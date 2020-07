Leipzig

„Wir dachten, das wird komplizierter“, sagt Mara, „aber man kriegt die Vitrinen tatsächlich mit einem einfachen Vierkant auf.“

Es ist Abend in Leipzig. Noch ein paar Stunden, dann wird Mara, die eigentlich anders heißt, mit einigen anderen Klima-Aktivisten losziehen. Sie werden den Zoo, die Thomaskirche, das Rathaus abklappern und Haltestellen ansteuern, insgesamt 20 Stück.

Dann werden sie, mitten in der Nacht, die leuchtenden Werbekästen öffnen, die Plakate von Zigarettenmarken und Reiseanbietern herausnehmen – und eigene hineinhängen. Die Guerilla-Reklame wird nur einige Stunden hängen, trotzdem wird am nächsten Tag die halbe Stadt darüber sprechen.

Denn die Plakate sehen zwar aus wie offizielle Reklame der Stadt: mit Leipziger Wappen und einem lächelnden Oberbürgermeister Burkhard Jung. Doch die provokanten Slogans lassen zweifeln. Einige klingen visionär, etwa: „ Leipzig ist Fahrradstadt“. Andere selbstkritisch: „Statt Braunkohle verbrennen wir jetzt Erdgas“. Ein Slogan lautet: „Klimaschutz heißt Antifa.“ Manch einer sagt heute, als die Plakate nur noch im Internet anzusehen sind: „So eine ehrliche Kampagne hätte ich mir von der Stadt gewünscht.“

Am Abend vor der Aktion sitzt die Aktivistin Mara, die gerade ihr Abitur gemacht hat, bei Kaffee und Quarkbällchen in einem Redaktionsbüro der Leipziger Volkszeitung. Die Quarkbällchen rührt sie nicht an: nicht vegan. Doch sie möchte einem Reporter vorab eine Frage beantworten: Warum das alles?

„Klimaschutz muss antifaschistisch sein“

Zum ersten Mal für Klimaschutz interessierte sich Mara, als sie den Hausmüll ihrer Eltern begutachtete. „Ich fragte mich damals, ob es nicht möglich sei, auf Plastik zu verzichten“, sagt sie. Dann kam „ Fridays for Future“, die Schulstreiks, die Klimabewegung der jungen Generation. Mara machte mit, ging hin. Und sie begriff: Klimaschutz bedeutet mehr, als ein paar Käseverpackungen pro Woche weniger zu entsorgen.

„Ich glaube, das Klimaschutz auch eine antifaschistische und eine feministische Dimension haben muss“, sagt sie heute. „Es reicht nicht, wenn sich nur einige privilegierte Menschen schicke Photovoltaik-Anlagen auf ihre Dächer bauen und ein teures E-Auto kaufen, so wie es der Stadtrat vorschlägt. Man sollte dort anerkennen, dass Klimaschutz eigentlich Klimagerechtigkeit ist. Dass es ein Thema der gesamten Gesellschaft ist.“

Mara spielt damit auf das Klima-Sofortmaßnahmenpaket an, das der Stadtrat eigentlich am Donnerstagabend beschließen wollte. In diesem stehen 24 Forderungen. Zu wenige und insgesamt zu wenig entschlossen – fanden viele, die sich, wie Mara, bei den städtischen Gruppen von „ Fridays for Future“ oder „Ende Gelände“ engagieren. „Bereits von den 105 Klimaschutz-Maßnahmen, auf die man sich 2014 geeinigt hat, wurden bis heute nur 26 umgesetzt. Aber die wenigstens in Leipzig wissen das“, sagt Mara.

Eine Stadt, die nur scheinbar grün ist

So tat man sich zusammen, in einer eigenen Gruppe, der mal fünf, mal zehn junge Leipziger Klima-Aktivisten angehörten. Und man heckte gemeinsam einen Plan aus. „Mit der Aktion wollen der Stadt zeigen: Wenn ihr die Leuten nicht ehrlich sagt, wie wenig Leipzig tut, dann tun wir es.“ Und zwar mittels einer Guerilla-Werbekampagne. Mittels Reklame, die aussieht, als wäre sie von der Stadt Leipzig. „Das ganze ist auch eine Utopie, wie ehrliche Kommunikation von Stadtpolitik aussehen könnte“, sagt sie.

Was genau fehlt den Aktivisten am Leipziger Klimaschutzprogramm? Sie hätten da, sagt Mara, eine Menge ganz konkreter Forderungen. „Wir fordern, beispielsweise, dass sich der Oberbürgermeister auf Landesebene für ein Bürgerticket einsetzt, damit jeder in Leipzig gratis und klimaschonend Bus und Bahn fahren kann“, sagt sie. „Wir fordern den Ausbau des Schulbiologiezentrums, damit man in Leipzig von klein auf über Klimaschutz informiert wird.“

Ganz allgemein glaubt Mara, dass Leipzig eine Stadt sei, die nicht wirklich grün ist, sich aber über ihren grünen Anstrich profiliert. „Vieles, was hier für den Klimaschutz getan wird, kommt uns scheinheilig vor“, sagt sie. „Deshalb brauchte es diese Plakatkampagne.“ Neben der Kampagne erstellten sie und die Gruppe eine Website: Auf klimaneutralesleipzig.noblogs.org lassen sich alle Forderungen der Klima-Aktivisten nachlesen.

„Aufmerksamkeit? Das wollten wir doch“

Noch früh am Morgen wird die Stadt bemerken, was passiert ist. Sie wird die Kästen aufschrauben und die Plakate entfernen lassen. Sie wird die Guerilla-Werbekampagne scharf verurteilen – und sogar öffentlich erklären, Anzeige zu erstatten. Auf Twitter bekommt die Aktion aber auch viel Beifall. Auch aus dem Stadtrat: Michael Neuhaus von den Linken postete eines der Fake-Plakate und schrieb: „Der Klimawandel ist eine soziale Frage!“

Am Donnerstagabend wird das Klimapaket nicht beschlossen, wegen zu vieler Unstimmigkeiten im Stadtrat. Ein letzter Anruf bei Mara. „Wir mussten die Nacht schlafmäßig aufholen, aber die Reaktionen im Internet waren überwältigend“, sagt sie. Und die Anzeige der Stadt? Da lacht sie. „Wir haben ja nichts kaputt gemacht“, sagt sie. „Aber es ist schön, dass man uns ernst nimmt. Genau das wollten wir doch.“

Von Josa Mania-Schlegel