Leipzig

Dass Leute an einem Stromkasten stehenbleiben und sich diesen genauer angucken, ist ungewöhnlich. In der Leipziger Südvorstadt sind es gerade zwei Kästen, an denen das vorkommt. Der Grund sind aufgeklebte Graffiti, sogenannte Paste-ups, des Leipziger Streetart-Künstlers „Zoon“.

Das eine Bild zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Baby auf einem Panzer, der wirkt wie ein Bobbycar. „Zoon“, der 40 Jahre alt ist, heißt eigentlich Björn und arbeitet in Leipzig als Erzieher. Die Idee für das Werk hatte er ein paar Tage nach Kriegsbeginn. „Der Größenwahn Putins erinnerte mich an das Verhalten von kleinen Kindern“, sagt er.

Das zweite Werk entstand einige Tage später, auch auf der Karl-Liebknecht-Straße, auf Höhe der Steinstraße. Es zeigt den Gallier Obelix in einer Hose in Farben der ukrainischen Flagge. Seine Faust trifft gewohnheitsmäßig einen Römer, dessen Profil stark an Putin erinnert. „Mich hat es beeindruckt, wie sich die vergleichsweise kleine Ukraine gegen den Angriff zur Wehr setzte“, sagt Björn.

Streetart von "ZooN" Quelle: Privat

Jens Spahn, der mit Corona-Viren jongliert

Björn möchte anonym bleiben, er sagt: „Ich bin nicht so die Rampensau.“ Vor Sanktionen jedenfalls muss er sich kaum fürchten. Die Paste-ups gelten gesetzlich wie Plakate, anders als bei einem Graffiti könnte man ihm höchstens illegales Plakatieren vorwerfen. Das sei in zwanzig Jahren aber noch nicht vorgekommen – so lange klebt der Leipziger schon deutschlandweit seine Bilder, die er zu Hause vorbereitet und vor Ort nur anbringt.

Wer aufmerksam ist, kann in Leipzig noch andere „ZooN“-Paste-ups finden. Zum Beispiel Jens Spahn, der mit Corona-Viren jongliert, als sei er im Zirkus – sein Kommentar auf das Pandemie-Management des ehemaligen Gesundheitsministers. Oder zwei Personen im Schutzanzug, denen die Welt aus den Händen gleitet und auf den Boden stürzt – ein Beitrag zur Klimakrise.

Streetart von "ZooN" Quelle: Privat

Einige Wochen bleiben die Werke erhalten

„Für mich sind die Arbeiten ein Ventil, um mich politisch zu äußern“, sagt Björn. Aber natürlich hofft er auch, gesehen zu werden. „Ich möchte die Leute erreichen, die stumpf aus der Bahn schauen, dass sie hingucken – und dann plötzlich mit dem Blick an etwas hängenbleiben.“

Vielleicht, sagt er, könne er so politische Debatten wachhalten. Nach einigen Wochen oder Monaten, allerdings, überpinseln die Stadtwerke seine Werke dann meistens wieder.

Von Josa Mania-Schlegel