Leipziger Messe rutscht wegen Corona tief in die roten Zahlen

Leipzig

Die Corona-Pandemie hat die Leipziger Kommunalwirtschaft hart getroffen. Das genaue Ausmaß zeigt jetzt die städtische Beratungsgesellschaft BBVL in ihren gerade fertiggestellten Jahresabschlussreports für 2020 auf. Während massive Einnahmeausfälle beim kommunalen Krankenhaus St. Georg und bei den Leipziger Verkehrsbetrieben durch staatliche Rettungsschirme im Wesentlichen kompensiert wurden und die Unternehmen so in einigermaßen sicheres Fahrwasser gerieten, stellen die Prüfer die Risiko-Ampel für die Leipziger Messegesellschaft auf Rot.

Klinikum St. Georg

Die Corona-Pandemie überlagerte ab März 2020 den gesamten Krankenhausbetrieb. Planbare und aufschiebbare Behandlungen und Operationen mussten verschoben werden. Die Fallzahlen gingen um 5449 zurück, auch die Verweildauer sank ist geringfügig. Statt 6,89 Tage blieben die Patienten im Schnitt noch 6,74 Tage im Krankenhaus. Kostensteigend wirkten sich dazu Tariferhöhungen für Ärzte und Pflegekräfte aus. Einnahmeausfälle wurden durch staatliche Hilfen kompensiert. So erhielt das St. Georg 22,9 Millionen Euro allein für das Freihalten von Betten. Darüber hinaus gewährte die Stadt als Gesellschafterin einen Zuschuss von 19,1 Millionen Euro für die Jahre bis 2022. Am Ende standen noch 3000 Euro Überschuss in den Büchern. Mit einem „vollständig rehabilitierten Wirtschaftsjahr“ rechnen die Prüfer erst für das Jahr 2023, spätestens aber 2024.

Blick in die Corona-Infektionsstation des St. Georg Quelle: Björn Meine

Leipziger Messe

Die Leipziger Messe GmbH (LMG), die jeweils zur Hälfe der Stadt Leipzig und dem Freistaat Sachsen gehört, ist zwar von jeher ein Verlustgeschäft. Doch die Corona-Krise hat das Unternehmen tief in die roten Zahlen abrutschen lassen. Abgesagte Messen und Veranstaltungen schlagen mit einem Rekordverlust von 21,8 Millionen Euro zu Buche. Das Defizit ist damit mehr als viermal so hoch wie im Jahr vor Corona. Deutschlandweit waren 2020 mehr als 70 Prozent der geplanten Messen abgesagt oder verschoben worden. Die Umsätze im reinen Messegeschäft beliefen sich auf 13,1 Millionen Euro (Vorjahr: 50,7 Millionen), das Kongressgeschäft spielten nur noch 1,9 Millionen Euro ein.

Der Messe-Konzern, dem neben der LMG auch das Congress Center Leipzig und weitere fünf Tochtergesellschaften (Fairnet, Fairgourmet, Gastveranstaltungen, International, MaxicoM und Auslandsvertretungen) angehören, machte 32 Millionen Euro Umsatz (Vorjahr: 99,6 Millionen), der Konzernjahresverlust lag bei 25,2 Millionen Euro. Die Tochtergesellschaften konnten lediglich noch eine Million Euro zum Ergebnis bei (Vorjahr: 7,8 Millionen Euro).

Das Jahr 2021 droht noch schlimmer zu werden, da viele Veranstaltungen und Messen bereits abgesagt wurden. Der erwartete Gesamtkonzernumsatz beträgt nur noch 20,8 Millionen und liegt damit noch mal 11,2 Millionen Euro unter dem des ersten Corona-Jahres. Der Messe-Konzern erwartet für 2021 einen Jahresverlust von 35,8 Millionen Euro.

Kommunale Wasserwerke

Das Versorgungsunternehmen blieb insbesondere durch eine Umsatzsteuernachzahlung im vergangenen Jahr um 7,1 Millionen Euro unter Plan, machte dennoch 27,2 Millionen Euro Gewinn. Dieser wurde an die beiden Gesellschafter – die Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV) und den Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV WALL) – ausgeschüttet. Auf die LVV entfielen 24,1 Millionen Euro.

Leipziger Verkehrsbetriebe

Das städtische Nahverkehrsunternehmen ist dank des Rettungsschirms für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Höhe von 16,2 Millionen Euro, einer Finanzspritze des kommunalen Gesellschafters LVV (3,6 Millionen Euro) und Kurzarbeit für Teile der Belegschaft mit einem blauen Auge durch das erste Corona-Jahr gekommen und konnte 2020 zumindest mit „plus minus null“ abschließen. Die Fahrgastzahlen waren von 152,5 Millionen im Jahr 2019 auf 104,2 Millionen zurückgegangen – mithin die Ticketeinnahmen von 103,2 auf 90 Millionen Euro. Für 2021 sei die Fahrgastprognose auf 85 Millionen reduziert worden. Ohne erneuten Rettungsschirm müsste die LVV dann mit bis zu 20 Millionen Euro einspringen.

Die Fahrgastzahlen bei den LVB sind durch die Corona-Pandemie eingebrochen. Quelle: André Kempner

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft

Der kommunale Großvermieter schließt 2020 mit einem positiven Ergebnis von 23,5 Millionen Euro ab. Das liegt deutlich über den Erwartungen und sei insbesondere auf die Geschäftsfelder Hausbewirtschaftung, Vermietungs- und Gebäudedienstleistung und Administration zurückzuführen. Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigten sich insbesondere in Forderungsausfällen bei Gewerberaummietverträgen in Höhe von 446 000 Euro.

Stadtwerke Leipzig

Mit einem Gewinn von 68,9 Millionen Euro liegen die Stadtwerke trotz gesunkener Umsätze über Vorjahresniveau, jedoch 639 000 Euro unter Plan. Die Pandemie wirkte sich vor allem im Großkundensegment aus. Im Vorfeld bestellte Handelsmengen mussten aufgrund geringerer Nachfrage mit Verlust wieder am Markt veräußert werden. Gewinnunsicherheiten bestehen weiterhin durch Witterung, Rohstoff- und Energiepreisentwicklung sowie politische Regulierung.

Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft

Die LVV – die kommunale Holding, über die die Gewinne von Stadt- und Wasserwerken steuersparend in die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs fließen – schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Plus von 11,4 Millionen Euro ab. Das sind 9,1 Millionen Euro weniger als erwartet, was aus der geringeren Ergebnisabführung der Wasserwerke und dem Ausgleich coronabedingter Verluste bei den LVB resultiert.

Zoo

Nur durch eine zusätzliche Finanzspritze der Stadt in Höhe von 3,7 Millionen Euro kam der Zoo im vergangenen Jahr über die Runden. Vier Monate war er komplett geschlossen – so lange wie noch nie in seiner mehr als 140-jährigen Geschichte. Die Zahl der Besucher war daher auf 1,35 Millionen (Vorjahr: 1,8 Millionen) zurückgegangen. Die Umsatzerlöse lagen 7,4 Millionen Euro unter Plan.

Von Klaus Staeubert