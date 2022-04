Leipziger Löwitz-Quartier kostet über 500 Millionen Euro

Leipzig

Die Architekten kamen mit dem Fahrrad, die Hamburger Investoren mit dem Zug: Am Donnerstag ist in Leipzig der erste Grundstein für das neue Löwitz-Quartier nordwestlich vom Hauptbahnhof gelegt worden. Dabei spielte die Zahl 3 eine große Rolle.

Das neue Stadtviertel, das sich bis zur Berliner Straße erstreckt, wird nämlich das dritte Quartier in Leipzig sein, das von Anfang an komplett nachhaltig geplant wurde. Es folgt damit auf das Porsche-Werk und auf die Ansiedlung der Beiersdorf AG im Norden der Messestadt. Im Löwitz-Quartier würden unter anderem Solarthermie und Eisspeicher zur Kühlung und Heizung der Häuser eingesetzt, das Regenwasser werde vollständig vor Ort gespeichert und verdunstet, Fahrräder und Fußgänger hätten Vorrang vor den Autos, zählte Nikolas Jorzick vor zahlreichen Gästen auf.

Die Baufelder 2 (Wohnen), 7 (Gewerbe) und 11 (Gymnasium samt Sporthalle) werden jetzt im neuen Leipziger Löwitz-Quartier zuerst verwirklicht. Quelle: Jens Rometsch

Nachhaltigkeit in „höchstmöglicher Stufe“

Jorzick vertrat den Projektentwickler Hamburg Team, der zu den drei Investoren aus Hamburg gehört. „Auf 49.000 Quadratmetern Geschossflächen entstehen etwa 550 Wohnungen. Davon werden 14.000 Quadratmeter sozial gefördert“, sagte er. Hinzu kommen 61.000 Quadratmeter für Büros, Dienstleister, Gastronomie, Läden und eine Kita, 5000 Quadratmeter für ein Hotel sowie 16.000 Quadratmeter für ein Gymnasium samt Sporthalle.

Für das gesamte Vorhaben erteilte die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) bereits ein Vor-Zertifikat in Platin. „Das ist die höchstmögliche Stufe für ein Stadtquartier“, betonte Jorzick. Harald Hempen von der Haspa PeB teilte erstmals offiziell mit, dass bis zur Gesamtfertigstellung im Jahr 2027 mehr als 500 Millionen Euro investiert würden. Allein für die Erschließung (Wasser, Energie, Straßen) seien seit dem Start der Arbeiten im vergangenen November 80 Millionen Euro bereitgestellt worden.

Zur Galerie Löwitz-Quartier: Das waren die Bilder und Pläne zur ersten Grundsteinlegung

Drei Baufelder kommen zuerst

Im ersten Schritt kämen nun drei der elf Baufelder an die Reihe, berichtete Stefan Wulff vom Baukonzern Otto Wulff: das Gymnasium nahe der Berliner Straße, ein großes Büro-Ensemble gleich neben dem Parkhaus West des Hauptbahnhofs sowie 12.000 Quadratmeter Wohnflächen am Ufer der Parthe (gemischt als Sozial-, Miet- und Eigentumswohnungen). Die Entwürfe lieferten drei Leipziger Architekturbüros: RKW, Zila sowie W&V.

Im August 2024 soll das neue Gymnasium für 1300 Schülerinnen und Schüler öffnen können. Quelle: RKW Architektur

Drei Bürgermeister ergriffen im Anschluss das Wort. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wünschte unfallfreies Bauen und fand es ein schönes Zeichen, dass der erste Grundstein dem Gymnasium galt. Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) versprach, dass die Drei-Felder-Turnhalle und der Sportplatz nach Schulschluss dem kompletten Quartier offenstehen werden.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) kündigte an, in diesem Sommer werde auch der Bebauungsplanentwurf für das Nachbarquartier auf dem Eutritzscher Freiladebahnhof fertiggestellt. Das Gymnasium für 1300 Schülerinnen und Schüler soll im August 2024 öffnen – also in weniger als drei Jahren.

Von Jens Rometsch