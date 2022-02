Leipziger Lehrer: „Corona hat die Defizite an den Schulen schonungslos ans Licht gebracht“

Leipzig

Das Corona-Virus schien bis vor Kurzem einen Bogen um mich zu machen – doch dann, kurz vor den Winterferien, traf es eine meiner Klassen mit voller Wucht. Die Schüler mussten erneut in Quarantäne. Mittlerweile teste ich mich täglich, leiste – wie seit zwei Jahren üblich – das, was ich für normal halte: Gelassenheit und Ruhe gegenüber den Schülern demonstrieren, Regeln vorleben und durchsetzen. Gebetsmühlenartig weisen meine Kollegen genau wie ich darauf hin: Maske auf, Abstand halten. Es ist ein täglicher Kampf im Kleinen.

Die Schulen laufen wieder – und alles scheint einigermaßen gut. Doch mir ist das zu einfach. Im Augenblick dient Corona in erster Linie als Entschuldigung für vieles, das seit Jahren im Argen liegt. Nur, bislang musste niemand Rechenschaft ablegen. Suchen Handwerksmeister erst seit zwei Jahren verzweifelt nach geeignetem Nachwuchs? Fehlen uns erst seit Corona gut ausgebildete Fachkräfte? Geben nicht wenige unserer Kinder erst seit dem Auftreten des lebens- und gesundheitsbedrohenden Virus als Berufswunsch Influencer an? Kann das, was in unseren Schulen geschah und geschieht, überhaupt dem Virus angelastet werden? Oder fing alles, was Corona zu Tage förderte, viel früher an?

„Schon vor Corona gab es viele Unzulänglichkeiten“

Meine Erfahrungen aus 30 Jahren als Lehrer sagen: Nein. Schon lange vor Corona gab es viele Unzulänglichkeiten, die sich zu immer größeren Problemen aufgehäuft hatten. Das Virus brachte diese Defizite nur schonungsloser ans Licht und – das ist das Besondere – zeigte auch Wege zu deren Lösung. Wie bei jeder Katastrophe gab es vielfaches Engagement von Einzelnen, genauso den Willen nahezu aller, diese Situation zu meistern.

Was Corona an Chancen aufzeigte, erwies sich vor allem während des zweiten Lockdowns. Denn hier eröffneten sich Möglichkeiten, die zu erstaunlichen, jedoch keineswegs überraschenden Ergebnissen führten. Das Arbeiten in Halbgruppen unter dem Stichwort „Wechselunterricht“ brachte gute bis sehr gute Ergebnisse. Während ich mich im ersten Lockdown vom Digital-Ahnungslosen zum Halbwissenden steigerte, lebten viele meiner Schüler eine große Einsatzbereitschaft und einen enormen Eifer. Unterm Strich steht: Die Leistungen wurden nachweisbar besser.

Was war anders als sonst? Eine halbe Klasse nahm am Unterricht im Klassenzimmer teil. Die übrigen Schüler verfolgten den Unterricht nicht nur von daheim via Internet, nein, sie konnten sogar selbst aktiv eingreifen. Mit einem ganz einfachen Stream habe ich sie in die Schule geholt. Das hätte ich mir vor Corona weder vorstellen können noch zugetraut. Das war für mich als „altem Hasen“ einerseits eine völlig neue Erfahrung – und eigentlich doch nichts Neues. Das Neue ergab sich aus den Möglichkeiten, die mir und den Kindern das Internet bot.

Nicht neu ist hingegen die Tatsache, dass Zuwendung und mehr Aufmerksamkeit gegenüber dem Einzelnen in kleineren Lerngruppen viel erfolgreicher umsetzbar sind. Nicht neu ist ebenfalls, dass mancher Schüler – leider – auch froh gewesen ist, dem Zuhause zu entkommen. Und ebenso wenig neu ist, dass gerade den Schülern an den Oberschulen jene Mitschüler fehlen, die sie mitziehen, die sie aus ihrer Lethargie und Langeweile lösen können.

Ich höre bereits den Einwand: Dafür seien Lehrer doch sowieso zuständig. Darauf entgegne ich: Eben nicht! Viel leichter lernt es sich unter Anleitung eines Pädagogen mit interessierten, unterschiedlich begabten und aus verschiedenen sozialen Schichten stammenden Kindern. Denn diese Erfahrungen sind in allen Altersgruppen unerreichbar. Was nutzt aber der Schüleraustausch mit fremden Kulturen, wenn selbiger nicht mal vor der eigenen Haustür gelingt? Das kann kein Lehrer leisten.

„Unsere Kinder sind unsere Zukunft“

Wir alle könnten uns viele (Folge-)Kosten sparen, wenn die künstliche Trennung in der Schulgesellschaft aufgehoben würde. Der Nutzen wäre immens. Wir Lehrer können uns zwar abmühen und den tollsten Unterricht anbieten – doch nie wird es uns gelingen, die Lebenswelten von Gleichaltrigen zu ersetzen. Dabei dürfen soziale Schichten, darf die Herkunft keine Rolle spielen. Gerade aus diesen verschiedenen Welten speisen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten eines Kindes. Denn was wir uns stets vor Augen halten sollten: Kinder sind weit weniger mit Vorurteilen belastet als Erwachsene, sie lassen Grenzen verschwimmen.

Unsere Kinder sind – ein großes, wahres Wort – unsere Zukunft. Wir können sie noch so viel lehren. Doch wie schaffen wir die Basis eines zufriedenen, vernünftigen und solidarischen Lebens? Deshalb sollten wir alle ihre Entwicklungsmöglichkeiten fördern.

Eines muss ich schließlich noch sagen: Neben guten und begabten Pädagogen bedarf es ausreichend finanzieller Mittel und – was wesentlich einfacher erscheint – neuer, mutiger Überlegungen für ein überarbeitetes Bildungswesen. Ich bin mir sicher, dass es sehr viele Kinder danken würden, manche von ihnen vielleicht erst als Erwachsene. Deshalb sollte wenigstens über Neuerungen nachgedacht und sollten Vorschläge nicht gleich wieder zerredet werden.

Von Per Kurzke*