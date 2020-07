Leipzig

Am Montagmorgen um acht Uhr versammelt sich auf einem gepflasterten Hof am Leipziger Straßenbahnhof Angerbrücke eine größere Gruppe an Menschen. Darunter: Führungskräfte, Abteilungsleiter, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe. Und: ihre 50 Kontrolleure. Die Fahrausweisprüfer, wie sie im Unternehmen heißen.

Die LVB hat ihre Mitarbeiter eingeladen, um über einen Vorfall zu sprechen, der einer Stadt ein Wochenende lang keine Ruhe ließ: Am Donnerstagabend war an einer Haltestelle am Waldplatz eine Ticketkontrolle in Gewalt geendet. Ein Kontrolleur hatte einem Fahrgast auf dem Boden liegend mit dem Arm die Kehle abgedrückt. Ein Reporter des Leipziger Magazins Kreuzer filmte die Situation.

Anzeige

Würgender Kontrolleur war „langjähriger und erfahrener Kollege“

Viel ist über die Szene nicht bekannt. Einer, der bei der LVB arbeitet, sagt, es habe sich bei dem gewalttätigen Kontrolleur um einen „langjährigen und erfahrenen Angestellten“ der LVB gehandelt. Aus Gesprächen mit Kollegen, die dabei waren, wisse er: Der Situation ging wohl kein Streit voraus, jedenfalls keine körperliche Auseinandersetzung. Dem Mitarbeiter seien wohl einfach so die Sicherungen durchgebrannt.

Weitere LVZ+ Artikel

Aktuell wertet die Polizei noch Videomaterial aus. Das ist auch der Grund, warum LVB-Sprecher Marc Backhaus am Montagabend noch keine grundlegenden Neuerungen in der Ausbildung der Kontrolleure ankündigen kann. Man wolle sich mit den Schulungen der Mitarbeiter noch einmal intensiv auseinandersetzen.

„Die meisten Kollegen waren von dem Vorfall entsetzt“

Am Montagmorgen sei man aber vor allem aus zwei Gründen zusammengekommen: Damit die Kontrolleure ihren Chefs einmal von den Herausforderungen ihres Arbeitsalltags erzählen können.

Und, damit die Führung einmal öffentlich klar stellt, was sie von ihren Kontrolleuren erwartet. „Die meisten Kollegen waren von den Bildern des Vorfalls entsetzt“, so Backhaus.

Von Josa Mania-Schlegel