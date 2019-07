Leipzig

Der Konfuzius- und der Rolando-Toro-Kindergarten in der Lößniger Straße haben Schweinefleisch von ihren Speiseplänen gestrichen. Schnitzel und Bratwurst gehören dort jetzt der Vergangenheit an. „Aus Respekt gegenüber einer sich verändernden Welt werden ab dem 15. Juli nur noch Essen und Vesper bestellt und ausgegeben, die schweinefleischfrei sind“, heißt es in einem Schreiben an die Eltern, aus dem die Bild-Zeitung zitiert. Dort wird auch darauf hingewiesen, dass es zu Feiern und Geburtstagen keine Süßigkeiten und andere Nahrungsmittel mehr gibt, die Schweinefleischbestandteile enthalten – etwa Gelatine in Gummibärchen.

Schweinefleisch wurde vom Speiseplan gestrichen: Die Konfuzius-Kita in der Lößniger Straße 8. Quelle: André Kempner

Rücksicht auf muslimische Kinder

„Auch wenn es nur eine Familie wäre, die das Seelenheil ihres Kindes aus religiösen Gründen durch unreines Schweinefleisch beeinträchtigt sieht, setze ich diese Neuerung jetzt durch“, erklärte Wolfgang Schäfer vom Träger der beiden Einrichtungen, der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung berufstätiger und alleinerziehender Eltern mbH, gegenüber Bild. Hintergrund der Entscheidung sei die Rücksichtnahme auf zwei muslimische Mädchen, die die Kindertagesstätten besuchen.

Blick auf den aktuellen Speiseplan des Rolando-Toro-Kindergartens in der Lößniger Straße. Hier gibt es kein Schweinefleisch mehr; das Ganze weicht sonst aber nicht erheblich von üblichen Essensangeboten in anderen Kitas ab. Quelle: LVZ

Das Thema führte umgehend zu teils heftigen Debatten in den sozialen Netzwerken. Aber es ging noch weiter: „Wir bekommen Drohungen“, erklärte ein Mitarbeiter des Rolando-Toro-Kindergartens am Dienstagvormittag gegenüber der LVZ. Weiter wolle er sich nicht äußern; in der Einrichtung stünden die Telefone nicht mehr still. Geschäftsführer Wolfgang Schäfer war zunächst nicht vor Ort in den beiden Einrichtungen und auch nicht telefonisch zu erreichen; die Internet-Seite des Konfuzius-Kindergartens ist derzeit offline.

„Eltern müssen einbezogen werden“

Petra Elias vom Leipziger Stadtelternrat ist zwar Sprecherin der Elternschaft an Schulen. Eine Position zum Thema hat sie trotzdem. „Man kann das machen – aber ob es so gut ist?“ Eine richtig gute Suppe lasse sich eben nicht mit einem Fonds komplett ohne Schweinefleisch machen; Spinat bekomme ohne Schweinespeck auch keinen ordentlichen Geschmack, schildert sie ihre Sicht. Wichtig sei, dass die Eltern in solche Entscheidungen einbezogen werden, erklärt Elias. Bei freien Trägern, für die es auch keine Pflicht zur Installation von Elternbeiräten gebe, sei das nicht immer der Fall. Zumindest eine Elternvertretung gibt es allerdings im Rolando-Toro-Kindergarten, wie Aushängen in der Einrichtung zu entnehmen ist.

Von Björn Meine