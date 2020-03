Leipziger Medizinprofessor über schwierige Entscheidungen zwischen Leben und Tod

Leipzig

Im Interview erklärt Prof. Dr. Sven Bercker (50), Vorsitzender des Ethikkomitees am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und stellvertretender Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, wie er und seine Kollegen sich auf den Corona-Notfall vorbereiten und vor welchen schweren Entscheidungen sie stehen angesichts des zu erwartenden Patientenansturms.

Das ist schon schwer verdaulich, was die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin gestern als Entscheidungs-Empfehlungen für den Corona-Notfall vorgelegt hat. Da heißt es: Wenn die Ressourcen nicht ausreichen, muss unausweichlich entschieden werden, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt und welche nicht. Können Sie da mitgehen?

Diese Empfehlungen gelten nicht für den Alltag, sondern für den Katastrophenfall. Also für eine Situation, in der weniger Ressourcen für die Behandlung von Kranken vorhanden sind, als erforderlich wären. Wir arbeiten hart daran, unsere Kapazitäten zu erhöhen, damit wir eine solche Situation nicht erleben müssen. Es geht um Ausnahmesituationen, wie sie unsere italienischen Kollegen leider gegenwärtig erleben. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, was wir machen, wenn bei uns eine solche Situation entsteht. Dann müssen die Intensivbetten für diejenigen da sein, die die besten Überlebenschancen haben.

Auch wenn beteuert wird, dass nicht nach dem Alter aussortiert wird: Kommt es in der Praxis nicht doch so, dass der 80-Jährige kaum Chancen und der 60-Jährige nur eine mittelmäßige Chance hat auf eine Intensivtherapie?

Wir werden keine Regeln haben, nach der wir Patienten eines bestimmten Alters auf keinen Fall mehr behandeln. Wir wissen aber aus den Erfahrungen anderer Länder, dass alte und sehr alte Menschen deutlich seltener überleben. Das ist aber natürlich bei so gut wie jeder kritischen Erkrankung so.

Wer entscheidet dann, was mit welchem Kranken passiert?

Wir haben ein Verfahren festgelegt: Zwei erfahrene Intensivmediziner, die sich auch Rat von anderen Ärzten holen können, sollen im Konsens entscheiden. Mit Covid-19 haben wir natürlich keine Erfahrungen, aber mit schwer kranken Patienten mit anderen Ursachen für ein Lungenversagen. Übrigens sind solche Auswahlentscheidungen nichts Neues in der Notfallmedizin. Bei Unfällen mit vielen Verletzten muss unter Umständen auch per Triage, so das Fachwort dafür, entschieden werden, wer zuerst behandelt wird. Neu ist, dass die Triage in einem so großen Maße und über eine lange Zeit nötig werden könnte, wie man gegenwärtig in Bergamo sieht. Aber noch einmal: Im Moment tun wir alles dafür, dass wir das nicht erleben müssen.

Bei Ihnen liegen ja zwei Patienten aus Bergamo. Haben Sie Kontakt in die italienische Stadt, und was hören Sie von dort?

Meine italienischen Kollegen berichten immer noch von sehr harten Bedingungen, und sie müssen nach wie vor Patienten abweisen, die eigentlich auf eine Intensivstation gehören. Sie leiden darunter, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Außerdem haben sich viele Mitarbeiter angesteckt. Die sind zwar nicht schwer krank, fallen aber aus.

Warum ist die medizinische Lage dort derart eskaliert?

Wir können das nur vermuten. Bergamo ist unmittelbar an einem der weltweit größten Hotspots, also einem Ort mit unheimlich vielen Fällen. Man vermutet, dass die sehr hohe Sterblichkeit verschiedene Ursachen hat. Zum einen hat Italien eine sehr alte Gesellschaft, und zum anderen könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es sehr viele nicht erkannte Fälle gibt.

Bei welcher Altersgruppe fängt die besondere Gefährdung an?

