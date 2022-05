Leipziger Matthäikirchhof: Kein Denkmalschutz für Stasi-Bauten

Leipzig

Die frühere Stasizentrale und das Gebäude der Volkspolizei im Leipziger Matthäikirchhof erhalten keinen Denkmal-Status. Darüber informierte das Baudezernat der Stadt am Dienstag. Um zu klären, ob die DDR-Blöcke aus den 1980er-Jahren ganz oder teilweise abgerissen werden dürfen, habe die Kommune ein bauhistorisches Gutachten in Auftrag gegeben und das Ergebnis dem Landesamt für Denkmalpflege zur Prüfung übergeben. Die Landesbehörde habe nun entschieden, dass keine Denkmaleigenschaft vorliegt.

„Schicksal der Platten noch nicht besiegelt“

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) betonte, damit sei das Schicksal der Plattenbauten noch nicht besiegelt. „Erhalt, Erneuerung, Erweiterung, Abriss oder Teilabriss – zumindest vonseiten des Denkmalschutzes gibt es keine Einschränkungen. Jedoch ist das nur ein Kriterium von vielen, welches die Entscheidung zum Umgang mit dem Bestand beeinflusst“, erklärte er. „Die Meinungen der Leipzigerinnen und Leipziger zu diesem Thema bildeten im vorangegangenen Prozess eine große Bandbreite ab. Die Tendenz ging zu einem sorgsamen Teilerhalt beziehungsweise Teilabriss. Wir dürfen also sehr auf die Entwürfe der Planungsbüros gespannt sein.“

Die DDR-Plattenbauten im Matthäikirchhof sind nur noch teilweise genutzt. Quelle: André Kempner

Damit bezog sich Dienberg auf das Vorhaben, Anfang 2023 einen städtebaulichen Wettbewerb für das 1,9 Hektar große City-Areal durchzuführen. Über die Vorgaben der Ausschreibung muss der Stadtrat erst noch beschließen. Dabei soll ein neuer „Matthäikirchhof-Code“ als Richtlinie für die Entwürfe gelten. Dieser Code fasse Wünsche und Vorstellungen der Leipzigerinnen und Leipziger zusammen, die schon seit Monaten in einem Beteiligungsprozess gesammelt wurden – und weiter gesammelt werden, hieß es.

Gesprächsabend mit dem OBM

Den „Matthäikirchhof-Code“ will die Verwaltung bei einer Info-Veranstaltung am 12. Mai öffentlich vorstellen. Einlass ist ab 18 Uhr im Kupfersaal, Kupfergasse 2. Zu dem Gesprächsabend mit Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wird ab 18.30 Uhr auch ein Livestream angeboten, der dann unter www.leipzig.de/matthaeikirchhof eingeschaltet werden kann.

Nach Rathaus-Angaben wünschten sich die Bürger bisher vor allem, dass das kommunale Areal zu einem offenen Ort mit vielfältigen Nutzungen wird. Es müsse die Geschichte des Matthäikirchhofs vermitteln und sich bei den Nutzungen am Gemeinwohl orientieren. Freiflächen sollten „möglichst nachhaltig und klimaaktiv“ gestaltet werden. Ein Teil sei für Wohnungen und Sozialwohnungen, lokales Handwerk und Coworking-Spaces zu reservieren.

Drei Bausteine zum Thema Demokratie

Allerdings haben die Verwaltung und der Stadtrat schon einige dicke Pflöcke für die künftige Nutzung eingeschlagen – vor allem für drei Bausteine zum Thema Demokratie. So wurde erst im April festgelegt, dass der frühere Kirchhof nicht nur ein „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ und ein zentrales Stasi-Aktenarchiv für Sachsen erhalten soll. Außerdem ist er nun ebenfalls als Standort für ein „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ vorgesehen, für dessen Bau der Bund über 200 Millionen Euro an Fördermitteln bereitstellt. Ein früherer Beschluss, laut dem maximal ein Drittel der Flächen für das „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ zur Verfügung steht, wurde deshalb nun wieder aufgehoben. Der Wohnanteil ist bereits auf ein Drittel festgelegt, was etwa 75 Wohnungen entspricht.

