Leipzig

Zufriedene Gesichter beim Veranstalter, bei den Gastronomen und Besuchern am Mittwochabend zur Halbzeit der „Leipziger Markt Musik“: Endlich ist der Sommer zurück und Leipzigs gute Stube vorm Alten Rathaus erstmalig mit 1300 Gästen voll besetzt. Am Nachmittag seien nur noch fünf Tische frei gewesen, berichtete Fairnet-Produktionsleiter Tino Hampel sichtlich erleichtert: „In den ersten fünf Tagen hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ab heute wird alles besser“, verbreitete er Zuversicht und blinzelte in die Abendsonne.

Regen, Regeln und Reservierung

Der immer wieder einsetzende Regen in den ersten Tagen des Open-Air-Festivals in der Leipziger Innenstadt hatte viele Spontanbesucher davon abgehalten, sich vorm Alten Rathaus niederzulassen und der Musik zu lauschen. Bei der Einlasskontrolle, bei der ein aktuell gültiger Nachweis nach den 3G-Regeln benötigt wird und eine Kontakterfassung erfolgt, hätte es bis jetzt so gut wie keine Diskussionen gegeben, sagte Hampel. Trotzdem hofft der Veranstalter, die Zäune im nächsten Jahr nicht mehr aufstellen zu müssen. Per Vorab-Reservierung kann der Gast bei seinem Lieblingsgastronomen einchecken. Kommt er ohne Reservierung angereist, muss er sich ein freies Plätzchen bei einem der vier Leipziger Wirte suchen, die sich um das leibliche Wohl aller kümmern.

Volle Hütte bei Zöllner & Standhaft

Vier Stühle, vier Gitarristen: Einer von ihnen war Sänger und Komponist Dirk Zöllner. Quelle: André Kempner

Vier Stühle, vier Künstler: Als Dirk Zöllner Punkt 20 Uhr mit seiner souligen Stimme den ersten Song anstimmte, zeigte das Thermometer solide 23 Grad – und auch die Stimmung auf dem Platz hätte besser nicht sein können. „Endlich ein herrlicher Abend“, schwärmte Rockmusiker Tino Standhaft. Im Quartett mit Zöllner sowie den Gitarristen André Drechsler und Norman Daßler bescherte der Lokalmatador allen einen unvergesslichen Konzertabend.

Musikalische Höhepunkte der ersten Halbzeit

Dass der bunte musikalische Mix der „Markt Musik“ in diesem Jahr mit dem Open-Air-Bach-Stage des Bachfestes kooperierte, sei ein gewagtes Experiment gewesen, befand Eventmanager Hampel. „Aber ein erfolgreiches! Die Bigband des Hessischen Rundfunks am Eröffnungsabend war ein großes Spektakel“, schwärmte er.

Bach Goes Big Band: Die Bigband des Hessischen Rundfunks gestaltete den Eröffnungsabend der „Leipziger Markt Musik 2021“. Quelle: Christian Modla

Besondere Momente zauberten auch die mit einem Grammy ausgezeichneten „The Klezmatics“ aus New York, die mit dem Caravan Orchester & Chor am vergangenen Sonntagabend unter Leipzigs Himmel musizierten. „Sensationell, 40 Musiker und zehn Sänger auf unserer Bühne, die an dem Abend fast zu klein war“, schwärmte der Teamleiter der Fairnet GmbH, die das Fest in Kooperation mit dem Krystallpalast Varieté, vier Gastronomen und der Stadt Leipzig organisiert.

Veranstaltung ist eine Institution

Sylvio und Heike Müller, seit 15 Jahren Stammgäste des Ratskellers Leipzig, genossen die Freiluftkonzerte bislang. „Wir erinnern uns an Abende, bei der selbst bei strömendem Regen gute Stimmung war“, so das Paar. Wegen der besonderen Atmosphäre kommen Regina Keller aus Liebertwolkwitz und Birgit Schumann aus dem Muldental alljährlich auf den Markt. Diesmal feierte die Wurzenerin Birgit Schumann ihren 66. Geburtstag.

Geburtstagskind Birgit Schumann (links) und Regina Keller hatten ihren Spaß. Quelle: André Kempner

Zufällig strandeten Karola Meinicke und Mike Brumme aus Schleswig-Holstein bei der „Markt Musik“. Der Warnstreik bei der Bahn hatte ihnen einen unfreiwilligen Aufenthalt beschert. „Mit Livemugge und Aperol ist das auszuhalten“, versicherten die beiden lachend.

Das sagen die Gastronomen

Hand in Hand im überdachten Zelt agieren Christian Laube und Ralf Lindner vom Thüringer Hof. „Das Wetter war bisher zu unseren Ungunsten, jetzt hoffen wir auf Besserung.“ Gemeinsam wollen sie ihre Gäste mit frischem Fisch, geschmortem Schweinebäckchen oder einer Roten-Beete-Suppe verwöhnen.

Auch Gastronom Detlef Knaack von der Fairgourmet hatte mit den Wetterkapriolen zu kämpfen. „Als es am Dienstagabend 30 Minuten lang zur besten Zeit geschüttet hat, sind unsere Gäste an die Stehtische geeilt und haben sich unter die großen Schirme gerettet. Als der Regen nachließ, flitzten alle Kellnerinnen und Kellner zu den Tischen, wischten sie in Windeseile trocken, sodass die Bewirtung schnell weitergehen konnte“, staunte der Franke über die Emsigkeit seiner Crew. Außerdem hätten die Gäste wirklich Humor bewiesen, in jeder Lage. Lobende Worte fand er auch für die „schöne Zusammenarbeit aller Wirte“ und die Premiere von Auerbachs Keller zur „Leipziger Markt Musik“.

Das ist los bis Sonntag, 15. August

Donnerstag, 12. August20 Uhr Livemusik mit dem Pauliner Barockensemble („Leipziger Markt Musik“ meets Bachfest)

Freitag, 13. August17.05 Uhr Bach to the Roots: Uwaga!20 Uhr Palace Artists Orchestra. feat Elena Lorenzon, Caolina Jass, Falko Köpp und Tim Thoelke

Samstag, 14. August17.05 Uhr Nicht nur Walzer! Johann Strauß Chor Leipzig20 Uhr The Voice(s) of Leipzig: Jasmin Graf & Band mit Special Guest Dan Lucas

Sonntag, 15. August17.05 Uhr Quer Bach: Slixs20 Uhr Sommersounds mit der MSL Bigband (großes Finale)

Reservieren Sie Ihren Sitzplatz in Leipzigs guter Stube!

Von Regina Katzer