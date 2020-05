Leipzigs Kabaretts und Varietés kehren aus der Corona-Pause zurück

Leipzig

Während an Großveranstaltungen noch lange kein Denken ist, hebt die Leipziger Kleinkunst wieder den Kopf aus der Deckung und kehrt nach der Corona-Zwangspause peu à peu wieder in den Spielbetrieb zurück.

*

Im Central Kabarett (Markt 9), geht es am 20. Mai wieder los: Ab 19.35 Uhr meditiert Anke Geißler über „Küchenschluss und zum Nachtisch Migräne“. Das Solo-Programm, bei dem sie wechselweise unterstützt wird von Karsten Wolf und Enrico Wirth am Klavier, ist auch am 26. Juni wieder zu sehen. Anke Geißler steht allerdings schon viel früher wieder auf der Bühne des Central Kabaretts: Am 21. Mai warnt sie: „Vorsicht, freilaufender Nachbar“ (19.30 Uhr). Am 22. Mai (20 Uhr), geht’s mit dem poetisch-lokalpatriotischen „Sandtheater Leipzig“ weiter, und am Samstag, 23. Mai wird es mit „Verrückt in die Zukunft – Das Präteritum schlägt zurück“, feinsinnig linguistisch.

Weitere Termine, Karten und Infos: www.centralkabarett.de

*

Auch die Funzel in der Strohsack-Passage hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen, mit vollem Programm, aber Corona-bedingt reduzierter ’Platzzahl im Theater. Am 20. Mai steht um 20 Uhr das Zapping-Programm „Der helle Wahnsinn – Glotze total“ auf dem Spielplan, um 22.30 Uhr folgt das Nachtbonbon „Mitternachts-Sp(r)itzen. Das Doppel gibt’s bis einschließlich 22. Mai täglich, am 23. kantet die Funzel nachmittags um drei noch einen zusätzlichen „Hellen Wahnsinn“ hinein.

Das weitere Programm, Karten und Infos gibt’s auf www.leipziger-funzel.de

*

Die Academixer (Kupfergasse 2) bekommen wegen der Corona-Abstandsregeln nur noch 57 Zuschauer in den Saal, weswegen sich hier die Rückkehr zum regulären Spielbetrieb einstweilen nicht lohnt. Vom 11. bis 14. Juni bieten die Mixer aber ein Kabarettwochenende an mit Gunther Böhnke, Anke Geißler und den Programmen „Mutti kann es besser“ und „Na bestens!“. Zum regulären Spielplan zurück kehren die Academixer dann mit dem Start des Sommer-Kabaretts im Paulaner-Innenhof am 25. Juni.

Details und Karten: www.academixer.de

*

Die Leipziger Pfeffermühle meldet sich voraussichtlich am 2. Juni mit ihrem Programm „Ach wie gut, das niemand weiß“ aus der Zwangspause zurück.

Spielplan-Infos und Tickets: www.kabarett-leipziger-pfeffermühle.de

*

Das Kabarett-Theater Sanftwut in der Mädler-Passage informiert auf seiner Internetseite noch „Wir haben bis auf Weiteres geschlossen“. Nach aktueller Planung geht es wohl am 29. Mai mit Annemarie Schmidt und Roman Raschke im Programm „HausGEMEINschaft – Liebe“ wieder los, am 30. Juni folgt „Zu spät wirds früh genug“.

Alle weiteren Infos: www.kabarett-theater-sanftwut.de

*

Das Krystallpalast Varieté Leipzig (Magazingasse 4) schließlich nimmt am 6. Juni an zunächst vier Tagen in der Woche den Spielbetrieb wieder auf. Auf dem Programm steht die aktuelle Show „Reine Nervensache“, deren erfolgreiche Premiere eine der letzten Leipziger Kultur-Veranstaltungen vor der Corona-Zwangspause war. Die Anzahl der Gäste pro Show wird deutlich reduziert, so dass die Hygiene-Auflagen des Gesundheitsamtes umgesetzt werden können. Es lohnt sich also, sich beizeiten um Karte zu kümmern.

Beispielsweise auf www.krystallpalast.de

Von kfm