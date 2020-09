Leipziger Linke wählen neuen Vorstand – Adam Bednarsky bleibt Vorsitzender

Leipzig

Die Leipziger Linke hat am Sonnabend einen neuen Vorstand gewählt. Dieser wird die Partei im kommenden Jahr in den Bundestagswahlkampf führen. Adam Bednarsky (40), der seit 2016 dem Stadtverband vorsteht, wurde mit großer Mehrheit für weitere zwei Jahre als Parteivorsitzender im Amt bestätigt. Auf den Politikwissenschaftler, der im Büro des Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann (43) arbeitet und der dem Leipziger Stadtrat angehört, entfielen bei neun Enthaltungen 173 Ja- und 39 Nein-Stimmen. Als seine Stellvertreter wählten die Mitglieder die 30-jährige Physikerin und Stadträtin Olga Naumov (168 Ja-, 38 Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen) und den 29-Jährigen Johannes Schmidt, der in der IT-Branche arbeitet (174 Ja-, 31 Nein-Stimmen, 16 Enthaltungen).

Der wiedergewählte Vorsitzende Adam Bednarsky (r.) spricht vor dem Parteitag der Linken im Felsenkeller. Quelle: Klaus Staeubert

Bednarsky bezeichnete das Ergebnis als einen „sehr erfreulichen Vertrauensbeweis“. Der neu gewählte Stadtvorstand, dem außerdem Lisa Metzinger, Almut Reimann, Clara Steckel, Cornelia Falken, Liliana Osorio de Rosen, Marianne Küng-Vildebrand, Lisa Umlauft, Christian Schäfer, Florian Männig, William Rambow, Mischa Kreutzer und Stephan Sander angehören, „verkörpere eine bunte Mischung aller Generationen und verfügt über viele neue Gesichter“, erklärte Bednarsky.

Parteitag unter erhöhten Infektionsschutzvorkehrungen

Ursprünglich sollte der Parteitag schon vor einem halben Jahr abgehalten werden. Er musste jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Der Kongress fand nun am Sonnabend im Felsenkeller in Lindenau unter besonderen Infektionsschutzvorkehrungen statt. So wurden nicht nur alle Parteitagsteilnehmer, sondern auch Gäste namentlich erfasst. Unter anderem konnten sich alle Personen im Tagungssaal nur mit Alltagsmaske bewegen, lediglich am Sitzplatz durfte diese abgenommen werden.

Der alte und neue Vorsitzende bereitete seine Partei, die mittlerweile wieder auf mehr als 1500 Mitglieder gewachsen und damit die mitgliederstärkste politische Organisation in Leipzig ist, auf schwere Zeiten vor. Die öffentlichen Haushalte würden in den kommenden Jahren durch die Pandemie unter großem Druck stehen. Dennoch wolle es die Linke nicht zulassen, „dass die Axt an soziale Errungenschaften gesetzt wird“. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnraum-Proteste betonte Bednarsky, dass die Linke „die Partei der Mieterinnen und Mieter“ sei. Die Linke lehne Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt ab und werde denen „genau auf die Finger schauen, die mit Immobilien Geld verdienen“. Gleichwohl distanzierte sich der Linken-Chef von den zum Teil gewaltsamen Protesten der vergangenen Wochen. „Gewalt ist für uns kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung“, hob Bednarsky hervor.

Resolution zum Tarifstreit im öffentlichen Dienst verabschiedet

Zu den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst verabschiedete der Parteitag eine Resolution. „Wir stehen an der Seite der Beschäftigten im öffentlichen Dienst“, erklärte die Initiatorin und Stadträtin Marianne Küng-Vildebrand. Sie hob das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, das unter erhöhtem Infektionsrisiko die medizinische Versorgung während der Hochphase der Corona-Pandemie sichergestellt hat, ebenso hervor, wie „die Kolleginnen und Kollegen von der Müllabfuhr, die die Straßen sauber gehalten haben, oder die Beschäftigten in den Kindertagesstätten, die die Notbetreuung für diejenigen organisiert haben, die ihre Kinder nirgendwo anders hingeben konnten“. Küng-Vildebrand bezeichnete es als „unerträglich, dass sie alle über Monate als systemrelevant beklatscht wurden“ und ihre Lohnforderungen nunmehr als überzogen kritisiert würden. „Wir wollen, dass sie anständig bezahlt werden“, sagte sie. Notwendig sei darüber hinaus eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung um Verteilungsgerechtigkeit und um die Frage, „was uns öffentliche Daseinsvorsorge, was uns die Betreuung unserer Kinder, die Pflege in den Altenheimen und Krankenhäusern oder die öffentliche Müllabfuhr wert ist“.

Pellmann kündigt erneute Direktkandidatur für Bundestag an

Der nächste Kongress soll am 7. November stattfinden. Dann wollen die Linken ihre beiden Direktkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr nominieren. Ihre Kandidatur angekündigt haben am Sonnabend Sören Pellmann, der den Süd-Wahlkreis im Jahr 2017 erstmals für die Linke direkt gewonnen hat, und Elisa Gerbsch, die im Norden der Stadt antreten will.

Von Klaus Staeubert