Schon ab 50 nimmt die Sterblichkeit zu, bei den über 70- und vor allem den über 80- Jährigen steigt sie dann deutlich an.

Wie geht es den beiden Patienten aus Bergamo, die in Ihrer Klinik behandelt werden?

Sie sind immer noch kritisch krank und müssen beatmet werden. Ein wenig hat sich ihr Zustand in den zweieinhalb Tagen, in denen sie hier sind, stabilisiert: Die Lungenfunktion ist etwas besser geworden, wir konnten bei den Schlafmitteln schon pausieren. Man sieht eine kleine Entwicklung hin zum Besseren. Aber von deutlichen Fortschritten kann man nicht sprechen. Es sind zwei 57-jährige Männer.

Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass ein Menschenleben nicht gegen ein anderes Menschenleben aufgewogen werden darf. Dennoch müssen Ärzte in der Not entscheiden, wer zuerst behandelt wird. Was sagen Sie zu diesem Widerspruch?

Ich bin kein Jurist, aber mir fehlt die Fantasie, was wir in solchen Situationen sonst tun können. Es gibt wenige Beispiele für ähnliche Situationen. In der Transplantationsmedizin gibt es auch gesetzliche Grundlagen dafür, dass Organe zuerst an Patienten vergeben werden, die einen dringlichen Bedarf, aber eben auch akzeptable Erfolgsaussichten haben. Auch hier gibt es zu wenige Behandlungsmöglichkeiten – in diesem Fall Organe – für zu viele Patienten auf der Warteliste.

Das muss vor allem der Patient verkraften – aber auch der Arzt. Wie gelingt das?

Auch im Alltag werden auf jeder Intensivstation schwere Entscheidungen, wie das Beenden einer Therapie, getroffen. Wir Ärzte kennen also die Situation. Wir kennen es aber nicht, solche Entscheidungen unter Zeitdruck und sehr häufig zu treffen. Ich hoffe ja noch, dass uns das erspart bleibt. Aber wir haben schon mit den Psychologinnen und Psychologen unserer Klinik eine besondere Betreuung für die Ärztinnen und Ärzte vereinbart, die daran beteiligt sein werden.

Wie hat das Ethikkomitee die Ärzte des Universitätsklinikums auf diese mögliche Situation vorbereitet?

Das Ethikkomitee hat interne Dokumente zum Triageverfahren ausgearbeitet, in denen die Abläufe und die Zuständigkeiten geklärt sind. Das ist für die Mediziner eine Richtschnur. Darauf können diese sich bei schwierigen Entscheidungen berufen.

Wie geht es Ihnen derzeit persönlich?

Ich habe viele Telefonkonferenzen und Absprachen zur organisatorischen Vorbereitung zu absolvieren. Es geht um Intensivbetten, Beatmungsgeräte und den Einsatz von Personal, das vielleicht lange nicht mehr auf einer Intensivstation gearbeitet hat. Die Situation ist recht angespannt.

Und wie ist die Stimmung in der Klinik?

Es gibt so eine angespannte Erwartung, weil wir alle wissen, dass es schlimm werden kann, aber nicht wie schlimm. Aber viele arbeiten intensiv mit bei der Vorbereitung auf das, was kommen kann. Und natürlich versorgen wir noch jeden Tag viele Patienten, deren Behandlung nicht warten kann. Eine Kollegin von mir hat es so beschrieben: Wir erwarten einen großen Sturm und haben schon die Fenster mit Brettern zugenagelt. Jetzt kümmern wir uns um die Lücken und Ritzen, die auch noch verschlossen werden müssen.

Interview: Anita Kecke

Quelle: Pr

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

https://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Zwickauer-Klinikdirektorin-Der-Ansturm-von-Patienten-mit-Corona-Verdacht-ist-gross

https://www.lvz.de/Thema/Specials/ Coronavirus/Lokales-zum-Coronavirus/Krisenpapier-Ausmass-und-Folgen-einer-Corona-Pandemie-sind-dem-Bund-seit-Jahren-bekannt

Von Anita Kecke