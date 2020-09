Leipzig

Noch vor wenigen Tagen war der Biergarten voll: Der Indie-Sänger Nicolas Sturm spielte sein erstes Konzert nach der Corona-Zwangspause. Die Substanz hatte es als letztes musikalisches Event der diesjährigen Biergartensaison angekündigt – dass damit nicht nur die Saison, sondern eine Ära beendet werden würde, ahnte wohl niemand.

Die überraschende Nachricht kam am Dienstagvormittag via Facebook: Am 29. September öffnet die Substanz zum letzten Mal. Zu den Gründen der kurzfristigen Schließung wollte sich Substanz-Inhaber Jörg Staudt auf LVZ-Anfrage noch nicht äußern. Es sei ein Schock gewesen, sagte er, die Schließung sei überraschend gekommen. Zu den Hintergründen wolle er sich erst nach der Schließung nächste Woche äußern.

Ein Reudnitzer Urgestein

Die Substanz ist ein Reudnitzer Urgestein. Seit 1993 gibt es die Kneipe bereits. Besonders der gemütliche Biergarten im grünen Hinterhof lockte viele Gäste zu Bier und Burgern in den Täubchenweg. Zuletzt war die Kultkneipe auch eine beliebte Location für Open-Air-Konzerte. Viele Bands und Musiker traten auf der Showbühne im Biergarten auf.

Die Kneipe ist weit über Reudnitz hinaus bekannt und beliebt. Viele Gäste reagierten in den sozialen Medien geschockt und bedrückt auf die baldige Schließung. „Diese Nachricht macht mich sehr, sehr traurig. Ohne euch wird etwas fehlen“, schrieb eine Userin. „Ein Leipzig ohne Substanz ist möglich, aber sinnlos“, ein anderer. Sogar Petitionen gegen die Schließung wurden vorgeschlagen.

Große Sause zum Abschied

Wie es im Täubchenweg 67 weiter geht ist, bleibt unklar. Im Facebook-Post heißt es, man wisse nicht, was nun folge. Doch bevor in der nächsten Woche alles zu Ende geht, wird am 29. September noch ein letztes Mal gebührend gefeiert. „Zusammen trinken wir alles aus, was die Lagerbestände noch hergeben und lassen es nochmal krachen im schönsten Biergarten des Täubchenweges“, heißt es auf Facebook.

Von Lilly Günthner und Christian Neffe