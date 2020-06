Leipzig

Seit 2003 regiert Staatspräsident Ilham Alijew in Aserbaidschan, hat ein System aus Vetternwirtschaft und Korruption erreichtet, dessen Arme bis nach Deutschland reichen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt aktuell unter anderem gegen einen ehemaligen CSU- und eine aktuelle CDU-Bundestagsabgeordnete wegen Korruptionsverdachts. Mehrfach sollen zum Teil erhebliche Summen aus Aserbaidschan geflossen sein.

Recherchen zu den Machenschaften des Alijew-Clans

Die Journalistin Khadija Ismayilova recherchiert seit über zehn Jahren zu den Machenschaften des Alijew-Clans. In diesem Jahr erhält sie dafür den „ Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien“ der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig, gemeinsam mit dem deutschen Journalisten und Filmemacher Benjamin Best. Das teilte die Medienstiftung am Donnerstag mit.

Anzeige

Das Preisgeld beträgt jeweils 10.000 Euro. Verliehen wird die Auszeichnung traditionell am 8. Oktober, am Vorabend des Jahrestages der entscheidenden Demonstration am 9. Oktober 1989. Daran soll der Preis erinnern, damals forderten die Demonstranten „eine freie Presse für ein freies Land“.

Weitere LVZ+ Artikel

Khadija Ismayilova darf ihr Land nicht verlassen

Weil beides in Aserbaidschan nicht gegeben ist – die intensive Lobbyarbeit des ressourcenreichen Landes soll Menschenrechtsverstöße kaschieren – wird voraussichtlich wie so oft ein Stuhl bei der Preisverleihung in Leipzig leer bleiben. Seit 2012 versucht das Regime, die 1976 geborene Ismayilova zum Schweigen zu bringen – mit den üblichen Methoden autoritärer Herrscher: Schmutzkampagnen, Verhaftungen und Gerichtsprozessen. 2015 wurde Ismayilova wegen „ Steuerhinterziehung und Machtmissbrauch“ zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt, nach internationaler Kritik 2016 entlassen. Eine 2017 gegen sie erlassene Ausreisesperre ist noch immer gültig.

Auf diese Hintergründe verweist auch Stephan Seeger, Geschäftsführender Vorstand der Medienstiftung. Zur Entscheidung der Jury fügt er hinzu: „Als eine der Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Abhörpraxis des Bundesnachrichtendienstes im Ausland zeigte sie jüngst, dass auch wir in Deutschland zur Pressefreiheit weltweit unsere Beiträge leisten können.“

Blick hinter die Glitzerfassaden eines globalen Geschäftsmodells

Benjamin Best, ebenfalls Jahrgang 1976, recherchiert hinter den Glitzerfassaden eines globalen Geschäftsmodells. Seit vielen Jahren befasst er sich mit Wettmanipulation im Sport, 2011 wurde er für die Reportage „Tor, Sieg, Betrug – Wettmanipulationen im Sport“ als „ CNN Journalist of the Year“ ausgezeichnet. 2013 erschien sein Sachbuch „Der gekaufte Fussball – Manipulierte Spiele und betrogene Fans“. Die 2016 im Kino gezeigte Dokumentation „Dirty Games“ befasst sich mit Menschenrechtsverletzungen rund um Großereignisse wie die Fußball-WMs 2014 in Brasilien und 2022 in Katar. Für Ende 2020 hat Best eine weitere Reportage über die Situation der Gastarbeiter auf den WM-Baustellen in Katar angekündigt.

Stephan Seeger: „In der Sportreportersprache würde man sagen: Best geht dorthin, wo es wehtut. Das macht ihn in größtem Maße preiswürdig.“

Von Jürgen Kleindienst