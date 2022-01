Leipzig

Trotz Nieselregen war Marcel Bach am Montag bester Dinge. Der Bauleiter lief mit einem zepterähnlichen Stab über eine riesige Brachfläche am Leipziger Hauptbahnhof. Mitunter stippte er die Spitze des Stabes ins Erdreich, um über einen Bildschirm am Schaft den genauen Standort zu bestimmen. Das neue Quartier mit 550 Wohnungen an dieser Stelle wird vor allem mit Hilfe von Building Information Modeling (kurz: BIM) errichtet, erklärte der Fachmann dazu der geladenen Presse.

Boden muss nicht künstlich stabilisiert werden

Anlass des Termins war der offizielle Baustart für die Erschließungsarbeiten im künftigen Löwitz-Quartier. Wie berichtet, hatte eine Arbeitsgemeinschaft der sächsischen Tiefbaufirmen Frauenrath und Heinz Lange schon im vergangenen November mit Teilgenehmigungen die ersten Rohre in den Boden gebracht. „Das Erdreich ist immer noch recht trocken und stabil. Wir hoffen, dass es so bleibt“, sagte Steffen Petzold, Polier von der Firma Frauenrath aus Großröhrsdorf bei Dresden. Denn dann müsse der Boden nicht künstlich stabilisiert werden – etwa durch Zugabe von Kalk.

Durch die BIM-Technologie läuft die Erschließung vom Löwitz-Quartier in Leipzig digital vernetzt. Zum Beispiel kann der exakte Standort auf der elf Hektar großen Fläche jederzeit mit einem Messstab samt Bildschirm bestimmt werden. Quelle: André Kempner

4,6 Kilometer Wasserrohre und 1,7 Kilometer Straßen werden die beiden Firmen nun im Auftrag Hamburger Investoren auf der elf Hektar großen Fläche schaffen, erläuterte Bauleiter Bach. Das Auftragsvolumen liege im zweistelligen Millionenbereich. Auch der künftige Parthe-Park mit grünen Terrassen am Flussufer und Spielplätzen werde durch die Arbeitsgemeinschaft angelegt, so der Verteter des Bauunternehmens Heinz Lange aus Ottendorf-Okrilla bei Moritzburg.

„Über die BIM-Technologie können wir den Einsatz der Maschinen nahezu komplett digital steuern, brauchen nicht immer wieder einen Vermesser vor Ort“, sagte er. Auch ließen sich mögliche Planänderungen so viel leichter einpflegen und umsetzen, wenn zum Beispiel noch eine zusätzliche Zufahrt für ein Haus auf einem der elf Baufelder gewünscht werden sollte.

Nordwestlich vom Leipziger Hauptbahnhof und damit sehr zentrumsnah wird das Löwitz-Quartier auf einer früheren Bahnfläche entstehen. Quelle: bloomimages/freiland, Hamburg

Aktuell seien insgesamt zehn Bagger und andere Geräte vor Ort im Einsatz. Die Zahl der zehn Mitarbeiter werde sich zu Hochzeiten verdreifachen, so Anna Friedrichs, die Personalchefin bei Heinz Lange. Die gesamte Infrastruktur für das Löwitz-Quartier werde bis Ende 2024 fertiggestellt, hieß es weiter. Schon deutlich eher sollen aber erste Gebäude in die Höhe wachsen. Zum Beispiel werde noch 2022 der Grundstein für ein fünfzügiges Gymnasium für 1300 Schülerinnen und Schüler gelegt.

