Leipziger Klinikum St. Georg startet Corona-Impfungen bei Kindern

Leipzig

Das Klinikum St. Georg in Leipzig-Eutritzsch beginnt am Donnerstag mit der Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Das teilte Pressesprecherin Manuela Powollik am Mittwoch mit. Verabreicht werde der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Die neue Impfstelle des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin befindet sich im Haus 1, erste Etage und steht ab dem 16. Dezember von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr (keine Wochenenden und Feiertage) zur Verfügung. Der Terminvergabe erfolgt online.

„Mit der zusätzlichen Bereitstellung eines Impfzentrums für Kinder bieten wir nun ein vollumfängliches Impfangebot für die gesamte Bevölkerung im Kampf gegen das Coronavirus an“, erklärt Iris Minde, Geschäftsführerin des Klinikums St. Georg.

Lesen Sie auch Wie bedenklich ist das Impfen von Kindern ab fünf Jahren, Professor Borte?

Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte, der Impfausweis und der vorausgefüllte Aufklärungsbogen. Termine können über die Webseite des Klinikums gebucht werden.

Von LVZ