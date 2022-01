Leipziger Konsum öffnet Neubau in Marienbrunn im März

Leipzig

Der Leipziger Konsum modernisiert sein Filialnetz weiter. Bereits im März soll ein neuer Markt in Marienbrunn eröffnet werden, teilte Vorstand Dirk Thärichen mit. Dort war im Jahr 2000 der alte DDR-Flachbau „An der Märchenwiese“ (Ecke Zwickauer Straße) abgerissen worden, um Platz für einen Neubau mit vier Etagen zu schaffen.

Die neue Filiale befinde sich dann wieder im Erdgeschoss. In den Obergeschossen starte die Advita Pflegedienst GmbH voraussichtlich im Juni ein betreutes Wohnen auf rund 2500 Quadratmetern, erläuterte Thärichen. „Die Räume dafür sind barrierearm ausgestattet. Um das Wohnen in den oberen Etagen nicht durch Lärm zu beeinträchtigen, haben wir uns entschlossen, diese Konsum-Filiale nur bis 21 Uhr offen zu halten – nicht wie sonst üblich bis 22 Uhr.“

Auftakt für ein Investitionsprogramm

Das Vorhaben in Marienbrunn bilde den Auftakt für ein Investitionsprogramm, bei dem der Konsum jeweils neue Gebäude auf ihm selbst gehörenden Grundstücken errichten will. In den Obergeschossen könnten verschiedene Nutzungen Platz finden. Es müssten nicht immer Wohnungen sein, so der Vorstand. Als nächstes komme ein größeres Ensemble in der Lützner Straße – nahe dem Lindenauer Hafen – an die Reihe. Zudem habe die Genossenschaft im April 2020 ein Grundstück an der Arthur-Hoffmann- Straße 75-79 erworben, das früher zeitweilig als Outlet für einen Möbel-Handel diente.

„Etwa ein Drittel der Immobilien, in denen wir Filialen haben, gehört uns“, sagte Thärichen. Der Konsum wolle diesen Anteil steigern, gleichwohl nicht zur Immobilienfirma werden, sondern für die oberen Etagen jeweils einen Generalmieter beziehungsweise Betreiber suchen. Kurze Wege für die Kundschaft mit einer guten Erreichbarkeit zu Fuß oder per Fahrrad blieben bei der Standortwahl entscheidend. „Wir haben auch Filialen, die ganz ohne oder nur mit sehr wenigen Parkplätzen für Autos auskommen, und finden das sehr zeitgemäß. Als echter Nahversorger bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit zum Einkaufen gleich um die Ecke.“

Gegen Ende 2022 soll das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Prager / Riebeckstraße fertiggestellt werden – und dann gegenüber vom Technischen Rathaus auch eine Konsum-Filiale öffnen. Quelle: André Kempner

Daneben setze das Unternehmen weiterhin auf Mietlösungen. So wurde jüngst ein langfristiger Mietvertrag für einen Supermarkt im Neubau „Prager-RiebECK“ – genau gegenüber vom Technischen Rathaus an der Prager Straße – unterschrieben. Abhängig vom Fortschritt dieser Großbaustelle könne diese Filiale frühestens Ende 2022 aufgeschlossen werden, so Konsum-Vorstand Michael Faupel. „Auf 513 Quadratmetern wollen wir ein vollwertiges Supermarktsortiment mit einem besonderen Fokus auf Convenience-Produkten, also gekühlten und verzehrfertigen Speisen und Getränken, anbieten. So decken wir den schnellen Mittagssnack ebenso ab wie den Einkauf aller Waren des täglichen Bedarfs.“ Beim Sortiment mit über 10 000 Artikeln setze man auf die bewährte Kombination aus Markenprodukten, regionalen Alternativen und Artikeln im Preiseinstiegssegment.

Filiale an der Universitätsstraße geschlossen

„Wir haben mit dem Konsum vereinbart, die Möglichkeiten einer weitergehenden Zusammenarbeit auszuloten und künftig enger zu kooperieren“, ergänzte Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer des Magdeburger Bauprojektentwicklers AOC, welcher unter anderem das „Prager-RiebECK“ in Leipzig errichtet. Mit der traditionsreichen Genossenschaft habe AOC nicht nur einen ersten Ankermieter für den rund 4550 Quadratmeter umfassenden gewerblichen Teil des Neubau-Ensembles gewonnen, sondern zugleich das Infrastrukturangebot für die 185 Mietwohnungen auf fünf Etagen erweitert.

Unterdessen musste der Konsum seine Filiale in der Leipziger Universitätsstraße zum Jahresende 2021 schließen. In den vergangenen Monaten waren aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung der benachbarten Einzelhandelsgeschäfte und Institutionen die Kundenzahlen und Umsätze des Marktes drastisch gesunken, erklärte Unternehmenssprecherin Anja Malek. „Gespräche mit dem Vermieter hatten zu keiner tragfähigen Öffnungsperspektive geführt, so dass sich die Genossenschaft zu diesem Schritt entschließen musste“, sagte sie.

Von Jens Rometsch