Leipzig

Große Freude bei Gabriele Littau aus Schleußig. Die Lehrerin für Fremdsprachen (Russisch/ Englisch) geht als Siegerin aus dem großen LVZ-Sommerquiz hervor, an dem sich 2500 Online-Leser beteiligten. Sechs Wochen lang hatte Frau Littau während der großen Ferien täglich die Quizfrage auf LVZ.de beantwortet und am Ende alles richtig gemacht. „Manchmal musste ich mich schon überwinden, jeden Tag wieder neu einzusteigen“, gesteht die 52-Jährige, die als stellvertretende Schulleiterin für den privaten Bildungsträger Euro Schulen Leipzig arbeitet.

LVZ-Abonnentin seit 1990

Schon als Studentin hatte die aus Naumburg stammende junge Frau in den späten 1980er-Jahren die LVZ gelesen, seit 1990 ist sie Abonnentin. „Ich lese das E-Paper und LVZ+ im Internet“, berichtete sie, als sie am Mittwoch den 1. Preis für das Sommerquiz entgegennahm: Einen Gutschein für „Acht Tage Kururlaub im Hotel Olymp in Kolberg für zwei Personen – Termin freiwählbar“, der vom langjährigen LVZ-Reise-Partner Vetter Touristik gestellt wurde.

Anzeige

Chefredakteur wünscht „Gute Fahrt“

Reisen wird Gabriele Littau mit ihrem Mann Wladimir, der als Praxisberater für Schulen arbeitet. LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer, der im Café Satz im LVZ-Medienhaus den Gutschein überreichte, wünschte im Namen der LVZ: „Gute Fahrt!“

Von lvz