Leipziger Linke zieht mit Treu und Pellmann in den Bundestagswahlkampf

Leipzig

In Zeiten von Corona lassen sich Parteiversammlungen im großen Stil nicht durchführen. Die Leipziger Linke hat darauf am Sonnabend mit kleineren, mit sublokalen Meetings reagiert. Die Mitglieder des Stadtverbandes waren aufgerufen, ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September an insgesamt fünf verschiedenen Orten zu küren.

80,6 Prozent der Stimmen für Pellmann

Zunächst ging es im Haus Leipzig in der Elsterstraße, in der „Völkerfreundschaft“ in der Alten Salzstraße sowie im Werk 2 in der Kochstraße um die Personalie Sören Pellmann. Der Bundestagsabgeordnete darf auch diesmal wieder im Leipziger Süden antreten. Der 44-Jährige wurde mit 80,6 Prozent der Stimmen auf den Schild gehoben – mit einem Ergebnis, das Beobachter dann doch überraschte, weil es in Pellmanns politischer Laufbahn schon bessere gab. Eine Kontrahentin oder einen Kontrahenten hatte der Fraktionschef im Leipziger Stadtrat nicht. Vor vier Jahren war ihm das Kunststück gelungen, als einziger Nicht-Berliner und vor allem als erster Sachse in der Geschichte seiner Partei ein Bundestagsdirektmandat für die Linken zu ergattern. Das Mandat im Wahlkreis 153 will er für seine Partei unbedingt verteidigen. „Wir haben die Chance, diesen Coup zu wiederholen“, so Pellmann, der sich in der aktuellen Legislaturperiode zum Experten für Inklusion und Teilhabe entwickelte.

93,4 Prozent der Stimmen für Treu

Am Sonnabend ebenfalls ohne eine Gegenkandidatin beziehungsweise einen Gegenkandidaten war Nina Treu, als sie ihren Hut für den Leipziger Norden in den Ring warf. Im Haus Leipzig, im „Anker“ in der Renftstraße und in der „Aufgehenden Sonne“ in der Ossietzkystraße votierten sogar 93,4 Prozent der Stimmberechtigten für die 36-Jährige. Nina Treu gilt als „starke Stimme für eine solidarische und klimagerechte Zukunft für alle“. Die Mitbegründerin des Konzeptwerks Neue Ökonomie, einem gemeinnützigen Verein, der zu Fragen einer sozialen, ökologischen und demokratischen Wirtschaft arbeitet, hatte auf lokaler oder regionaler Ebene bislang keine Ämter inne, ist erst seit 2018 Parteimitglied. Sie will im Wahlkampf auf die Themen gutes Wohnen für alle und den für den Klimawandel notwendigen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft setzen.

SPD nominiert als nächste Partei

Am 20. März sind es die Sozialdemokraten der Messestadt, die ihre Direktkandidaten für den bundesweiten Urnengang bestimmen. Zumindest für den Leipziger Norden zeichnet sich eine Kampfkandidatur ab. Bäckermeister Andreas Geisler fordert den Stadtparteichef und Landtagsabgeordneten Holger Mann heraus. Ursprünglich sollte die Wahlkonferenz Mitte Januar auf der Tribüne der Galopprennbahn Scheibenholz über die Bühne gehen. Sie wurde dann aber kurzfristig abgesagt. Grund: sich plötzlich auftuende Alternativen zu einer Präsenzveranstaltung im Freien. Nun geht es doch auf die Rennbahn.

Von Dominic Welters