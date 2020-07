Leipziger Lehramtsstudenten rufen erneut zu Rad-Demo auf

Leipzig

Die Leipziger Lehramtsstudenten und ihre Dozenten klingeln sich am Dienstag erneut auf einer Fahrrad-Demo durch die Stadt – und haben diesmal sogar die Direktoren mehrerer Uni-Institute auf ihrer Seite. Nach der ersten Protest-Radtour mit rund 300 Teilnehmern eine Woche zuvor ändert sich daher die Route: Nach der Abfahrt um 15 Uhr vom Campus Jahnallee werden diesmal zunächst das Geisteswissenschaftliche Zentrum und die Uni-Bibliothek Albertina angesteuert. Dort sollen sich Studierende und Lehrende der philologischen Fächer für die Weiterfahrt zum Rektorat anschließen.

In einem offenen Brief teilen die Direktoren der fünf Institute für Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, Romanistik und Slavistik die Kritik der Demonstranten am Uni-Rektorat. Die Form, in der die Universität Leipzig den „Zukunftsvertrag“ von Bund und Ländern umsetze, der 2021 den bisherigen „Hochschulpakt“ ablöst, führe zu einer „Schema- und Massenlehre“, die „sich nicht mehr Universität nennen dürfen sollte“.

Anzeige

„Arbeitsbedingungen katastrophal“

Wie berichtet soll sich die Zahl der sogenannten Lehrkräfte für besondere Aufgaben ab 1. Januar verringern, obwohl in den Lehramtsfächern mehr Studierende zugelassen werden. Die Dozenten müssen daher zehn statt bisher acht Seminare anbieten. Uni-Rektorin Beate Schücking hält das für „machbar“, weil die Lehrkräfte im Gegenzug unbefristete Verträge erhalten.

Weitere LVZ+ Artikel

Im offenen Brief der Direktoren heißt es hingegen: „Für die Qualität der Lehre und die Arbeitsbedingungen der betroffenen Lehrenden sind solche Hochdeputatsstellen katastrophal.“ So sei zu erwarten, dass ein Dozent 400 Hausarbeiten und Klausuren pro Semester zu korrigieren habe. Eigene Forschung oder auch nur eine „stetige forschungsbasierte Weiterentwicklung“ der Lehre seien dann nicht mehr möglich.

„Verschulte Ausbildung statt akademische Bildung“

Der Studierendenrat der Uni Leipzig hat zudem mit sieben Fachschaftsräten, fünf Mittelbau-Vertretungen und Gewerkschaften einen offenen Brief an den sächsischen Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU) unterzeichnet. Das Lehramtsstudium sei „in Gefahr, zu einer verschulten Ausbildung statt akademischer Bildung zu werden“, heißt es darin. Die Neuregelung gefährde den Erfolg des sächsischen Bildungssystems.

Von mwö