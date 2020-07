Leipziger Lehrer nach dem Corona-Halbjahr – was hat es gebracht?

Leipzig

Endlich Sommerferien! Darauf haben sich Schüler und Lehrer gefreut. Für sie geht coronabedingt ein besonderes Halbjahr zu Ende. Was bleibt davon? Vier Leipziger Lehrerinnen und Lehrer, die Anfang April in dem LVZ-Beitrag „Leipziger Lehrer im Homeoffice – so unterrichten sie weiter“ über ihre ersten Erfahrungen mit dem Homeschooling berichteten, erzählen, was sie für ihre künftige Arbeit mitnehmen.

Stefan Georgi

Als Mathelehrer Stefan Georgi Anfang April zum Lockdown befragt wurde, lautete eine seiner Feststellungen: „Die Medienkompetenz ist ausbaufähig.“ Damit zielte er nicht nur auf Kollegen ab, die sich mit dem Homeschooling schwer taten, sondern auch auf Schüler und Eltern („Ein Smartphone bedienen allein reicht nicht“). Dreieinhalb Monate später blickt der Quereinsteiger, der bis eben an der Oberschule Grimma unterrichtete, zum neuen Schuljahr nach Paunsdorf wechselt und eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Leipzig inne hat, ein wenig optimistischer auf die Lage an den freistaatlichen Schulen. Innerhalb der Lehrerschaft gebe es inzwischen durchaus mehr Pädagogen, die sich an das Unterrichten via Clouds, Messenger oder Webkonferenzsysteme wagen. Der 51-jährige Diplom-Mathematiker würde es begrüßen, warteten auf Lehrer, die sich der digitalen Herausforderung fest verschrieben, gewisse Anreize. „Damit der Wandel auch wirklich in Gang kommt. Wir brauchen ein höheres Niveau. So wie sich Ärzte regelmäßig fortbilden müssen, sollten auch wir das tun“, sagt Georgi. Im Falle eines weiteren Lockdown „stünden wir zwar besser da, aber nicht nennenswert besser“.

Oberschullehrer Stefan Georgi Anfang April beim Hausunterricht Quelle: Dominic Welters

Auch wenn er ab Mitte Mai stundenweise wieder analog unterrichten durfte: Über die Nextcloud hat der Leipziger seinen rund 75 Grimmaer Schülern weiterhin Aufgaben über den Digitalkanal gestellt. „Denn letztlich waren die durchschnittlich drei bis sechs Stunden Unterricht pro Woche und Klasse einfach zu wenig, um den Lernstoff zu vertiefen.“ An seinem Bewertungssystem mit Bonuspunkten für pünktliche Abgabe, saubere Form und inhaltliche Richtigkeit hat Georgi die ganze Zeit über festgehalten. „So hat sich, bis auf einen Fall, kein Schüler im zweiten Halbjahr verschlechtert. Einige konnten sich sogar steigern.“ Digitalisierung hin, Homeschooling her – eins steht für den modern aufgestellten Mathematiker fest: „Schule als Präsenzangebot wird und muss es weiter geben. Wir Menschen sind nun mal soziale Wesen.“

Kathrin Riedel

Dass im September, zum neuen Schuljahr, der Reset-Knopf gedrückt und Schule im alten Format wiederbelebt werden soll, freut Kathrin Riedel „vor allem für die Kinder“. Viele der Erst- bis Viertklässler der Geschwister-Scholl-Grundschule, die nach dem Ende des Lockdown vor zwei Monaten wieder zum Unterricht in die Gohliser Elsbethstraße pilgerten, hätten ihre Lehrer fröhlich und mit warmen Worten begrüßt. Die zentrale Botschaft der Kids: „Wir haben Sie vermisst.“ Die Schulleiterin weiß, dass die fehlenden Kontakte zu den Mitschülern für die Sechs- bis Zehnjährigen noch viel, viel schlimmer waren als die Distanz zu den Pädagogen. „Wir haben aus einer großen Schule vier kleine gemacht.mit Gleichaltrigen ganz besonders“, sagt Kathrin Riedel.

Kathrin Riedel ist Leiterin der Geschwister-Scholl-Grundschule in Leipzig-Gohlis Quelle: privat

Um die Seelen ihrer Schützlinge hatte sich die 49-Jährige schon in dem LVZ-Beitrag „Leipziger Lehrer im Homeoffice – so unterrichten sie weiter“ Sorgen gemacht. Da das Thema nunmehr latent vorhanden ist, werde Corona die Kinder weiter beschäftigen. „Zur Tagesordnung können wir nach den Ferien sicher nicht übergehen. Es ist ja auch nichts mehr so wie früher“, sagt Kathrin Riedel.

