Leipziger Lieferando-Fahrer wehrt sich vor Gericht gegen Kündigung

Leipzig

Normalerweise meidet Philipp R. Konflikte. Es sei denn, er fühlt sich ungerecht behandelt; so wie im Fall seines aktuellen Arbeitgebers. Im vergangenen Jahr erhielt der 18-jährige Leipziger vom Lieferservice Lieferando die aus seiner Sicht willkürliche Kündigung und geht gerichtlich dagegen vor. Für Montag ist die Güteverhandlung terminiert, flankierend soll es eine Protestaktion gegen das schon länger bundesweit kritisierte Gebaren von Lieferando als Arbeitgeber geben.

Lesen Sie auch „Lieferando macht sehr viel Geld mit uns“

Seinen Job bei dem Unternehmen begann Philipp R. im Juni 2021, um sich bis zum nächsten Jahr ein Finanzpolster zuzulegen. Denn ab 2022 ist das Nachholen des Abiturs geplant. „Anfangs fühlte sich die Arbeit gut an“, berichtet er. Die vielfach kritisierten Bedingungen – das private Mobiltelefon ist Hauptarbeitsgerät, das Gründen von Betriebsräten wird erschwert – waren ihm bekannt, doch er konnte damit umgehen.

Getrackt nach Feierabend

Gestört hat ihn jedoch das permanente Nachverfolgen von Standorten durch die Lieferando-App, die jeder Kurier zu installieren hat. „Damit kann man permanent auch nach Feierabend getrackt werden,“ so Philipp R., „das möchte ich nicht.“ Per Mail monierte er das bei seinem Arbeitgeber, der dafür noch zu verbessernde technische Ursachen bei der App angab. Im Sommer dann verhinderte ein Defekt an seinem Handy den pünktlichen Schichtantritt. „Ich habe ein Ersatzgerät besorgt und rechtzeitig Bescheid gegeben, dass ich erst eine Stunde später ausfahren kann“, sagt er. Daraufhin habe der zuständige Koordinator gemeint, er solle besser die nächste Schicht ein paar Stunden später antreten.

Einen Monat darauf, im August, lag eine Abmahnung im Briefkasten. Der Vorwurf: R. habe nicht über den Ausfall informiert. Eingeordnet war das Schreiben als Vorstufe zur Kündigung. R. ließ den Vorgang erst einmal sacken und beriet sich. Im Dezember entschloss er sich, per Einschreiben in Widerspruch zu gehen. Postwendend folgte die Kündigung, eingegangen am 17. Dezember, dem letzten Tag seiner Probezeit – und mit einem formalen Fehler: Im Anschreiben stand ein falscher Nachname.

Klage angekündigt

Auf die Ungültigkeit der Kündigung verwies der Fahrer, woraufhin Lieferando das zweite Schreiben zur Entlassung Ende Dezember schickte, also nach dem Ablauf der Probephase. R., Mitglied in der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), beharrte darauf, weiter arbeiten zu dürfen und kündigte eine Klage an. „Nach langem Mailwechsel hat Lieferando das akzeptiert, mir aber zum 15. Februar erneut gekündigt.“ Auch das ist für den Leipziger nicht hinnehmbar.

Mit seinem Widerstand, unterstützt von der NGG, möchte er ein Zeichen setzen. „Auch als ,kleiner Arbeitnehmer’ hat man das Recht und die Möglichkeit, sich gegen Willkür und Ungerechtigkeit von Unternehmen zu wehren“, betont er. „Man darf solch ein unkorrektes Verhalten nicht durchgehen lassen.“

Lieferdienst-Branche umkämpft

Seit dem Ausbruch von Corona vor zwei Jahren und der teilweisen Schließung der Gastronomie boomt der Markt von Lieferdiensten – und ist so heftig umkämpft wie umstritten. So fühlen sich auch Mitarbeitende des Lebensmittellieferanten „Gorillaz“ schlecht behandelt. Bemängelt werden befristete Verträge, mangelnde Ausrüstung für Kuriere sowie schlechte Dienstplanung.

Nun also entscheidet die Justiz über die Kündigung von Philipp R. Im Vorfeld der Verhandlung hat die NGG für Montag um 14 Uhr am Finanzamt eine Kundgebung angemeldet, an der weitere Lieferando-Fahrerinnen und -Fahrer teilnehmen, um den 18-Jährigen zu unterstützen sowie bessere Arbeitsbedingungen bei Lieferando und in der Branche allgemein zu fordern.

Beschäftigte wollen Tarifvertrag

„In immer mehr Städten schließen sich Beschäftigte in der NGG zusammen, um eine flächendeckende Mitbestimmung und einen Tarifvertrag bei Lieferando durchzusetzen“, so die Gewerkschaft. LVZ-Fragen zu den Konfliktpunkten, zu Arbeitsbedingungen und Forderungen ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Sollte Philipp R. am Montag als Gewinner aus dem Konflikt gehen, möchte er bis ins kommende Jahr weiter für Lieferando arbeiten. „Abgesehen von dem Ärger ist der Job für mich völlig in Ordnung“, sagt er. Muss er Mitte Februar gehen, ist ihm um Alternativen nicht bange. „In der Gastronomie beispielsweise fehlen viele Arbeitskräfte.“

Von Mark Daniel