Leipzig

Neu unter den Leipziger Sehenswürdigkeiten ist die Niemeyer-Kuppel. Die spektakuläre Beton- und Glaskugel sitzt auf der Kantine des Kirow-Werks in Neulindenau und beherbergt ein Edelrestaurant. Fertig wurde sie im Sommer 2020 nach Entwürfen des brasilianischen Stararchitekten Oscar Niemeyer (1907–2012). Die Kugel gehört zur sogenannten Techne Sphere. Diese umfasst die Produktionsstätten des Kranbauers Kirow Leipzig, des Straßenbahnbauers Heiterblick sowie eine Kunstgalerie in Halle 9.

Was sich auf dem Industriegelände an der Niemeyerstraße entwickelt hat, ist beeindruckend und geht wesentlich auf Ludwig Koehne (55) zurück. Der Familienunternehmer ist Inhaber der Kirow Ardelt GmbH und Mitinhaber der Heiterblick GmbH. Er hat den früheren DDR-Großbetrieb Kirow-Werk nach der Wende gerettet und wieder zum Weltmarktführer aufgebaut. Koehne hatte sich persönlich an Oscar Niemeyer gewandt, um ihn für das Projekt in Leipzig zu gewinnen.

Die beleuchtete Niemeyer-Kugel thront über dem Gelände der Techne Sphere Leipzig. Quelle: Waltraud Grubitzsch

Für sein Lebenswerk wurde Koehne am Freitagabend mit der „Leipziger Lerche“ vom Wirtschaftsverein „Gemeinsam für Leipzig“ ausgezeichnet. Mit dem Preis werden verdiente Personen, Unternehmen oder Vereine gewürdigt, die den Ruf Leipzigs nach außen tragen. Er wurde zum 17. Mal vergeben. Traditionell fand die Preisverleihung in der LVZ-Kuppel statt – pandemiebedingt erneut im kleinsten Kreis. Vereinsmitglieder und Gäste waren digital zur Jahresauftakt-Veranstaltung zugeschaltet. Grußworte hielten Vereinspräsident Mathias Reuschel, der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Der Verein „Gemeinsam für Leipzig“ hat aktuell 140 Mitglieder. Zum 20-jährigen Bestehen, das 2021 begangen wurde, ist eine Chronik entstanden. Das allererste Exemplar, handsigniert und mit Widmung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), wurde am Abend von Minister Gemkow an Präsident Reuschel übergeben. Das Buch geht nun in den Druck, danach erhalten alle Vereinsmitglieder ein Exemplar.

800 Lerchen für das medizinische Personal

Beim Jahresauftakt waren auch die Vorstände des Universitätsklinikums Leipzig (UKL), Christoph Josten und Robert Jacob, dabei. Dem Wunsch der Vereinsmitglieder entsprechend, geht ein Sonderpreis der „Leipziger Lerche“ an Beschäftigte Leipziger Kliniken – als ein Dankeschön für den außerordentlichen Einsatz des medizinischen Personals in den Zeiten der Pandemie. Acht Körbe mit jeweils 100 Lerchen-Gebäckstücken werden in der kommenden Woche an Beschäftigte des Uniklinikums und anderer Kliniken übergeben.

Von Kerstin Decker