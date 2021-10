Leipzigs Stadtrat hat ein großes Herz für Geflüchtete – jetzt stellt der Migrantenrat es erneut auf die Probe: Er hat in der Ratsversammlung beantragt, dass Oberbürgermeister Burkhard Jung seine Ausländerbehörde anweist, die Abschiebungen zu erschweren. In der Innenstadt machten sich am Sonntag ebenfalls zwei Initiativen für Geflüchtete stark.