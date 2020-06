Leipzig

Mit einem buchstäblich exklusiven Angebot lässt die Moritzbastei am Freitag erstmals nach rund zwölf Wochen wieder Publikum ins Gebäude: „Im Angesicht“-Festival nennt sich das Kulturangebot, bei dem Friedhelm Eberle, Lot, Christian von Aster und Jody Cooper nacheinander jeweils für eine Stunde in der Veranstaltungstonne auftreten. Das mit dem „Angesicht“ ist wörtlich gemeint. Ein einziger Zuschauer, höchstens zwei, dürfen gleichzeitig lauschen. Für jeweils gut zehn Minuten: Fünf Auftritte sind pro Künstler geplant.

Von 1962 bis 2007 prägte er zahlreiche Inszenierungen des Leipziger Schauspiels: Friedhelm Eberle, 84 Jahre alt. Quelle: André Kempner

Anzeige

Vor Corona haben in dem Saal gut 200 Menschen vor die Bühne gepasst. Ein „risikofreies Kulturerlebnis“ verspricht da mit gutem Recht die Moritzbastei. Wie der Volksmund so sagt, ist für alle Geschmäcker etwas dabei: Die Leipziger Schauspiel-Legende Friedhelm Eberle, 84 Jahre alt, trägt ab 18 Uhr Auszüge aus „Der Theatermacher“ von Thomas Bernhard vor, ein Erfolgsprogramm seit vielen Jahren. Warum Lot nicht längst einer der Pop-Größen des Landes ist, versteht in Leipzig niemand. Drei Wahnsinnsalben hat der 36-Jährige mittlerweile hingelegt, in der Moritzbastei singt er einige seiner Lieder ab 19 Uhr solo am Klavier.

Weitere LVZ+ Artikel

2015 gewann Lothar Hansen alias LOT Leipzigs „Großen Preis“. Das Foto zeigt ihn 2017 im Naumanns. Quelle: André Kempner

Um 20 Uhr übernimmt Schriftsteller Christian von Aster. Ein Mann mit vielfältiger Bühnenerfahrung, der seine Texte, die er auswählt, bestimmt nicht einfach nur hölzern vorliest. Der in Leipzig lebende Engländer Jody Cooper, um 21 Uhr dran, ist als „menschliche Jukebox“ bekannt. Aus einer Liste von 400 Stücken darf sich jedes Publikum am Freitag zwei Lieder aussuchen.

Schriftsteller und Moderator mit einem Hang zum Morbiden: Christian von Aster, 46. Quelle: André Kempner

Der Eintritt kostet im Vorverkauf über Tixforgigs 30 Euro und geht zu 100 Prozent an die Künstler, denen Corona einen großen Teil der Verdienstmöglichkeiten weggenommen hat. Im Falle von fünf mal zwei Zuschauern ergibt das immerhin eine Abendgage von 300 Euro. Die Moritzbastei, der die Krise ebenso zu schaffen macht, legt für sich selbst einen Spendenhut aus. Außerdem stehen bei Tixforgigs „MB-Corona-Support-Tickets“ zum Verkauf, und am Sonntag soll eine Crowdfunding-Aktion beginnen, um dem Moritzbastei-Open-Air-Sommer zu retten.

Von mwö