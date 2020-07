„Leipziger Markt Musik“ startet am 7. August – mit 950 Besuchern an den Tischen

Leipzig

In Leipzigs guter Stube wird wieder Musik erklingen: Als erste Veranstaltung nach der Corona-Pause wird ab 7. August wieder zehn Tage lang die „Leipziger Markt Musik“ erklingen. Dabei erleben die Besucher vor dem Alten Rathaus wie gewohnt eine Mischung aus Live-Acts und Konzertmitschnitten. Am Donnerstag hat die Leipziger Messe, die das Sommerspektakel gemeinsam mit der Stadt Leipzig sowie dem Leipziger Krystallpalast Varieté ausrichtet, Details bekannt gegeben. So wird die Anzahl der Besucher auf dem Markt auf 950 Personen begrenzt.

Gastronomen bieten auch Straßenverkauf an

Hintergrund: Bis Ende August sind in Deutschland nur Veranstaltungen mit bis zu 1000 Gästen erlaubt. Um die Besucherzahl zu steuern, muss der Markt deshalb umzäunt werden. Dafür sind die Gastronomie-Stände zu beiden Seiten hin geöffnet: Während auf dem Marktplatz an den Tischen serviert wird, steht außerhalb des geschlossenen Areals ein Straßenverkauf zur Verfügung. Als Gastronomen sind in diesem Jahr Fairgourmet, Ratskeller, Augustus Catering sowie der Thüringer Hof dabei. Wer einen Platz ergattern möchte, sollte nach Möglichkeit reservieren, hieß es.

Leipzig bleibt ein Highlight des Sommers erhalten

„Als Gastgeber werden wir alles daran setzen, dass die Besucher entspannte und genussvolle Abende erleben. Wir sind ganz sicher, dass wir dafür gemeinsam mit unseren Partnern ein gutes Konzept entwickelt haben“, sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Dabei gibt es natürlich einen Wechsel. „Werden Tische frei, können natürlich neue Leute hinein“, so Sprecherin Heike Fischer. Dabei wird es jeweils einen separaten Eingang und Ausgang geben.

Stadt fördert Programm mit 50 000 Euro

Die Stadt Leipzig fördert die Veranstaltung mit 50 000 Euro für die Programmgestaltung und stellt zudem den Marktplatz kostenlos zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Leipzigern und ihren Gästen gerade in diesem schwierigen Jahr einen unterhaltsamen Kultursommer bieten können“, sagt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). „Damit bleibt der Stadt ein Highlight erhalten, dass zur liebgewonnenen und bewährten Tradition geworden ist.“

Zehn Tage lang Live-Programm

Täglich werden jeweils ab 17 und 20 Uhr Live-Vorstellungen geboten. Mit dabei sind unter anderem Jasmin Graf, Tino Standhaft, DeMiguel, Nathalie Dorra und Myra Maud sowie die Bands und Ensembles Klänge der Nationen, Kellermann´s House Band, Lebedik, Lose Skiffle Gemeinschaft Leipzig/Mitte, Mama Basuto, Nightfever, Palace Actors Orchestra, Philharmonie Leipzig in Bigband-Besetzung, Polkaholix, Stilbruch und Torsten-Walther-Band. Zwischen diesen Live-Acts sind jeweils Konzertmitschnitte und Musikfilme zu erleben.

Geöffnet ist an allen Veranstaltungstagen von 16 Uhr (Einlass) bis 23 Uhr (Ende des Liveprogramms: 22 Uhr). Das vollständige Programm ist unter www.leipziger-markt-musik.de/programm/ zu finden.

Von Mathias Orbeck