Eine Frau muss sich gedulden: Wegen Corona verließ Managerin Eva Ringleb ihr Business in Peking. Nun hängt sie in ihrer Heimatstadt Leipzig fest. Den Kampf gegen das Virus hierzulande kritisiert sie harsch – und geht von einer langen Leidenszeit aus.

Corona und die Folgen - Leipziger Managerin: „Wir in Europa sind einfach zu sorglos“