Leipziger Krippenspiel: Mitsummen ausdrücklich erlaubt

Leipzig

Es ist kurz vor 13.30 Uhr an diesem Heiligen Abend 2020. Gregor Giele, Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Trinitatis, blickt sich in der Leipziger Propsteikirche um. Nicht eine Bank besetzt. „Normalerweise wäre hier um diese Zeit jetzt alles voll.“ Normalerweise. Doch gerade ist nichts normal. Gerade ist Corona. Zweite Welle. Mit viel mehr Kranken, mit viel mehr Toten als in Welle eins. Und mit zweitem Lockdown. Mit verschärften Schutzmaßnahmen. Die betreffen auch das weihnachtliche Krippenspiel der Propstei-Jugend. Um 14 Uhr soll’s losgehen. Maximal 140 maskierte Gläubige dürfen rein in die moderne Kirche. Alle haben sich vorab anmelden müssen. Auf sie warten ausgewiesene Einzel-, Doppel- und Familienplätze. Die Abstände zwischen diesen Plätzen sind so groß, dass Gemeinschaftsgefühle einen schweren Stand haben. Immerhin: Weihnachten 2020 darf in den Kirchen stattfinden. Ostern 2020 hatte keine Chance.

Auslastung von rund 90 Prozent

Die aktuell äußerst angespannte Corona-Lage in Sachsen habe einige dazu veranlasst, ihre Anmeldung kurzfristig zurückzuziehen, sagt Propst Giele. Andere wiederum zeigten spontanes Interesse. Insgesamt 15 Krippenspiele und Gottesdienste bietet die Trinitatis-Pfarrei zwischen dem 24. und 27. Dezember an. Der Pfarrer rechnet mit einer Auslastung „um die 90 Prozent“. Das Bedürfnis nach spirituellen Angeboten sei groß, hat er konstatiert.

Anzeige

Marianne Arndt (72) aus Leipzig-Grünau Quelle: André Kempner

Marianne Arndt gehört zu denen, die das erste von zwei Krippenspielen an diesem Nachmittag besuchen wollen und können. Die 72-Jährige hat sich von den jüngsten Corona-Schreckensnachrichten nicht abhalten lassen. „Der Glaube ist für mich der wichtigste Halt in meinem Leben“, betont die Grünauerin. „Ich trage Maske, ich halte Abstand, ich sehe mich vor. Sollte es mich erwischen, dann ist es gottgewollt.“ Die Geburt Jesu Christi nicht im Rahmen eines Gottesdienstes zu feiern, sei ihr zu keiner Sekunde in den Sinn gekommen.

Michael Heisler (57) aus Leipzig-Holzhausen mit seinen Töchtern Ulrike (19; links) und Charlotte (16). Quelle: André Kempner

Weihnachten ohne Kirchgang, das ist auch für Familie Heisler undenkbar. Vater Michael ist mit seinen Töchtern Ulrike (19) und Charlotte (16) da. „Wenn es stimmt, dass die Aerosole, die das Virus transportieren, in die Höhe steigen, dann ist hier noch viel Luft nach oben“, sagt der 57-Jährige und deutet schmunzelnd auf die hohe Decke des Sakralgebäudes. Nein, der Gottesdienst gehöre nun einmal zu Heiligabend. „Und an dieser Tradition halten wir fest.“ Das Hygienekonzept sei außerdem okay, ist er sich mit seinen Töchtern einig.

Familie Liebermann – Vater Jonas (36), Anni (5), Lotta (11), Ida (9) und Mutter Lena (34; von links) – aus Leipzig-Eutritzsch. Quelle: André Kempner

Mit den Anti-Corona-Maßnahmen in der Propsteikirche kann auch Lena Liebermann gut leben. Die Vorsichtsmaßnahmen der Gemeinde seien durchdacht und funktionierten seit Wochen problemlos, sagt die 34-jährige Mutter dreier Töchter. Bevor es später ans Bescheren gehe, „muss ich ein bisschen was für mich tun. Ich brauche diese Einstimmung auf das Fest, es ist so viel Vorweihnachtliches, was Besinnung möglich gemacht hätte, weggebrochen.“ Außerdem wollten sie, ihr Mann und die drei Mädchen für die beten, denen es wegen der Pandemie gerade nicht gut geht oder die unterdessen ihr Leben verloren haben.

Stumme Orgel

Die Feier beginnt, die Orgel bleibt stumm. Kantor Stephan Rommelspacher sitzt stattdessen am E-Piano und begleitet Gabriele Lamotte. Die Sopranistin stimmt „Ihr Kinderlein, kommet“ an. Sie wird den Gemeindegesang während der gesamten 35 Minuten übernehmen. Denn: Singen in der Gruppe ist verboten. Was aber geht ist Mitsummen – „mit geschlossenem Mund, offenem Herzen und einem Lächeln auf den Lippen“, wie Gabriele Lamotte aufklärt. Erst später, bei „Stille Nacht“, zeigt ihre Einladung ein wenig Wirkung. Corona macht vorsichtig. Und mit Maske summen? Schon der Gedanke wirkt befremdlich.

Ambitionierter Streifen

Kaplan Kamil Czapla bringt auf den Punkt, was alle sehen, hören, fühlen und am eigenen Leib erleben: „Dieses Weihnachten ist ein ganz anderes. Aber es bietet die Chance, dass wir auf das Wesentliche schauen: auf die Krippe.“ Weil nicht nur Chormusik in der Pandemie tabu ist, sondern auch Theater-Machen, kommt das Krippenspiel der Pfarrjugend als Video daher. In der zeitgemäßen Interpretation der Weihnachtsgeschichte spielt neben der schwangeren Maria und ihrem Verlobten Josef das Corona-Virus die Hauptrolle. Folglich sucht das Paar in dem 15-Minuten-Film keine Herberge, sondern ein Krankenhaus mit aktiviertem Kreißsaal. Doch alle Kliniken sind voll mit Covid-19-Patienten. Entbinden fällt aus.

Am Ende wird Jesus in einem medizinischen Materiallager geboren. Es gibt Beifall für den ambitionierten Streifen. Allen ist klar: Wenn das noch nicht die Wirklichkeit ist, dann sind wir ihr vermutlich nicht fern. Trotzdem: Frohe Weihnachten!

Zur Galerie Das Krippenspiel am Heiligen Abend 2020 in der Leipziger Propsteikirche war geprägt von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Auch inhaltlich kamen die Akteure der Pfarrjugend am Sars-CoV-2-Virus nicht vorbei.

Von Dominic Welters