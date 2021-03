Bei der Sanierung der Brunnenstube an der Marienquelle in Leipzig wurde letztes Jahr eine Jahrhunderte alte Holzleitungsröhre gefunden. Daraus hat der Leipziger Künstler Gerd Voigt Amulette gefertigt. Verkauft werden sie an dem Tag, an dem sich vor 580 Jahren ein Wunder in Marienbrunn ereignet haben soll.