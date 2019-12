Leipziger Klinikum St. Georg startet Investitionsoffensive

Leipzig

Millionenschwere Neubauten in Eutritzsch, ein neues Eltern-Kind-Zentrum und neue Medizintechnik: Das Klinikum St. Georg hat die Weichen auf Zukunft gestellt. Im kommenden Jahr startet das Krankenhaus eine Investitionsoffensive wie noch nie zuvor in seiner mehr als 800-jährigen Geschichte.

Bau der neuen Ambulanz beginnt im Februar

Bereits im Februar geht es mit dem Bau eines neuen Ambulanzgebäudes am Standort in Eutritzsch los. 12,6 Millionen Euro investiert der Eigenbetrieb „Städtisches Klinikum“ in das Projekt, für das die Stadt Leipzig aus dem kommunalen Haushalt drei Millionen Euro zur Verfügung stellt. Die Ambulanz unter anderem für Unfall- und Neurochirurgie, Onkologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Reise- und Tropenmedizin sowie das Brustzentrum, die sich alle derzeit noch im Haus 12 im hinteren Teil des Klinikums befinden und dann an die Delitzscher Straße vorrücken, ist Bestandteil eines weitreichenden Entwicklungskonzeptes.

„Durch die Landesregierung wurde uns ein Fördermittelbescheid in Aussicht gestellt, den wir zu Beginn des neuen Jahres erwarten“, sagt Klinik-Geschäftsführerin Iris Minde (58) gegenüber der LVZ. Doch angesichts des „riesigen Investitionsstaus“ bei der Krankenhausinfrastruktur in Sachsen hält Minde, die erst kürzlich wieder zur stellvertretenden Vorsitzenden der sächsischen Krankenhausgesellschaft gewählt wurde, eine komplette Übernahme der Kosten für Gebäude und Medizintechnik durch das Land für erforderlich. Die sächsischen Krankenhäuser verfügten nicht über die großen Eigenmittel, „um Investitionen in den erforderlichen Größenordnungen aufzubringen“.

Iris Minde, Geschäftsführerin des St. Georg, hat das Klinikum aus der Verlustzone geführt und macht es nun für die Zukunft fit. Quelle: André Kempner

„Kompletter Betrieb in miteinander verbundenen Neubauten “

Dennoch sind die Planungen für die Weiterentwicklung des St. Georg schon sehr konkret. „Wir wollen den kompletten Krankenhausbetrieb in hochmodernen und miteinander verbundenen Neubauten unterbringen. Die größte Investitionsmaßnahme ist dabei der Neubau eines großen Gebäudes mit geschätzten Kosten von 157,5 Millionen Euro“, so Minde. Der Bau der Ambulanz, für den zunächst ein Jahr veranschlagt wurde, ist Voraussetzung für das neue Krankenhausgebäude mit größerer Notaufnahme, Intensivbereichen und Bettenstationen, das in den Jahren 2023 bis 2027 auf dem Areal der heutigen Ambulanz (Haus 12) entstehen wird. Es soll nicht nur mehr Komfort für Patienten und eine autonome Versorgung aller Stationen mit Verbrauchsmaterialien und Medikamenten sicherstellen, sondern auch gute klimatische und räumliche Bedingungen für die Klinikmitarbeiter mit sich bringen.

Zur Galerie In den nächsten Jahren wird sich das städtische Klinikum St. Georg verändern. Auf dem Gelände in Eutritzsch sind Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe geplant.

Mit Denkmalschützern und Stadtplanern sei ein guter Kompromiss gefunden worden. Die alten, unter Denkmalschutz stehenden Pavillons würden in den nächsten Jahren schrittweise außer Betrieb gesetzt und dann „krankenhausnah nachgenutzt“. Die Rede ist von Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen, aber auch innovativen Start-Ups mit den Themen Wissenschaft und Medizin könnte hier – ähnlich des Bio-City-Konzeptes – Raum gegeben werden. Auch der öffentliche Autoverkehr auf dem weitläufigen Eutritzscher Klinikgelände soll eingeschränkt und durch Shuttlesysteme, denkbar seien auch autonome, ergänzt werden. Es gehe nicht zuletzt darum, die Aufenthaltsqualität zu steigern, Grünflächen zu erhalten und neue Freiräume zu schaffen.

Klinikum steht auf wirtschaftlich stabilen Füßen

Die Investitionen des kommunalen Unternehmens basieren auf einer wirtschaftlich stabilen Basis. Das Jahr 2018 hatte das Unternehmen mit einem positiven Ergebnis von 2,38 Millionen Euro abgeschlossen. „Auch die ersten drei Quartale dieses Jahres zeigen einen positiven Verlauf“, gibt sich die Geschäftsführerin zufrieden. In den ersten neun Monaten wurden 31. 623 Patienten im St. Georg behandelt, das in Leipzig gleich an zwei Orten präsent ist. Das Klinikum St. Georg beschäftigt derzeit 2561 Mitarbeiter, darunter 508 Ärzte und 1018 Pflegekräfte (Stand Oktober 2019).

1600 Geburten jährlich – künftig fünf statt zwei Kreißsäle

Im Frühjahr 2020 werde zudem ein neues Eltern-Kind-Zentrum eröffnet. Dann wird das Klinikum, in dem pro Jahr rund 1600 Geburten stattfinden, über fünf statt bisher zwei Kreißsäle verfügen und Eltern und Kindern mehr Platz bieten. Auch die Neonatologie mit Perinatalzentrum Level I, in dem schon kleinste Frühchen ab der 23. Schwangerschaftswoche versorgt werden können, bekommt größere Räume.

Bereits abgeschlossen ist der Umbau des Zentrallabors und dessen Umzug ins Haus 20 für 1,3 Millionen Euro. In die Radiologie wurden in diesem Jahr bereits 4,2 Millionen Euro investiert, darunter 2,8 Millionen Euro in einen neuen Magnetresonanztomografen und einen neuen Computertomografen. In die Modernisierung der Zentralsterilisation investierte das Klinikum eine halbe Million Euro und tauschte vier Sterilisatoren gegen drei hochmoderne Plasmasterilisatoren und einen Formaldehydsterilisator aus.

Von Klaus Staeubert