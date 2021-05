Leipzig

Der Imbiss-Betreiber blickte Andreas Grollmann ungläubig an. „Wer soll das denn kaufen?“, fragte er den Leipziger Hersteller, der ihm für seinen Laden veganen Döner zum Verkauf anbot. Gut ein Jahrzehnt ist das her. Die Zeit, der Grollmann offensichtlich voraus war, hat dann doch für ihn gearbeitet. Längst gehört fleischlose Ernährung fest zur Lebens-Grammatik eines wachsenden Bevölkerungsanteils, und im Jahr 2021 beliefert der Chef von „Milu vegan“ über Leipzig und Deutschland hinaus Gastronomen, die Entsprechendes auf der Speisekarte haben.

Die Reichweite der Firma sieht man ihrem Sitz nicht unbedingt an. In der Lagerhofstraße 2, in der zahlreiche Betriebe in eine langgezogene Reihe bilden, spielt sich die Produktion in einem erstaunlich überschaubaren Raum ab. Hinzu kommen zwei Kühlkammern, eine Auslieferungs-Rampe sowie zwei Büros. In einem sitzt Lea Sophia Taege, Marketing-Managerin und Personal-Verantwortliche. Von hier aus arbeitet sie an Strategien und Kampagnen, die „Milu vegan“ noch bekannter machen und Gastronomen helfen sollen, mit einem gut sichtbaren Angebot gut durch die Corona-Krise zu kommen. „Die schlimmste Zeit lag im ersten Lockdown, als alles geschlossen und die Verunsicherung groß war“, sagt die 28-Jährige. Inzwischen ist die geschäftliche Lage wieder stabil.

Mit dem „Café Süd“ fing es an

Die Geschichte der Manufaktur begann 2010. Andreas „Mikesch“ Grollmann, gebürtiger Berliner und Neu-Leipziger, stellte fest, dass es in der sächsischen Metropole an originalen, guten Currywürsten mangelte – und eröffnete das „Café Süd“ am Connewitzer Kreuz, das heutige „Curry Süd“. Als ihn immer mehr Kundinnen und Kunden nach veganen Varianten fragten, graste Grollmann den regionalen Großhandel ab, allerdings mit für ihn geschmacklich unbefriedigenden Ergebnissen. Kurzerhand beschloss er, vegane Würste und Burger-Patties selbst herzustellen und anzubieten.

Positives Kunden-Echo und große Nachfrage sorgte dafür, dass der heute 57-Jährige Räume anmietete, um die Produktion zu erweitern und sie auch anderen Imbiss-Betreibern anzubieten. Deren anfängliche Zurückhaltung wich allmählich der Erkenntnis, dass vegane Ernährung zum Selbstverständnis von immer mehr bewusst lebenden und essenden Leuten wurde – und damit mehr als ein Trend war.

Grollmann gründete „Milu vegan“ 2014. Der Schwerpunkt liegt auf fleischlosen Imbiss-Klassikern wie Döner, Burger und Wurst, ausschließlich hergestellt aus pflanzlichen Lebensmitteln für die Gastronomie. Die Zahl der Mitarbeitenden wuchs von anfangs drei auf mittlerweile ein Dutzend, zu dem Lea Taege seit zwei Jahren gehört. „Der gesellschaftliche Wandel in Richtung Nachhaltigkeit und ökologisch-sozialem Bewusstsein ist immer deutlicher spürbar“, konstatiert sie, „wir möchten mit unseren Produkten einen Beitrag dazu leisten.“

Das ideelle und natürlich auch wirtschaftliche Ziel: „Vegane Ernährung soll in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Alle sozialen Schichten müssen sich Alternativen zu Fleisch leisten können“, betont Taege. „Es darf nicht so bleiben, dass veganes Essen einen gewissen exquisiten Charakter behält.“ Dass die preisliche Nähe zu Fleisch noch mindestens einen Euro entfernt liegt, hängt am massiven Dumping von Fleischproduzenten.

Zu den Topsellern von „Milu vegan“ gehören neben Döner-Kegeln und Burger-Patties vegane Cevapcici, Gyros und Shawarma – mangels Fleisch logischerweise alles halal. Logisch, dass sich die Marketing-Chefin über die Rezeptur ausschweigt. „Textur der Seitan-Produkte und Gewürze sind sehr speziell und fein austariert.“ Beliefert werden im Leipziger Raum unter anderem Globus-Döner und Olive Tree, zwei der beliebtesten Döner-Läden der Stadt. Kundschaft hat das Unternehmen auch weit darüber hinaus, Bestellungen kommen aus Österreich und der Schweiz.

Da der Fokus auf Geschäftskunden liegt, wird nicht in kleinen Einheiten, sondern Größen von zweistelligen Kilozahlen produziert. Das sorgt für Nachhaltigkeit und Effizienz – in der relativ kleinen Manufaktur kann auch eine große Zahl von Bestellungen problemlos bewältigt werden. Für private Konsumentinnen und Konsumenten hat „Milu vegan“ inzwischen seinen Werksverkauf ausgelagert. In den „Ahoi“-Spätis in Südvorstadt und Leipziger Westen, dem „Tante-Emma-Lädchen“ in der Kochstraße, dem Bistro „Al Basha“ in der Bornaischen sowie der „Nachtigall“ im Osten gibt’s kleinere Waren-Kontingente.

Pläne für die Zukunft

Neben der Hoffnung auf baldige Normalität jenseits von Corona geht Lea Taeges Blick noch aus anderen Gründen in die Zukunft. „Wir möchten veganes Fleisch auch für Menschen mit Glutenunverträglichkeit anbieten. Ein Produktentwickler beschäftigt sich gerade intensiv damit.“ Die Hoffnung gilt zudem der Rückkehr von Festivals, bei denen immer mehr vegane Imbisse präsent sind. Und wer weiß schon, ob ein bestimmtes Szenario von Anhängern pflanzlicher Ernährung naive Träumerei bleiben muss. Dass nämlich eines Tages ein Verkäufer einem Bistro-Inhaber Fleisch anbietet – und die Reaktion lautet: „Wer soll das denn kaufen?“

