Leipziger Leuschnerplatz: Gericht erlaubt weitere Baumfällungen

Das Leipziger Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) gegen Baumfällungen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz der Messestadt weitgehend abgelehnt. Der Streit begann schon im November 2020. Damals erteilte die Stadt Leipzig eine Genehmigung zur Beseitigung von 48 Gehölzen, um einen Neubau für das Leibniz-Institut für Länderkunde zu ermöglichen, erinnerte die Kammer. Zu der Erlaubnis hätten genau beschriebene Ersatzpflanzungen gehört.

Elf Gehölze waren bereits gefällt worden, als der Nabu mit einem Widerspruch im Januar 2021 einen vorläufigen Rodungsstopp erreichen konnte. Das Amt für Umweltschutz trug dem Leibniz-Institut nun artenschutzfachliche Untersuchungen und die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen bei weiteren Baumfällungen auf. Am 7. Dezember 2021 ordnete die Stadt die sofortige Vollziehung der restlichen Fällarbeiten an, um deren Erledigung bis Ende Februar 2022 zu ermöglichen. „Anderenfalls drohten wegen des Beginns der Vegetationsperiode erhebliche Verzögerungen beim Baugeschehen“, so das Verwaltungsgericht.

Nabu beklagt Verlust der Lebensstätten für Vögel

Dagegen habe der Nabu einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt. Es handele sich um naturschutzrechtlich geschützte Lebensstätten verschiedener Vogelarten wie Blau- und Kohlmeise, Haussperling, Hausrotschwanz, Kleiber, Mönchsgrasmücke und Rabenkrähe. Der Verlust der Lebensstätten verstoße gegen das artenschutzrechtliche Zugriffsverbot und lasse sich auch nicht durch Ausgleichsmaßnahmen kompensieren.

Nach einem erfolglosen Vergleichsversuch im Januar 2022 lehnte das Gericht den Nabu-Antrag nun weitgehend ab. Lediglich eine Winterlinde sei von den Fällarbeiten zu verschonen, weil sie als Höhlenbaum zu den gesetzlich geschützten Biotopbäumen gehöre – für sie müsse eine eigene naturschutzrechtliche Entscheidung getroffen werden. Am 10. Januar 2022 sei eine Teilbaugenehmigung für das Vorhaben des Leibniz-Institutes erteilt worden, die auch „Maßnahmen zugunsten der Vogelwelt“ enthält.

Umweltverband prüft Gang in nächste Instanz

Der Nabu erklärte zu der Entscheidung, es liege bis heute kein Konzept über Art und Umfang der Ersatzmaßnahmen für den Artenschutz vor. Mit seinen Formulierungen bestätige das Gericht, dass auch keine Baugenehmigung existiere. „Trotzdem sollen bereits die Bäume gefällt und Hecken gerodet werden.“ Für die auf dem Platz heimischen Vögel gebe es keine „Ausweichmöglichkeiten“ in der Umgebung, denn solche seien schon von anderen Brutvögeln besiedelt. Der Umweltverband prüfe nun, ob er als nächste Instanz das Oberverwaltungsgericht anruft.

Von Jens Rometsch