Im Rückblick lobt die Chefin der Geschwister-Scholl-Schule ihre engagierten Kolleginnen und Kollegen, denen es gelungen sei, die Kids im Großen und Ganzen wieder auf die Bahn zu bekommen. „Wir verfolgen schon seit einiger Zeit das Lernhaus-Konzept. Das hat uns ab Mitte Mai sehr geholfen. Wir haben aus einer großen Schule vier kleine gemacht. Diese Klein-Schulen haben sich selbst gesteuert und ihre jeweiligen Schwerpunkte gesetzt. So war in den Fächern Mathe, Deutsch und Sachkunde mehr individuelle Förderung möglich“, schildert Kathrin Riedel. Auch die Mütter und Väter hätten sich bemüht, „aber die Ausgangslagen in den Elternhäusern sind nun mal sehr unterschiedlich“. Stichwort digitale Ausstattung. „Da stoßen wir dann beim Homeschooling als Schule schnell an unsere Grenzen, zumal wir ja auch keine technische Hilfe leisten können.“

Martin Kopf

Für Martin Kopf, der am Immanuel-Kant-Gymnasium in der Südvorstadt in verschiedenen Klassenstufen Geografie und Sport unterrichtet, ist klar, dass er im nächsten Schuljahr einigen Unterrichtsstoff wiederholen muss. Nicht mit allen Heftern seiner Schüler, die er sich angeschaut hat, sei er nach dem coronabedingten Homeschooling zufrieden gewesen. „Die Mitarbeit war sehr unterschiedlich. Nicht jeder hat alle Aufgaben in Gänze erledigt“, konstatiert der Gymnasiallehrer. Dort werde er nach den Ferien ansetzen. „Wenn wir unsere Klassen im nächsten Schuljahr behalten, ist das kein Problem. Übernimmt ein Kollege, dann füllen wir ein Formular aus, auf dem steht, welchen Unterrichtsstoff wir nicht geschafft haben.“ Niemand brauche daher Angst zu haben, dass etwas verlorengeht.

Lehrer Martin Kopf im Frühjahr 2020 im Homeoffice. Quelle: André Kempner

Kopf ist froh, dass der Unterricht bald wieder normal läuft. „Der Wechsel vom Homeschooling zum Präsenzunterricht war für alle eine große ,logistische Herausforderung‘, um den Überblick zu behalten, welche Klasse zu welchem Zeitpunkt welche Aufgaben auf der Lernplattform Moodle erledigen müssen und wer auf welchem Wissensstand steht. „Das ist einfacher, wenn ich vor der Klasse stehe“, sagt der 30-Jährige. Dennoch hätten sich die meisten Schüler im Vergleich zum ersten Halbjahr verbessert.

Was nimmt der junge Lehrer als Erfahrung mit? Online-Arbeit werde er weiter praktizieren – auch auf freiwilliger Basis als Ergänzung zum Unterricht. „Die fand ich gerade in der Oberstufe nicht schlecht, weil ich für die zwölften Klassen zur Vorbereitung auf die Abi-Prüfung meine Skripte hineinstellen konnte.“ Das sei zudem eine gute Vorbereitung für die Universität, aber auch fürs Kommunizieren in der Gruppe. Speziell für Naturwissenschaften konnte er die Lernplattform Simpleclub nutzen, die hervorragend für Geografie geeignet ist. Kopf nutzt häufig die interaktive Tafel. Deshalb konnte er Schülern auch die Power-Point-Präsentation zur Verfügung stellen, als diese eine Zeitlang zu Hause lernen mussten.

Katja Trabitz

Sie hat sich in Anspielung auf die Pandemie Katja Corona genannt und für ihren digitalen Lernkanal zahlreiche Videos fürs Internet produziert. Die hat Katja Trabitz, wie die Lehrerin eigentlich heißt, dann auch öffentlich bei YouTube angeboten. „Die Rückmeldungen der Eltern waren sehr positiv, auch die Kinder waren begeistert“, sagt die Grund- und Förderschullehrerin, die an der Albert-Schweitzer-Schule unterrichtet. Kreative Mütter und Väter haben die vermittelten Lerninhalte in den Videos, zu denen Katja Trabitz zusätzlich noch ergänzende Materialien per E-Mail verschickte, mit ihren Kindern spielerisch angewendet. Dadurch haben diese individuelle Lernfortschritte erzielt. „So schön und unterhaltsam die Videos sind, sie nur zu konsumieren, ist unzureichend“, schätzt die Pädagogin ein. Deshalb war schon die Hilfe der Eltern notwendig – doch die war – wie die technische Ausstattung der Haushalte – recht unterschiedlich. Entsprechend heterogen sei daher auch der Wissensstand ihrer Schützlinge gewesen, als diese nach Ende des Homeschoolings wieder in die Schule kommen durften.

Katja Trabitz alias Katja Corona Quelle: André Kempner

„Die digitale Form des Lernens ersetzt in keiner Weise das Üben verschiedener Sozialformen wie Partner- und Gruppenarbeit“, konstatiert die 43-Jährige. Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, Empathie, Regeln und Normen des schulischen Alltages würden eben nur in der Schule trainiert, seien aber wichtig, um teamfähig zu werden und zu arbeiten. „Hier können Homeschooling und digitale Übungen keinen Ersatz bieten“, betont Katja Trabitz. Schulisches Lernen funktioniere über das Vermitteln von Unterrichtsinhalten, die geübt und angewendet werden müssen. Ohne Rückmeldungen der Schüler und Eltern, ohne Beobachtungen der Lernsituation und der Vermittlung der Lerninhalte fehle der Lehrkraft der diagnostische Teil der Lehre. Fazit: Die Videos unterstützen das Lernen, können es aber nicht ersetzen.

Von Mathias Orbeck/ Dominic Welters