll das Haus Gottes sein.“

Die nächste Video-Andacht

Doch die Stötteritzer Weihnacht ist beides – analog und digital. Wie schon zu Ostern wird Theologin Busch in einer Video-Andacht zu erleben sein. Sie wird zu all denen predigen, die es vorziehen, die eigenen vier Wände auch am Heiligen Abend nicht zu verlassen. Die Kurz-Christvesper wurde bereits am vergangenen Sonnabend aufgezeichnet. Mit dabei: Kirchvorsteherin Anna-Sylvia Goldammer als Lektorin, Sängerin Anna-Lena Grahl und Organist Max Ehlert. Am 24. Dezember wird die virtuelle Feier auf der Gemeinde-Homepage www.marienkirche-leipzig.de hochgeladen.

Anna-Sylvia Goldammer (46) ist Kirchvorsteherin der evangelisch-lutherischen Mariengemeinde in Leipzig-Stötteritz Quelle: privat

„Diese Freiheit verlangt einiges Fingerspitzengefühl“ Anfang April, als es auf Karfreitag und Ostern zuging, schrieb sie dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) einen Brief (die LVZ berichtete). Darin bat Anna-Sylvia Goldammer als gläubiges Mitglied der evangelisch-lutherischen Marienkirchgemeinde in Leipzig-Stötteritz: „Bitte finden Sie Möglichkeiten für Andachten.“ Der Vorstoß zielte ins Nichts. Es blieb bei dem Verbot von Gottesdiensten an den Heiligen Tagen. Knapp sieben Monate später geht es der 46-Jährigen mit dem nächsten christlichen Hochfest im harten Lockdown deutlich besser. Weihnachten darf in den Kirchen stattfinden – wenn auch eingeschränkt. Wie geht es Anna-Sylvia Goldammer damit? „Es ist konträr: Zu Ostern, als wir schon etwa vier Wochen Lockdown hinter uns hatten und klar war, dass in Sachsen kaum Infektionscluster zu finden waren, haben wir Christen auf das theologisch wichtigste Fest verzichten müssen; wohlwissend, dass eine erste richtige Welle frühestens im Herbst zu erwarten sein würde“, sagt sie. „Und nun, da die Vorhersagen der Virologen eingetreten sind und eine erste ernstzunehmende Welle mit voller Wucht da ist, feiern wir im kleinen Rahmen das Christfest.“ Sie finde es richtig, dass Kirchen in Krisenzeiten geöffnet sind. „Diese Freiheit verlangt den Gemeinden einiges Fingerspitzengefühl ab; gerade weil zu Weihnachten normalerweise viele Menschen in die Kirchen strömen“, fügt sie sogleich an. Die Gemeinden seien sich der Verantwortung, die sie da tragen, sehr wohl bewusst. „Ich finde es jedenfalls gut, dass wir in Stötteritz mit einer Streaming-Andacht und mit ,Kirche to go‘ gute Alternativen zur klassischen Vesper bieten.“ Denn eins stehe fest: „ Weihnachten kommt – so oder so!“

Der Angebote in Echtzeit gibt es gleich mehrere. Stolze 16 An-dachten halten die Pfarrerin, Vikar Jan Quenstedt, Gemeindepädagoge Olaf Reinhart und weitere Gemeindemitglieder zwischen dem 24. Dezember, 10.30 Uhr, und dem 25. Dezember, 0.30 Uhr. Zugelassen sind jeweils 40 Personen, gebetet wird immer 25 bis 30 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Termine finden sich auf www.marienkirche-leipzig.de.

„Kirche to go“ an der Wäscheleine

Eine Überraschung wartet auf diejenigen, die sich Heiligabend im Umfeld des barocken Sakralgebäudes aufhalten. „Kirche to go“ hängt auf dem Kirchplatz an einer Wäscheleine. 500-mal kommt Weihnachten in die Tüte. Seelsorgerin Busch und ihr Team verschenken Dinge, die beim In-Sich-Gehen in heimischen Gefilden hilfreich sein können – Kerze, Liedheft, Texte. „Auch auf diese Weise soll den Menschen die Güte Gottes begegnen“, sagt die Pfarrerin.

Wer die Botschaft aus der Tüte nicht nutzen mag oder kann, dem empfiehlt die junge Frau, die in Markkleeberg groß wurde, die Telefonandacht, die seit einiger Zeit rund um die Uhr unter der Nummer 0341 9999990 abrufbar ist. „Eine tolle Einrichtung; auch und gerade für Leipzigerinnen und Leipziger ohne Internet. Eine großartige Initiative meines Thonberger Kollegen Sebastian Keller.“

Sehnsucht nach Halt und Trost

Die Mutter zweier Töchter (neun und fünf Jahre alt) kann sich über einen Mangel an Arbeit während des zweiten harten Lockdowns also nicht beklagen. Nichtsdestotrotz freut sie sich auf Weihnachten. Auch wenn diesmal alles anders ist – und wieder nicht. Der Sehnsucht vieler nach Halt und Trost in unsicheren Zeiten Rechnung tragen: Das soll ihr Dienst am Nächsten sein.

Und doch wird Anna-Maria Busch eins vermissen – das vormals aus tiefstem Herzen in jeder Christvesper gesungene „Ich steh an deiner Krippen hier“. Es ist ihr Lieblingslied.

Von Dominic Welters