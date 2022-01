Leipziger Linken-Politikerin Juliane Nagel: „Deutschland könnte hier schnell helfen“

Leipzig

Die Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze hat auch Leipzig erreicht. Kaum mehr als zehn Prozent der 2550 Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt sind noch frei. Nach 2017 war die Zahl der in Leipzig aufgenommenen Geflüchteten im vergangenen Jahr erstmals wieder auf um die 1000 gestiegen. Die meisten der Asylbewerber kamen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Genau jene drei Länder, aus denen Menschen seit Mitte 2021 immer öfter auch den Weg über die ostpolnische Grenze in die Europäische Union suchen und denen der belorussische Diktator Alexander Lukaschenko dafür sein Land als Tansitscheibe anbot.

Von der Region, die sich zwischenzeitlich zu einem Zentrum der Flüchtlingskrise in Europa entwickelt hatte, ist am Montag die Leipziger Linken-Politikerin Juliane Nagel zurückgekehrt. Drei Tage lang hatte sich die Landtagsabgeordnete zusammen mit weiteren Parlamentariern ihrer Partei ein Bild von der Lage im polnischen-belarussischen Grenzgebiet gemacht. „Wir haben mit Nichtregierungsorganisationen, mit Politikerinnen und Rechtsanwältinnen gesprochen und waren mit einer lokalen Aktivistin, die sich um Flüchtlinge kümmert und humanitäre Hilfe leistet, im Grenzgebiet unterwegs“, berichtete Nagel im Gespräch mit der LVZ. Mindestens 21 Menschen hätten den Berichten zufolge die Flucht bislang nicht überlebt.

Kleidung an der Haut festgefroren

Die Lage habe sich seit September dramatisch zugespitzt. In Gesprächen mit ehrenamtlichen Helfern erfuhren die deutschen Abgeordneten, dass Familien mit kleinen Kindern völlig durchgefroren durch den Wald irrten. Mit warmer und trockener Kleidung versuche man, die Menschen vor Unterkühlung und Tod zu schützen. „Gerade jetzt im Winter, bei den niedrigen Temperaturen, leisten sie dort wirklich Überlebenshilfe“, so Nagel. Bei manchen Flüchtenden sei die Kleidung schon an der Haut festgefroren gewesen.

Auch die Helfer selbst bringen sich bei ihren Einsätzen in Gefahr. Denn die polnische Regierung richtete an der Grenze eine Sperrzone ein, deren Betreten untersagt ist. 20 000 polnische Soldaten seien dort mittlerweile stationiert. „Das haben wir selber auch wahrgenommen“, sagte Nagel. Sie sprach von einem „regelrechten Belagerungszustand“.

Etwa 2000 Flüchtlinge, die aus Belarus kamen, säßen derzeit „in mehreren geschlossenen Haftlagern“ in Polen fest. In einem Positionspapier forderten die deutschen Parlamentarier die Auflösung dieser Lager. „Polen handelt rechtswidrig, wenn es Menschen inhaftiert, die eigentlich nur einen Zugang zum Asylverfahren wollen“, sagte Nagel. Schutzsuchende müssten in offenen Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden und Zugang zu angemessener Versorgung und Rechtsbeistand haben.

Seit die EU das Lukaschenko-Regime wegen der Krise an der Grenze zu Polen mit Sanktionen belegte, hat Belarus einen Teil der Flüchtlinge in ihre Heimatländer wieder zurückgebracht. „Ein Teil harrt aber dort aus und wird durch die Aufrüstung zurückgehalten“, berichtete die politische Beobachterin aus Leipzig. So plane Polen etwa mit Unterstützung der EU den Bau eines Grenzzauns.

Noch 500 Menschen im Wald unterwegs

Auf polnischer Seite seien in dem Waldgebiet noch bis zu 500 Menschen unterwegs. „Die wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht“, so die Leipzigerin. In Belarus warteten ebenfalls noch „einige hundert oder über tausend Geflüchtete“, die immer wieder versuchten, über Polen vor allem nach Deutschland zu gelangen.

Mehr als 11 000 Flüchtlinge haben es seit August über Belarus und Polen tatsächlich schon nach Deutschland geschafft, knapp die Hälfte davon allein im Oktober. Seitdem gehen die von der Bundespolizei festgestellten Grenzübertritte zurück. „Bei Personen, die unerlaubt eingereist sind, erfolgt eine fallbezogene Prüfung, ob aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet werden können“, heißt es bei der Bundespolizei. „Wenn Menschen in Polen registriert sind, werden sie früher oder später über eine Dublin-Rückführung nach Polen zurückgeschickt“, befürchtet Nagel. Sie und die anderen mitgereisten Parlamentarier forderten die Bundesregierung daher auf, auf solche Rückführungen angesichts der Repressionen in Polen zu verzichten. Auch dürfe es keine illegalen Pushbacks – also Zurückweisungen durch polnische Sicherheitskräfte an der Grenze zu Belarus – mehr geben.

Für die noch an der polnischen und belarussischen Seite kampierenden rund 1500 Menschen stellt sich Nagel eine einfache Lösung vor. „Deutschland könnte hier schnell helfen“, sagte sie. Mehrere Bundesländer sowie hunderte Städte stünden als „sichere Häfen“ bereit.

Bis Ende März will Leipzig jedenfalls seine Aufnahmekapazitäten erhöhen. Dann kommen, so eine Rathaussprecherin, 282 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften An den Tierkliniken und in der Helenenstraße hinzu.

