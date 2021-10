Leipzig

In der Ameisenarena ist jede Menge los. Hunderte von Arbeiterinnen zerlegen Blätter und Blüten und züchten damit einen Pilz, der der Kolonie als Futter dient. Eine besondere Attraktion in der Kinderkrippe Entdeckerland. Und ein Grund von mehreren, warum die Einrichtung von Fröbel in Leipzig-Gohlis für den Deutsche1n Kita-Preis 2022 nominiert wurde.

Ungewöhnlich genug ist schon, dass es sich hier um ein reines Krippenhaus für momentan 68 Kinder im Alter zwischen einigen Wochen bis 4 Jahren handelt; der dazugehörige Fröbel-Kindergarten liegt im Hinterhof direkt gegenüber. „Das ermöglicht uns ein auf die Kleinsten besonders gut abgestimmtes pädagogisches Konzept“, sagt Leiterin Nicole Wolf, „im jüngsten Alter brauchen sie besonders viel Zuwendung und Pflege.“

Wichtig ist dem 15-köpfigen Team Offenheit, Partizipation und Ermutigung zu Individualität der Kinder. Nicht zuletzt: die Verbundenheit zur Natur. „Gerade Stadtkinder sollten erfahren, wie viele Pflanzen und Tiere es zu entdecken gibt“, betont die stellvertretende Leiterin Antje Brockhagen. Neben der Ameisen-Arena gibt es ein „Wurmhotel“, in dem Würmer Speisereste oder Kaffeesatz in Kompost verwandeln. Mutationen von Raupen zu Schmetterlingen oder Larven zu Marienkäfern werden erfahrbar gemacht oder Hochbeete angelegt – in einem paradiesisch großen Garten, möbliert mit Spielkonstrukten und einem Abenteuerboot.

Wellness-Charakter in der Kita

Manche Entdeckerland-Räume haben regelrechten Wellness-Charakter, vor allem das verdunkelte, nur von Lichterketten beleuchtete „Snoozel“-Zimmer mit riesigem Liegekissen und einem Himmel aus Tüchern. „Unter anderem sind hier Klangmassagen möglich, das lieben die Kleinen.“

Spielerischer Umgang mit Kastanien: Kinder und eine Auszubildende in einer Entdeckerland-Gruppe. Quelle: Dirk Knofe

Auf Anregung der Fröbel-Gruppe aus Berlin bewarb sich die Kinderkrippe für den Deutschen Kita-Preis 2022. Philosophie, Konzepte und Beschreibung der Umsetzung gefielen der Jury. Unter 1200 Bewerbungen gehört die Leipziger Einrichtung nun zu den 25 Nominierten der Kategorie „Kita des Jahres“.

Unterlagen und Filmmaterial wird bewertet

Jetzt gilt es, weitere Unterlagen und Filmmaterial einzureichen, die begutachtet und ausgewertet werden. Mitte Dezember steht fest, wer es in den engen Kreis der letzten Zehn geschafft hat. Bleibt das Entdeckerland im Rennen, bekommt es Anfang des Jahres Besuch von Jurymitgliedern. Der Preis wird im Frühsommer des kommenden Jahres vom Bundesfamilienministerium und der Deutsche Kinder- und Jugendstiftung zum fünften Mal vergeben.

„Mal sehen, wie weit wir es schaffen“, sagt Leiterin Nicole Wolf, „stolz sind wir jedenfalls jetzt schon.“ Der Sieger erhält als Prämie 25 000 Euro, vier Zweiplatzierte jeweils 10 000. „Mit dem Geld könnten wir gemeinsam mit den Kindern Funktionsräume einrichten und mit neuen PCs und Bildschirmen die Digitalisierung bei uns voranbringen.“

Von Mark Daniel