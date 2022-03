Leipziger Mediziner berät per Online-Visite Kiewer Kollegin

Kiew/Leipzig

Irina Korenkowa (56) leitet die Klinik für Stammzelltransplantationen in Kiew. Die Ärztin verbringt aktuell wegen des Kriegs jede Stunde ihres Lebens im Krankenhaus. „Vor wenigen Tagen gab es in unmittelbarer Nähe unserer Klinik eine gewaltige Explosion in einem Einkaufszentrum. Wir sind heil geblieben, zum Glück“, sagt die Kiewer Medizinerin. Sie verbringt ihre Zeit rund um die Uhr im Krankenhaus bei ihren Patienten, ihr Mann, Ingenieur von Beruf, zog mit in die Klinik. Wenn es dunkel wird in Kiew, werden die Lichter gelöscht, um unerkannt zu bleiben und keine Zielscheibe zu sein.

Schon vor dem Krieg zur Hilfe in Kiew

Mit dem dramatischen Schicksal der Ärztin in Kiew wird jeden Tag Dietger Niederwieser konfrontiert. Der Medizin-Professor, der bis 2018 die Klinik für Hämatologie und Internistische Onkologie am Leipziger Universitätsklinikum leitete und ein weltweit anerkannter Leukämie-Arzt und -Forscher ist, führt Internet-Visiten in der Klinik von Dr. Korenkowa durch. Im vergangenen November war Niederwieser nach einem Hilferuf, ob er mit seinen Erfahrungen in Kiew helfen könne, die Stammzelltransplantations-Medizin voranzubringen, erstmals in die Ukraine gereist. „In der Klinik von Irina waren bisher die einfachen Eigentransplantationen möglich“, sagte er. Transplantationen von einem Spender seien aber nicht drin gewesen. „In den Wochen vor dem Krieg wurden sechs Transplantationen von einem Spender durchgeführt. Von den Patienten konnten vier entlassen werden, zwei kamen zur Nachbetreuung nach Danzig. Zwei sind weiter in Behandlung in der Klinik“, sagt Niederwieser.

Digitale Visiten auch in Litauen und Paraguay

Von Zuhause oder von seinem Dienstsitz als ehrenamtlicher Honorarkonsul Italiens für Thüringen und Leipzig/Chemnitz führt Niederwieser Visiten auch in Litauen und in Paraguay durch. Ärztin Irina ist trotz der enormen mentalen Belastung durch den Krieg nicht verzweifelt. Für ihre Patienten da sein zu können, helfe ihr, den Mut nicht zu verlieren: „Ich bin doch Ärztin, und das ist doch eine Berufung.“ Genau so würden alle denken, die auch in Kriegszeiten in der Klinik arbeiten. „Unsere Schwestern leisten Dienst über 48 Stunden ohne Unterbrechung und gehen, wenn es dann die Situation, erlaubt, nach Hause.“ Große Sorgen mache sie sich dagegen um ihre 87 Jahre alte Mutter, die in Kiew wohnt und nicht versteht, was jetzt passiert: „Warum werfen die Bomben auf uns, wir sind doch ihre Schwestern und Brüder?“

Unterstützung für zehn größte Krankenhäuser

Niederwieser verweist bei seiner medizinischen Hilfe von Leipzig aus auf die generelle Unterstützung für die Ukraine. „Zusammen mit verschiedenen Partnern wie der WHO, dem ukrainischen Gesundheitsministerium, dem Netzwerk für Stammzelltransplantation und der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie wurde ein weltweites Netzwerk geschaffen, um den ukrainischen Patienten direkt zu helfen“, sagte der Mediziner. Die zehn größten Krankenhäuser in der Ukraine würden mit Medikamenten und Laborleistungen unterstützt. „Patienten, die man nicht im Land behandeln kann, werden in den verschiedenen Fachkliniken in ganz Europa verteilt.“

Von Thomas Mayer